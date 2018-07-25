Обзор писем ФНС и налоговых изменений за II квартал

Иногда писем от налоговой службы так много, что за всеми изменениями сложно уследить. Мы собрали самые важные изменения в налогах и рекомендации ФНС, чтобы вам легче было в них ориентироваться.

Письмо ФНС РФ от 20.03.2018 № БС-4-21/5146@

«О порядке исчисления юридическими лицами авансовых платежей по земельному налогу»

Изменение порядка определения налоговой базы в течение налогового периода должно учитываться при исчислении авансовых платежей по земельному налогу. Это следует из положений п. 1 ст. 391 НК РФ.

При этом отмечено также, что исчисление сумм авансовых платежей в отношении земельного участка, образованного в течение налогового периода, должно производиться в порядке, аналогичном предусмотренному п. 7.1 ст. 396 НК РФ.

Письмо ФНС РФ от 20.03.2018 № БС-4-21/5157@

«О рекомендациях по отдельным вопросам налогообложения земельных участков и администрирования земельного налога»

ФНС РФ разъяснены отдельные вопросы взимания земельного налога. В ряде ситуаций сведения о правах на земельные участки не содержатся у органов Росреестра и могут подтверждаться документами о праве, полученными из органов местного самоуправления.

Сообщается, что органы местного самоуправления могут подавать от имени граждан (в качестве уполномоченных лиц) заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и иные документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав (в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства).

В дальнейшем сведения о зарегистрированных в ЕГРН правах на ранее учтенные участки передаются в налоговые органы в соответствии с общим порядком.

Также разъяснено, что налоговые органы вправе применять повышенную налоговую ставку в отношении земельного участка из состава земель сельхозназначения, не используемого для сельхозпроизводства, при отсутствии устранения выявленного нарушения земельного законодательства, даже в случае смены собственника земельного участка.

В отношении земельных участков, приобретенных на условиях осуществления на них жилищного строительства, исчисление суммы налога (суммы авансовых платежей по налогу) производится с учетом коэффициента 2 в течение трехлетнего срока строительства и с учетом коэффициента 4 в течение периода, превышающего этот срок.

Отмечено, что в настоящее время прорабатывается вопрос о внесении изменений в налоговую декларацию по земельному налогу, предусматривающих возможность применять два разных коэффициента в течение одного налогового периода.

Письмо ФНС РФ от 20.03.2018 № СД-4-3/5147@

«О заполнении налоговой декларации по налогу на прибыль организаций»

ФНС РФ разъяснила порядок отражения в налоговой декларации по налогу на прибыль организаций доходов в виде процентов по облигациям российских организаций.

До внесения изменений в форму налоговой декларации исчисление налога по налоговой ставке 15% с доходов в виде процентов по облигациям российских организаций, если такие облигации номинированы в рублях и эмитированы в период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2021 г. включительно и на соответствующие даты признания процентного дохода признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отражается в Листе 04 налоговой декларации с кодом вида дохода «1».

С 1 января 2018 г. налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по указанным выше облигациям российских организаций, уплачивается с указанием КБК 182 1 01 01090 01 1000 110 в подразделе 1.3 Раздела 1 с кодом вида платежа «3» налоговой декларации.

Указанный КБК применяется и для уплаты налога, исчисленного в налоговой декларации за налоговый период – 2017 г.

Письмо ФНС РФ от 23.03.2018 № СД-4-3/5412@

«О документальном подтверждении расходов по налогу на прибыль организаций»

Расходы по налогу на прибыль подтверждаются первичными учетными документами с исправлениями, если они внесены в порядке, предусмотренном для счетов-фактур

Законом о бухгалтерском учете не предусмотрена замена ранее принятого к бухгалтерскому учету первичного учетного документа новым документом в случае обнаружения в нем ошибок.

Сообщается, что при разработке организацией способов внесения исправлений допустимо ориентироваться на Правила заполнения счета-фактуры, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137, согласно которым в счет-фактуру исправления вносятся путем составления нового экземпляра, в котором указываются номер и дата счета-фактуры, составленного до внесения в него исправлений, а также порядковый номер и дата исправления.

Письмо ФНС РФ от 28.03.2018 № БС-4-21/5834@

«О вопросе, касающемся применения пп. 8 п. 4 ст. 374 и п. 25 ст. 381 НК РФ»

Минпромторг России считает необоснованным отнесение оборудования, машин и иных основных средств промышленного производства к недвижимому имуществу

На основании запроса налогового органа Мнпромторгом России рассмотрены вопросы квалификации объектов основных средств промышленного производства в качестве недвижимого или движимого имущества для целей применения пп. 8 п. 4 ст. 374 и п. 25 ст. 381 НК РФ.

Так, например, указано, что технологическое оборудование промышленных предприятий несмотря на то, что оно может быть смонтировано на фундаменте, не может быть квалифицировано в качестве недвижимого имущества, поскольку:

не соответствует принципу единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ним объектов;

выступает в гражданском обороте самостоятельно в качестве оборудования, для которого возможен неоднократный демонтаж, перемещение на другое место с последующей установкой при сохранении эксплуатационных качеств и проектных характеристик конструктивных элементов оборудования без потери его технических свойств и технологических функций.

Поименованные в разделе 330.00.00.00.000 «Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты» ОКОФ машины и оборудование (расположенные как внутри, так и вне зданий) не являются составными элементами зданий, поскольку предназначены не для обслуживания зданий, а для изготовления готовой продукции либо обслуживания производственного процесса.

Данные объекты, как оборудование для осуществления процесса производства, установленное на фундамент, не относятся к сооружениям и классифицируются в соответствующих группировках машин и оборудования.

Письмо ФНС РФ от 29.03.2018 № ГД-4-11/5937@

«По вопросу права плательщиков на применение пониженных тарифов страховых взносов в течение расчетного (отчетного) периода»

ФНС РФ разъяснила, как определяются доходы налогоплательщиков на УСН, в целях применения пониженных тарифов страховых взносов.

Пониженные тарифы страховых взносов вправе применять указанные налогоплательщики, осуществляющие виды деятельности, поименованные в пп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ, при условии, что их доходы за налоговый период не превышают 79 млн рублей.

Общий объем доходов определяется путем суммирования доходов, указанных в п. 1 и пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ.

При этом обращено внимание на то, что доходы, поименованные в ст. 251 НК РФ (не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль), также включаются в доходы от осуществления основного вида экономической деятельности в целях применения пониженных тарифов страховых взносов.

Письмо ФНС РФ от 27.03.2018 № ГД-4-11/5667@

Корректирующие Справки по форме 2-НДФЛ за прошедший налоговый период следует представить с учетом внесенных изменений в персональные данные физлица.

Раздел 2 Справки по форме 2-НДФЛ «Данные о физическом лице - получателе дохода» должен быть заполнен на основании данных документа, удостоверяющего личность налогоплательщика.

В этом случае такие сведения считаются прошедшими форматно-логический контроль и подлежат приему в полном объеме.

ФНС РФ сообщает, что при изменении персональных данных на момент формирования корректирующих Справок по форме 2-НДФЛ за прошедшие налоговые периоды корректирующие Справки по форме 2-НДФЛ за прошедший налоговый период следует представить с учетом внесенных изменений в персональные данные физического лица.

Письмо ФНС РФ от 09.04.2018 № СД-4-3/6748@

«О порядке заполнения раздела 7 налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость»

ФНС РФ сообщает коды для отражения в налоговой декларации по НДС операций, освобожденных от налогообложения.

Изменения, внесенные в ст. 146 и 149 НК РФ, и вступившие в силу с 1 января 2018 года, предусматривают следующие налоговые льготы:

не признается объектом налогообложения передача на безвозмездной основе органам госвласти субъектов РФ и органам местного самоуправления имущества, в том числе объектов незавершенного строительства, акционерным обществом, которое создано в целях реализации соглашений о создании ОЭЗ и 100 процентов акций которого принадлежит Российской Федерации, и созданными им в указанных целях хозяйственными обществами, являющимися управляющими компаниями ОЭЗ (данные положения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года);

не подлежат налогообложению НДС операции по реализации материальных ценностей, выпускаемых из государственного материального резерва в связи с их освежением, заменой и в порядке заимствования.

При заполнении налоговой декларации рекомендовано в первом случае применять код 1010828, во втором – 1011201.

До официального утверждения указанных кодов использование налогоплательщиками иных кодов (1010800 и 1010200) не является нарушением.

Письмо ФНС РФ от 09.04.2018 № БС-4-11/6753@

ФНС РФ разъяснила, как правильно заполнить расчет по страховым взносам с учетом расходов на выплаты по больничным.

Для расчета сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством предназначено приложение № 2 к разделу 1 расчета.

В соответствующих графах по строке 080 приложения отражаются суммы возмещенных территориальными органами ФСС РФ расходов плательщика на выплату страхового обеспечения.

При заполнении строки 090 за каждый месяц отчетного периода, в котором сумма произведенных расходов не превысила сумму исчисленных страховых взносов, в графе «признак» указывается код «1», а в случае превышения расходов над суммой исчисленных страховых взносов устанавливается признак «2».

Указано также, что в случае превышения расходов над суммой исчисленных страховых взносов в целом за последние три месяца отчетного периода в графе 4 строки 090 также отражается признак «2».

Сообщен порядок переноса указанных данных в раздел 1 расчета:

по строкам 110 - 113 - суммы к уплате в бюджет (с признаком «1»);

по строкам 120 - 123 - суммы превышения расходов над взносами (с признаком «2»).

Обращено внимание на то, что в разделе 1 расчета не допускается одновременное заполнение строки 110 «Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период» и строки 120 «Сумма превышения расходов над исчисленными страховыми взносами за расчетный (отчетный) период».

Федеральный закон от 23.04.2018 № 88-ФЗ

«О внесении изменения в ст. 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»

С 1 января 2018 г. не облагаются НДФЛ суммы ежемесячной выплаты семьям, имеющим детей. В связи с этим в ст. 217 НК РФ внесено изменение, предусматривающее включение в перечень доходов, не подлежащих налогообложению НДФЛ ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.

Положения закона распространены на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.

Федеральный закон от 23.04.2018 № 105-ФЗ

«О внесении изменений в гл. 25 части второй НК РФ»

Дополнен перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. В перечень таких доходов включены суммы прекращенных обязательств по договорам субординированного кредита (депозита, займа, облигационного займа), при осуществлении в отношении банка мер по предупреждению банкротства и доходы в виде имущества, полученного от реализации Банком России облигаций федерального займа.

Введены положения, касающиеся использования сформированных банками резервов на возможные потери по ссудам в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

Так, предусмотрено, в частности, что суммы резервов, не полностью использованные банком на покрытие убытков по безнадежной задолженности по ссудам и задолженности, приравненной к ссудной, до отзыва (аннулирования) у него лицензии, не подлежат восстановлению в составе доходов.

После отзыва лицензии такие суммы фиксируются и используются в порядке, установленном Банком России.

Письмо ФНС РФ от 23.03.2018 № БС-4-11/7715@

«О порядке применения имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц»

Размер имущественного налогового вычета между совладельцами недвижимости может быть перераспределен в последующих налоговых периодах. При приобретении недвижимости в общую совместную собственность размер имущественного налогового вычета распределялся между совладельцами в соответствии с их письменным заявлением.

Поскольку погашение процентов по ипотечным кредитам распределено на длительный период времени, сумма имущественного налогового вычета может быть определена в полном объеме только после погашения кредита (займа).

В связи с этим сообщается, что распределение вновь понесенных расходов в части процентов по кредиту может быть изменено по усмотрению супругов в последующих налоговых периодах.

Письмо ФНС РФ от 17.04.2018 № БС-4-21/7322 «О направлении письма Минфина России о применении налоговых ставок по налогу на имущество организаций»

ФНС РФ разъяснены вопросы применения льготной ставки по налогу на имущество организаций в отношении отвода от магистрального распределительного газопровода

Пониженные ставки по налогу на имущество организаций, предусмотренные п. 3 ст. 380 НК РФ, предусмотрены в отношении магистральных трубопроводов, а также сооружений, являющихся их неотъемлемой частью.

С учетом содержащегося в Постановлении Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 определения термина «сеть газораспределения» сообщается, что в случае если газопровод-отвод входит в технологическую схему магистрального газопровода, утвержденную в установленном порядке в составе проектной документации, и является его неотъемлемой технологической частью, то он относится к имуществу магистрального газопровода, в отношении которого может применяться налоговая льгота.

Письмо ФНС РФ от 19.04.2018 № СД-4-3/7484@

«О порядке заполнения налоговой декларации по НДС налоговыми агентами, указанными в п. 8 ст. 161 НК РФ»

ФНС РФ разъяснила, как заполняется налоговая декларация по НДС при реализации товаров, указанных в п. 8 ст. 161 НК РФ. Речь идет о реализации сырых шкур животных, а также лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов.

При реализации указанных товаров сумма НДС налогоплательщиками-продавцами не исчисляется, за исключением случаев, предусмотренных абзацами седьмым и восьмым п. 8 ст. 161, пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ, а также при реализации этих товаров физическим лицам, не являющимся ИП.

Налогоплательщиками-продавцами указанные операции отражаются в книге продаж и соответственно в разделе 9 налоговой декларации по НДС (в книге покупок и разделе 8 налоговой декларации по НДС в случае выставления корректировочных счетов-фактур).

По общему правилу исчисление НДС по таким операциям определяется налоговыми агентами - покупателями данных товаров.

Порядок заполнения налоговой декларации зависит от того, является покупатель налогоплательщиком НДС или нет (в письме приведены рекомендации по заполнению соответствующих разделов налоговой декларации).

Письмо ФНС РФ от 26.04.2018 № БС-4-21/8060

«Об уменьшении для целей налогообложения кадастровой стоимости объекта недвижимости на сумму НДС»

ФНС РФ разъяснила некоторые вопросы, касающиеся включения в кадастровую стоимость объектов сумм НДС. В письме, в частности, приведена позиция Верховного Суда РФ, изложенная в определении от 15.02.2018 № 5-КГ17-258.

Так, в частности, судом было указано, что само по себе определение рыночной стоимости объекта в целях дальнейшей его эксплуатации без реализации этого имущества не создает объект налогообложения НДС. Выводы судов о включении НДС в кадастровую стоимость в размере рыночной основаны на неправильном толковании норм права.

Также обращено внимание на разъяснения Минэкономразвития России. Министерством было сообщено в том числе следующее:

кадастровая стоимость является конкретной величиной на установленный период времени и внесенной в ЕГРН;

использование для целей налогообложения налогом на имущество организаций иной кадастровой стоимости (отличной от стоимости, внесенной в ЕГРН) действующим законодательством не предусмотрено.

«О порядке освобождения от налогообложения имущества индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы»

С 1 января 2018 г. ИП, применяющие специальные налоговые режимы, документы, подтверждающие право на применение налоговой льготы по имуществу, не представляют. Это связано с тем, что Федеральным законом от 30.09.2017 № 286-ФЗ были внесены изменения в Налоговый кодекс РФ, исключающие обязанность представления физлицами документов, подтверждающих их право на налоговые льготы по имущественным налогам.

Начиная с налогового периода 2018 г. для предоставления льготы достаточно направления в налоговый орган соответствующего заявления, оформленного в установленном порядке.

Федеральный закон от 04.06.2018 № 143-ФЗ

«О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Дополнен перечень операций, не облагаемых НДС. К операциям, не признаваемым объектом налогообложения НДС, отнесена передача на безвозмездной основе в собственность некоммерческой организации, осуществляющей проведение чемпионата мира FIA «Формула-1», объекта недвижимого имущества для проведения шоссейно-кольцевых автомобильных гонок серии «Формула-1», а также нематериальных активов, необходимых для обеспечения функционирования указанного объекта недвижимого имущества, объектов инфраструктуры, движимого имущества.

Принятые к вычету при создании данных объектов суммы НДС восстановлению не подлежат.

Кроме того, согласно дополнению в ст. 149 НК РФ не подлежит налогообложению НДС оказание услуг агентом РФ при реализации, сдаче в аренду государственного имущества, составляющего государственную казну.

Письмо ФНС РФ от 30.05.2018 № БС-4-11/10419@

«О предоставлении профессионального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц»

В случае продажи индивидуальным предпринимателем, применяющим ЕНВД, грузового автотранспорта возникает обязанность исчислить НДФЛ. ИП, осуществляющим деятельность по перевозке грузов, подпадающую под действие специального налогового режима в виде ЕНВД, был продан грузовой автотранспорт в связи с прекращением деятельности.

Сообщается, что реализация автотранспортных средств не относится к виду деятельности, в отношении которой применяется ЕНВД, в связи с чем в отношении дохода, полученного от такой реализации, необходимо исчислить НДФЛ.

Указано, что если к моменту продажи транспортного средства, использовавшегося в предпринимательской деятельности, деятельность в качестве индивидуального предпринимателя не прекращена, то такой налогоплательщик вправе уменьшить доход, полученный от реализации на суммы профессиональных налоговых вычетов - фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов.

Письмо ФНС РФ от 04.06.2018 № БС-4-11/10685@

«О порядке налогообложения доходов физических лиц»

Доход от операций с криптовалютами облагается НДФЛ. В настоящее время законодательством РФ не определен правовой статус криптовалют, а также не установлены особенности налогообложения операций с ними.

Вместе с тем сообщается о возможности при определении налоговой базы по доходам, полученным от операций купли-продажи криптовалют, исходить из положений абзаца первого пп. 2 п.2 ст. 220 НК РФ: налоговую базу определять в рублях как превышение общей суммы доходов, полученных в налоговом периоде от продажи соответствующей криптовалюты, над общей суммой документально подтвержденных расходов на ее приобретение.

Подборка подготовлена с использованием материалов СПС «Консультант Плюс».

Материалы газеты «Прогрессивный бухгалтер», июль 2018.