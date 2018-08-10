Самое важное по налогам от депутатов, судей и налоговиков

Юрист Максим Юзвак сделал обзор налоговых событий прошедшего месяца.

Налоговые законопроекты в июле

В июле субъекты законодательной инициативы не проявляли высокую активность. Скорее всего, это объясняется наступлением в конце месяца парламентских каникул и желанием до их начала одобрить наиболее важные законопроекты (например, о повышении НДС). Тем не менее, отдельные июльские законопроекты заслуживают внимание.

Так, Правительство решило вновь изменить редакцию подп. 22 п. 2 ст. 149 НК РФ, предусматривающего освобождение от НДС операций по обслуживанию воздушных судов (Законопроект № 511610-7). Последние изменения в данную норму вносились в конце 2017 года.

Однако Правительство РФ полагает, что нынешнее регулирование приводит к удорожанию стоимости перелетов. В связи с этим предлагается установить более узкую формулировку подпункта 22, то есть освободить от обложения НДС только аэронавигационные услуги. Помимо этого, Законопроектом предусмотрена нулевая ставка в отношении услуг по международной воздушной перевозке, которые оказываются в международных аэропортах.

В целом рассматриваемый законопроект является ярким примером нестабильности и непоследовательности отечественного налогового регулирования.

Правительством также в Государственную Думу были направлены следующие инициативы:

Об освобождении доходов объединений страховщиков – Законопроект № 512596-7 ;

; Об освобождении от НДС перевозок по госконтрактам – Законопроект № 512599-7.

Среди других законодательных инициативы интерес представляет предложение Курултая Башкортостана об установлении особого порядка восстановления НДС в отношении участников концессионных соглашений (). Согласно законопроекту в отношении концессионеров, занимающихся строительством дорог за счет бюджетных средств, не применяется правило о восстановлении НДС до 1 января 2023.

Рассматриваемое предложение затрагивает проблему, которая активно обсуждается с начала 2018 года и связана с нормами, запрещающими принимать к вычету НДС, в том случае если оплата товаров (работ, услуг) осуществляется за счет бюджетных субсидий или инвестиций.

При этом не имеет значения, учитывались ли при выделении бюджетных средств расходы налогоплательщика на уплату НДС. Законопроект № 500482-7имеет хорошие шансы на принятие, поскольку поддержан Правительством РФ. Единственный вопрос, почему решение проблемы касается лишь отдельной категории налогоплательщиков.

Также высока вероятность принятия Законопроекта № 501801-7, направленного на установление равных налоговых условий по акцизам для внутренних производителей и импортеров табачной продукции.

Традиционно в Государственную Думу РФ поступали законопроекты, имеющие небольшие перспективы на одобрение со стороны думского большинства. К таким инициативам можно отнести предложения:

О предоставлении налоговых льгот спонсорам спортивных клубов – Законопроект № 517194-7 ;

; О запрете вычета НДС по операциям, связанным с экспортом сырьевых товаров – Законопроект № 519781-7 ;

; Об освобождении родителей в многодетных семьях от налога на имущество – Законопроект № 502680-7.

Новости от ФНС России

Значительный резонанс среди специалистов получило Письмо ФНС России от 10 июля 2018 г. № ЕД-4-15/13247 о профилактике нарушений налогового законодательства. Данным документом ФНС России в отсутствие законодательных норм наделила территориальные органы полномочиями по аннулированию деклараций.

Среди разъяснений ФНС России наибольший интерес представляют:

Письмо от 2 июля 2018 г. № БС-4-21/12645@ , посвященное методологическим вопросам обложения имущества;

, посвященное методологическим вопросам обложения имущества; Письмо от 14 июня 2018 г. № СА-4-7/11482@, связанное с отдельными вопросами применения вычетов по НДС.

Вопросы «упрощенки»

Налогоплательщикам следует обратить внимание на. В обзоре затрагиваются вопросы соблюдения условия для применения спецрежима, отдельные аспекты учета доходов и расходов по УСН, последствия перехода на общую систему налогообложения.

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