Почему теперь даже бухгалтеры в торговле должны проходить медосмотры. Проверьте ОКВЭД

Кого затронет новая позиция Верховного суда.

Инспекторы ГИТ и судебные органы все чаще пытаются расширить списки сотрудников, которые обязаны проходить предварительные и периодические медицинские осмотры. Конечно, они проводились и ранее, но касались, в первую очередь, вредных и опасных производств, а также продавцов в магазинах. Но, что касается торговли, многое может измениться.

Прежде всего, посмотрим, к каким сферам деятельности относятся медосмотры. В соответствии со ст. 213 Трудового кодекса РФ, к ним относятся вредные и опасные производства и работа, связанная с движением транспорта. Кроме того, осмотры затрагивают организации пищевой промышленности, питания и торговли, медицинские и детские учреждения. Также перечень работ определяет Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н.

Отметим, что в отношении торговли и ряда других сфер ст. 213 ТК РФ уточняет, что медицинские осмотры организуются для охраны здоровья и предупреждения заболевания людей. На эту формулировку ранее и акцентировала свое внимание судебная практика.

Другими словами, в судах не раз подтверждалось, что проходить осмотры должны не все работники торговых компаний, а только те, кто непосредственно контактирует с людьми. Это уточнение многие компании «обращади» в свою пользу. Если организация занималась торговой деятельностью, но прямого общения с населением не имела, то медосмотры она не проводила. Естественно, этот нюанс относили к себе предприятия разных сфер: оптовая торговля, продажа промышленного оборудования, сфера услуг и т.д.

Однако в декабре 2017 года Верховный суд РФ озвучил свою позицию в Постановлении от 06.12.2017 по делу №24-АД17-5.

Суд определил, что проходить медицинские осмотры обязаны все сотрудники торговых организаций, независимо от видов торговли и реализуемой продукции.

Значит, компания должна направлять на «обследование» весь персонал при приеме на работу и далее регулярно, даже если это не менеджер по продажам, а, допустим, бухгалтер, юрист и т.д.

Такую трактовку Инспекция труда использовала и ранее, но при этом судебные органы четко разделяли розничные продажи с прямым общением с потребителями и оптовую торговлю. Тем более в промышленности. Вероятно, теперь постепенно практика будет сильно меняться.

Как же быть, если ваша компания может «попасть» под эти изменения? Прежде всего, необходимо проверить, представлена ли торговля как один из видов ОКВЭД в уставных документах организации. Если да – стоит подготовиться к возможным вопросам при проверке надзорных органов.

Один из вариантов – действовать в соответствии с позицией Верховного суда, то есть направлять на медосмотры. Конечно, это потребует лишних трудозатрат и дополнительных расходов. Тем более, что, на основании ст. 213 ТК РФ, осмотры должны осуществлять за счет средств работодателя. Но таким образом вы полностью сведете к нулю риски привлечения к ответственности за нарушения в области охраны труда.

Между прочим, именно в этой сфере нарушения караются максимальными штрафами в области трудового права. Другой сценарий – провести аудит документальной базы и изменить ее, подготовившись к возможному суду в будущем.

Здесь вам придется детально обосновывать, кто в организации должен проходить осмотры, кто напрямую общается с людьми (покупателями, клиентами), а кто – нет. Естественно, речь идет не об устном обосновании: фиксировать нюансы необходимо в документах и своевременно, а не накануне проверки.

Возможен и еще один план действий. Мы имеем ввиду использование других открытых вариантов оформления трудовых отношений, при которых предварительные и регулярные медицинские осмотры не нужны. Например, это может быть дистанционный труд.

Но в этом случае, вы должны четко знать, с кем можно оформить такие отношения, и как вы будете управлять людьми «на расстоянии».

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