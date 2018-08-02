Придется ли корпоративным авто вашей компании делать ежедневный техосмотр?

В нашей практике было несколько почти одинаковых кейсов. В ходе плановой проверки ГИТ пыталась найти функции водителей в должностных инструкциях менеджеров и торговых представителей, использующих служебные автомобили. Такие признаки обязательно находились, следовало предписание и судебное разбирательство. Юристы успешно отстаивали позиции компаний-клиентов. Но инспекция продолжала свои попытки в ходе других проверок.

Признание водителями сотрудников, использующих автомобили компании, потребует массу действий: предрейсовые и послерейсовые медосмотры, обязательное психиатрическое освидетельствование и т.д.

Случаи привлечения к ответственности, если их не проводить, в практике существуют.

Сложность же заключается в том, что закон не полностью и не точно определяет эту сторону вопросу. В сфере профессиональной деятельности (автотранспортные, логистические компании, водители, специально взятые на работу в этом качестве) – регулирование существует, но непонятно, как быть, если корпоративные авто используются для поездок к партнерам, клиентам и т.д. Из-за этого возникает вероятность различных трактовок надзорными органами.

Пытаясь признать менеджеров водителями, они опираются на различные нормативные требования. Сегодня, например, есть практика ссылок на Правила дорожного движения, в соответствии с которыми водителем признается человек, управляющий транспортным средством как в личных, так и служебных целях. Нетрудно догадаться, что любой менеджер на корпоративном автомобиле подходит под это описание.

Но практика может стать другой уже в ближайшее время.

Так, обязательными действиями для работодателей будут в том числе: проведение различных медосмотров (предварительные, периодические, предрейсовые, послесменные), проверка соблюдения режима труда и отдыха, оснащение техники тахографами, проверка технического состояния автомобиля.

А если сотрудник на корпоративном транспорте перевозит пассажиров, скажем, на вокзал или на запланированную встречу, у компании появляются и другие требования.

Если в компании собственный транспорт, неважно – в лизинге, аренде или собственный, лучше, в первую очередь, проанализировать политику по управлению автомобилями. В нем, как правило, и встречаются признаки водителя. Конечно, надо оценить и должностные обязанности сотрудников, которые используют служебные машины. Главная задача – не иметь во внутренних документах признаков того, чтобы сотрудников признали водителями.

Следовательно, вопрос стоит в правильных и верных формулировках. Например, запретить менеджерам и представителям компании перевозить пассажиров и грузы на корпоративных автомобилях, организовать проведение медосмотров сотрудников до выдачи автомобиля.

Не лишним будет зафиксировать некоторые обязанности, связанные с автомобилями, допустим, запретить пользоваться при наличии серьезных неисправностей, запрещающих эксплуатацию авто в соответствии с законодательными нормами, определить сроки и порядок технического обслуживания. Кроме того, можно перевести сотрудников на служебных авто – на дистанционный труд. Для такой категории сотрудников ст.312.3 ТК РФ не обязывает проходить медицинские осмотры.

Но не все так печально, как могло показаться. Наилучший способ разобраться и получить правильный ответ – провести аудит внутренних документов в компании. Это позволит понять, есть ли в них признаки водителей, а значит, предпринять правильные действия далее.

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