Компании пришлось судиться с налоговиками из-за древних пеней в 1 копейку

Как говорится, копейка рубль бережет. Расскажем историю, в которой невесть откуда взявшиеся пени в КРСБ размеров в 1 копейку лишили компанию 65 тыс. рублей.

Алкогольная лицензия

Компания из Хабаровского края обратилась в региональный Комитет потребительского рынка за продлением лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, заплатив госпошлину в 65 тыс. рублей.

Однако в выдаче лицензии было отказано, а уплаченная госпошлина «сгорела».

Причиной отказа в выдаче лицензии стала информация, предоставленная ИФНС, о задолженности по уплате пеней в размере 1 копейки.

Плюс/минус копейка

По запросу ООО Инспекцией выдана справка, в которой указано что по ЕНВД числится переплата в размере 55,00 руб., и задолженность в размере 1 коп.

Между тем, в соответствии с п. 4 ст. 176 НК при наличии у налогоплательщика недоимки по налогу, задолженности по соответствующим пеням и (или) штрафам, подлежащим уплате или взысканию, налоговым органом производится самостоятельно зачет суммы налога, подлежащей возмещению, в счет погашения указанных недоимки и задолженности по пеням и (или) штрафам.

Соответственно при наличии переплаты по налогу в размере 55 руб. пени в сумме 1 копейка подлежали самостоятельному зачету налоговым органом и не могли быть указаны в качестве задолженности.

Кроме того, после оплаты пени по ЕНВД в размере 1 копейка, организация снова запросила информацию по состоянию расчетов. В новой справке, предоставленной налоговым органом, уже числится переплата пеней по ЕНВД в размере 1 копейка.

В попытках восстановить свои права и для прояснения ситуации, общество обратилось в УФНС по Хабаровскому краю, которое ответило, что по состоянию на момент подачи заявления на продление лицензии задолженность по ЕНВД у компании отсутствует, а сальдированный результат по расчетам (налог, пени) указывает на наличие переплаты в размере 54 руб. 99 коп.

Указанное свидетельствует о недостоверности сведений, предоставленных Инспекцией в Комитет, сделали вывод в компании и обратились за помощью к региональному бизнес-омбудсмену, который, в свою очередь, вступил в судебное разбирательство ООО с налоговиками в качестве третьего лица.

Откуда копейка

Суд выяснил, откуда взялась эта копейка.

Оказалось, что это пени за 2011 (!!!) год, которые были автоматически доначислены в программе налоговиков в 2015 (!!!) году из-за изменения ставки рефинансирования в 2011 году.

То есть спустя 4 года после первоначального начисления пеней (которые фирма сразу уплатила), налоговики доначислили еще 1 копейку, а спустя еще 3 года эта копейка «всплыла» и сыграла свою роковую роль, лишив компанию возможности нормально работать и привела к потере 65 тыс. рублей.

При этом налоговики никогда не выставляли компании требование на уплату этих пеней принимали мер к взысканию этой недоимки.

В итоге в суде налоговики не доказали наличие у компании реальной задолженности по пене по ЕНВД в размере 1 копейка, в связи с чем у них отсутствовали законные основания для направления в Комитет потребительского рынка спорных сведений о наличии этой задолженности у соискателя лицензии.

Действия ИФНС судом были признаны незаконными (дело № А73-6809/2018).

Что потом

Как сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена, после вступления в силу Решения Арбитражного суда Хабаровского края будет продолжена работа по восстановлению нарушенных прав общества.

В частности, планируется иск по возмещению убытков в размере уплаченной госпошлины 65 тысяч рублей. Бизнес-омбудсмен обещает оказывать обществу дальнейшую поддержку в суде.

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