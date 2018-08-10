Почему вы не получили уведомление на уплату имущественных налогов?

В июле налоговики начали рассылать физлицам налоговые уведомления на уплату имущественных налогов. При этом форма уведомления в этом году поменялась.

Налоговики открыли на своем сайте специальный раздел на эту тему и дали ряд разъяснений по вопросу формирования уведомлений.

Уведомления нет

По какой причине вы можете не получить уведомление на уплату налога за свое имущество? Как разъясняет ФНС, это может произойти, если:

уведомление ещё не сформировано;

уведомление не доставлено почтой;

сумма начислений меньше 100 рублей;

нет начислений в этом периоде.

Отметим, что результаты опроса на нашем сайте по итогам прошлогодней рассылочной кампании показали, что почти половина налогоплательщиков-физлиц так и не получили уведомление из ИФНС.

Не паникуйте раньше времени

ФНС уточняет, что печать налоговых уведомлений производится поэтапно. Поэтому налогоплательщики в каких-то регионах налоговые уведомления получат раньше, а в каких-то позже.

Вместе с тем, налоговое уведомление обязательно будет направлено не менее, чем за 30 рабочих дней до наступления срока уплаты налога, который установлен не позднее 3 декабря 2018 года.

Кроме того, уведомление может быть сформировано, но налогоплательщик не получил его в виду неудовлетворительной работы почтового отделения, на которое можно пожаловаться в Службу качества «Почты», поясняют налоговики.

Если же вы являетесь пользователем «Личного кабинета» на сайте ФНС, уведомление вам будет направлено в электронном виде.

Налога нет или он слишком мал

Еще одной причиной, по которой уведомление не приходит к налогоплательщику, является незначительный размер налога. В соответствии со статьей 52 НК, уведомление не направляется если сумма начислений составляет менее 100 рублей.

Налогоплательщик получит уведомление либо в следующем году (если начисления будут более 100 рублей), либо уведомление с расчётом налогов за три года, если сумма к уплате составит менее 100 рублей.

Кроме того, в регионах, где налогообложение недвижимого имущества осуществляется исходя из инвентаризационной стоимости, начислений может не быть у объектов, введенных в эксплуатацию после 2013 года, так как у них отсутствует налоговая база. Впервые налог владельцам объектов в новостройках будет начислен, за период, когда регион перейдет на систему налогообложения исходя из кадастровой стоимости.

Начислений может не быть также, если в ИФНС не поступили сведения из регистрирующих органов о возникновении права собственности на объекты налогообложения. Напомним, у налогоплательщика есть обязанность однократно сообщить о таких случаях.

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