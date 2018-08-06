Что делают бухгалтеры разных знаков после сдачи отчетности

Случайно не знаете, а бальзаковский возраст еще не повысили? А как называется пытка, когда вас сажают на кресло и начинают капать очень маленькими зарплатами на банковскую карту? Многие знаки Зодиака задумаются о смене работы. Вас ждет гороскоп с 6 по 12 августа 2018 года.

Овен Август для Овнов — это как вечер воскресенья. Август для Овнов — это как вечер воскресенья. Пословица для Овнов: лучше поздно, чем как тогда. Прежде чем совершать опрометчивые шаги, поговорите с начальством о ваших перспективах, а вот с коллегами на эту тему стоит лишь помолчать.

Телец Для Тельцов на этой неделе самым ужасным событием будет проспать обед. Звезды напоминают, родители — это самое лучшее лекарство от всех бед. Навещая их, вы почувствуете тепло и заботу, и будете счастливы! Не откладывайте короткие поездки. Если нет срочных дел, ближе к концу недели можете расслабиться, дать волю личным привычкам и самым неожиданным капризам. Храните Для Тельцов на этой неделе самым ужасным событием будет проспать обед. Звезды напоминают, родители — это самое лучшее лекарство от всех бед. Навещая их, вы почувствуете тепло и заботу, и будете счастливы! Не откладывайте короткие поездки. Если нет срочных дел, ближе к концу недели можете расслабиться, дать волю личным привычкам и самым неожиданным капризам. Храните деньги на банковской карте и думаете они в безопасности? Мы вас разочаруем.

Близнецы Близнецы, заведите себе «идиотскую» привычку радоваться неудачам. Это гораздо веселее, чем раздражаться и ныть по каждому поводу. Вы будете вкладывать все силы, чтобы поддерживать грамотные отношения с начальством, но вскоре поймете, что инвестор из вас никакой. Звезды будто сговорятся отправить Близнецов на отдых и вообще перестанут помогать им в карьерных делах. Во всяком случае, эта неделя обещает совсем не ровную путь-дорогу, а сплошные преграды. Дел будет много, а толку мало. Близнецы, заведите себе «идиотскую» привычку радоваться неудачам. Это гораздо веселее, чем раздражаться и ныть по каждому поводу. Вы будете вкладывать все силы, чтобы поддерживать грамотные отношения с начальством, но вскоре поймете, что инвестор из вас никакой. Звезды будто сговорятся отправить Близнецов на отдых и вообще перестанут помогать им в карьерных делах. Во всяком случае, эта неделя обещает совсем не ровную путь-дорогу, а сплошные преграды. Дел будет много, а толку мало.

Рак Нет денег на психотерапевта? Выход есть! Ходите на собеседования! Там тоже можно поговорить о себе и порыдать. Хоть польза от этого будет — найдете высокооплачиваемую подработку. Берите пример с понедельника: его никто не ждет, а ему без разницы, он все равно приходит. Важными хлопотами лучше заняться с утра. В первую очередь это касается любых задач, связанных с осмыслением информации, поиском новых контактов, полезных знакомств. Все это обязательно пригодится вам в будущем и принесет долгожданные плоды. Нет денег на психотерапевта? Выход есть! Ходите на собеседования! Там тоже можно поговорить о себе и порыдать. Хоть польза от этого будет — найдете высокооплачиваемую подработку. Берите пример с понедельника: его никто не ждет, а ему без разницы, он все равно приходит. Важными хлопотами лучше заняться с утра. В первую очередь это касается любых задач, связанных с осмыслением информации, поиском новых контактов, полезных знакомств. Все это обязательно пригодится вам в будущем и принесет долгожданные плоды.

Лев У Львов не стоит просить на этой неделе взаймы. Они оплатили недавно коммуналку и опустились на несколько позиций в списке Forbes, ведь в квитанциях ЖКХ появилась новая строчка «Просто плати». Совет дня: Если вам нечего одеть — попробуйте надеть. У Львов неделя будет достаточно напряженной. Наибольшие трудности будут связаны с деньгами. Звезды не рекомендуют тратить деньги на оптовые закупки, также, возможен срыв договорных обязательств в бизнесе с партнерами. У Львов не стоит просить на этой неделе взаймы. Они оплатили недавно коммуналку и опустились на несколько позиций в списке Forbes, ведь в квитанциях ЖКХ появилась новая строчка «Просто плати». Совет дня: Если вам нечего одеть — попробуйте надеть. У Львов неделя будет достаточно напряженной. Наибольшие трудности будут связаны с деньгами. Звезды не рекомендуют тратить деньги на оптовые закупки, также, возможен срыв договорных обязательств в бизнесе с партнерами.

Дева Дев ожидает самое офигенное чувство — смотреть на своего директора и чувствовать, будто бы выиграл в лотерею. Ваш идеальный баланс по жизни: чтобы вас любили все, а вы — одного. На выходные лучше отложить домашние дела: приготовление пищи, покупки, ведь посреди недели вам будет не до этих мелочей — начальству будет нужно срочно все и еще вчера. Вам может прийти нехорошее известие издалека. Из какой-нибудь далекой налоговой инспекции... А мы продолжаем серию публикаций, которые помогут разобраться в поправках 54-ФЗ: Дев ожидает самое офигенное чувство — смотреть на своего директора и чувствовать, будто бы выиграл в лотерею. Ваш идеальный баланс по жизни: чтобы вас любили все, а вы — одного. На выходные лучше отложить домашние дела: приготовление пищи, покупки, ведь посреди недели вам будет не до этих мелочей — начальству будет нужно срочно все и еще вчера. Вам может прийти нехорошее известие издалека. Из какой-нибудь далекой налоговой инспекции... А мы продолжаем серию публикаций, которые помогут разобраться в поправках 54-ФЗ: авансы

Весы Весам стоит где-то найти такую тряпку, чтоб иногда молчать в нее. Вы находите любовь всей своей жизни по пять раз в год, а хотите найти богатого мужа? Тогда устройтесь работать стюардессой! В самолете все мужчины уже отсортированы по классам. Направьте свое сознание на изучение перспектив развития бухгалтерии. Давно пора модернизироваться и что-то менять. Во второй половине недели возможны небольшие трения с коллегами и подчиненными. «Клерк» поможет вам не запутаться с определением базы по Весам стоит где-то найти такую тряпку, чтоб иногда молчать в нее. Вы находите любовь всей своей жизни по пять раз в год, а хотите найти богатого мужа? Тогда устройтесь работать стюардессой! В самолете все мужчины уже отсортированы по классам. Направьте свое сознание на изучение перспектив развития бухгалтерии. Давно пора модернизироваться и что-то менять. Во второй половине недели возможны небольшие трения с коллегами и подчиненными. «Клерк» поможет вам не запутаться с определением базы по налогу на имущество

Скорпион Если начальство вам говорит: «Ты только не волнуйся». То волноваться уже поздно. А вообще, у вас прекрасная работа, идеальная семья, отличный район для проживания, уютный домик и шикарно подобранные транквилизаторы. Крайне неоднозначная неделя ожидает Скорпионов. На вас могут свалить большой объем работы, с которым чисто физически будет сложно справиться. Морально подготовьтесь к тому, что начальство может усилить требования к соблюдению технологической и исполнительной дисциплины. Звезды рекомендуют не опаздывать и не отлучаться надолго с рабочего места. Если начальство вам говорит: «Ты только не волнуйся». То волноваться уже поздно. А вообще, у вас прекрасная работа, идеальная семья, отличный район для проживания, уютный домик и шикарно подобранные транквилизаторы. Крайне неоднозначная неделя ожидает Скорпионов. На вас могут свалить большой объем работы, с которым чисто физически будет сложно справиться. Морально подготовьтесь к тому, что начальство может усилить требования к соблюдению технологической и исполнительной дисциплины. Звезды рекомендуют не опаздывать и не отлучаться надолго с рабочего места.

Стрелец Стрельцы наконец-то смогут задать вопрос менеджеру банка, в котором обслуживается их работодатель: «Сколько вам нужно записать разговоров, чтобы качество обслуживания улучшилось?». Звезды нашептывают, что у вас появились завистники и недоброжелатели. Скорее всего, они среди тех людей, которые помечены бледным цветом кожи (люди, не ходившие в этом году в отпуск). Советуем, по возможности, работать из дома, а еще лучше, отправляйтесь в отпуск. Там вас ждет масса приятных ощущений! Как думаете, поможет ли Стрельцы наконец-то смогут задать вопрос менеджеру банка, в котором обслуживается их работодатель: «Сколько вам нужно записать разговоров, чтобы качество обслуживания улучшилось?». Звезды нашептывают, что у вас появились завистники и недоброжелатели. Скорее всего, они среди тех людей, которые помечены бледным цветом кожи (люди, не ходившие в этом году в отпуск). Советуем, по возможности, работать из дома, а еще лучше, отправляйтесь в отпуск. Там вас ждет масса приятных ощущений! Как думаете, поможет ли новый сервис ФНС побороть «серый» бизнес?

Козерог Неверно говорить: «У Козерога выдалась хорошая неделя». Правильнее: «Неделя задалась у всей бухгалтерии». Козероги будут на вершине власти, их не ожидают никакие ни скрытые, ни явные помехи в их деятельности. Однако, может состояться неприятный разговор, который способен дезориентировать вас ненадолго. Воздержитесь от новых знакомств и командировок. Неверно говорить: «У Козерога выдалась хорошая неделя». Правильнее: «Неделя задалась у всей бухгалтерии». Козероги будут на вершине власти, их не ожидают никакие ни скрытые, ни явные помехи в их деятельности. Однако, может состояться неприятный разговор, который способен дезориентировать вас ненадолго. Воздержитесь от новых знакомств и командировок.

Водолей В начале недели вы сможете найти работу своей мечты — это иметь много денег и не работать. Избегайте спекулянтов и не инвестируйте. На этой неделе стоит придерживаться нейтралитета. Вы будете склонны бояться всего нового и зацикливаться на неприятностях. Вы сейчас не особо объективны, при любом дискомфорте отложите выводы до следующей недели. Минтруд рассказал, как оформить В начале недели вы сможете найти работу своей мечты — это иметь много денег и не работать. Избегайте спекулянтов и не инвестируйте. На этой неделе стоит придерживаться нейтралитета. Вы будете склонны бояться всего нового и зацикливаться на неприятностях. Вы сейчас не особо объективны, при любом дискомфорте отложите выводы до следующей недели. Минтруд рассказал, как оформить премию при увольнении, лишить премии или уменьшить ее размер.

Рыбы Арифметика жизни Рыб этой недели: бухгалтеры-Рыбы сделают 90% из того, что обещали, а директора-Рыбы сделают 90% из того, что обещали не делать. Возможно, вы будете напрасно сгущать краски или торопиться действовать. А иногда, лучше просто довериться судьбе. Для вас это неделя налоговой «храбрости» и избавления от бухгалтерских «болезней». Вечернее время придаст вам решительности, добавит уверенности в себе. Арифметика жизни Рыб этой недели: бухгалтеры-Рыбы сделают 90% из того, что обещали, а директора-Рыбы сделают 90% из того, что обещали не делать. Возможно, вы будете напрасно сгущать краски или торопиться действовать. А иногда, лучше просто довериться судьбе. Для вас это неделя налоговой «храбрости» и избавления от бухгалтерских «болезней». Вечернее время придаст вам решительности, добавит уверенности в себе.

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