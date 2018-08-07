Как в «Актионе» отвечают на жалобы про звонки о подписке

Главный редактор «Арбитражная практика для юристов» Андрей Набережный, на своей странице в Facebook, ответил пользователям интернета о постоянных жалобах на звонки операторов «Актион-МЦФЭР».

Вот скриншот его поста в фейсбуке:

Андрей, наверное, не знает, что в случае подписки на рассылку «Актиона» электронная почта пользователя подписывается на все существующие и новые рассылки «Актион-МЦФЭР».

Вот свежая жалоба пользователей, оставленная без ответа.

Мы посмотрели внимательнее в Фейсбук и увидели, что этот текст расшарили многие главные редакторы многочисленных изданий «Актиона».

Кстати, медиа-холдинг свою рекламу навязчивой не считает, и борется с теми, кто считает иначе. Пример тому — его недавние претензии к «Клерку».

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