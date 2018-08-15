Что поменялось в налогообложении имущества: обзор недавних законов

На днях было принято несколько Федеральных законов, которые вносят поправки в порядок налогообложения имущества. Что меняется — расскажем.

232-ФЗ: авансы по налогам, платеж через МФЦ, физлица без адреса

Федеральным законом от 29.07.2018 № 232-ФЗ (опубликован 30.07.2018) установлено, что в случае направления документов, которые используются налоговыми органами, по почте, при отсутствии у физлица, не являющегося ИП, места жительства (места пребывания) на территории РФ и отсутствии в Едином госреестре налогоплательщиков сведений об адресе для направления этому лицу вышеуказанных документов, такие документы направляются налоговым органом по адресу места нахождения одного из принадлежащих такому физлицу объектов недвижимого имущества (за исключением земельного участка). Данные положения вступают в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования указанного Федерального закона.

Кроме того, с 1 января 2019 года введены правила о едином налоговом платеже, перечисляемом по желанию физлиц в бюджетную систему РФ в счет предстоящего исполнения обязанности по уплате транспортного налога, земельного налога и (или) налога на имущество физлиц.

Также с 1 января 2019 года предусмотрено, что физлица могут уплачивать налоги через МФЦ, в котором организована возможность приема от указанных лиц денежных средств в счет уплаты налогов и их перечисления в бюджетную систему.

Вышеназванный закон также с 1 января 2019 года устанавливает, что в случае уплаты налогов физлицами через кассу местной администрации, Почту, а также через МФЦ плата за прием денежных средств и их перечисление в бюджетную систему не взимается.

302-ФЗ: движимое имущество, система газоснабжения

Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ (опубликован 03.08.2018) внесены следующие изменения, касающиеся порядка налогообложения налогом на имущество организаций, начиная с налогового периода 2019 года:

а) движимое имущество исключено из объектов налогообложения;

б) установлено, что налоговая база определяется отдельно в отношении каждого объекта недвижимого имущества, а также в отношении имущества, входящего в состав Единой системы газоснабжения в соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации»;

в) предусмотрено, что налогоплательщики обязаны по истечении каждого отчетного и налогового периода представлять в налоговые органы по месту нахождения объектов недвижимого имущества или по месту нахождения имущества, входящего в состав Единой системы газоснабжения налоговые расчеты по авансовым платежам и налоговую декларацию.

Кроме того, согласно указанному Федеральному закону с 1 января 2019 года информация об установлении, изменении и прекращении действия региональных и местных налогов, указанная в статье 16 НК, представляется в УФНС в электронной форме.

334-ФЗ: налог по кадастровой стоимости, машино-место, часть дома, налоговые льготы

Федеральным законом от 03.08.2018 № 334-ФЗ (опубликован 03.08.2018) с 1 января 2019 года установлено, что перерасчет ранее исчисленных физлицам земельного налога и налога на имущество не осуществляется, если влечет увеличение ранее уплаченных сумм указанных налогов.

Кроме того, введены единые правила применения кадастровой стоимости в качестве налоговой базы при налогообложении недвижимого имущества организаций и физлиц:

— о применении кадастровой стоимости при условии её внесения в ЕГРН (независимо от оснований её определения);

— установлено, что изменение кадастровой стоимости объекта налогообложения вследствие изменения качественных и (или) количественных характеристик этого объекта учитывается при определении налоговой базы со дня внесения в ЕГРН сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости;

— в случае изменения кадастровой стоимости объекта налогообложения вследствие исправления технической ошибки в сведениях ЕГРН, а также в случае уменьшения кадастровой стоимости в связи с исправлением ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, пересмотром кадастровой стоимости по решению комиссии или суда в случае недостоверности сведений, использованных при определении кадастровой стоимости, сведения об измененной кадастровой стоимости, внесенные в ЕГРН, учитываются при определении налоговой базы начиная с даты начала применения для целей налогообложения сведений об изменяемой кадастровой стоимости;

— в случае изменения кадастровой стоимости объекта налогообложения на основании установления его рыночной стоимости по решению комиссии или суда сведения о кадастровой стоимости, установленной решением комиссии или суда, внесенные в ЕГРН, учитываются при определении налоговой базы начиная с даты начала применения для целей налогообложения кадастровой стоимости, являющейся предметом оспаривания.

При этом положения НК, устанавливающие порядок применения измененной в течение налогового периода кадастровой стоимости, подлежат применению к сведениям об изменении кадастровой стоимости, внесенным в ЕГРН по основаниям, возникшим с 1 января 2019 года.

Также законом с 1 января 2015 года предусмотрено включение детей-инвалидов в категорию лиц, в отношении земельных участков которых регламентировано уменьшение налоговой базы по земельному налогу, а также в категорию лиц, имеющих право на федеральную налоговую льготу по налогу на имущество физлиц.

С 1 января 2017 года предусмотрено распространение установленных для соответствующих жилых помещений условий определения предельных налоговых ставок, налоговых вычетов и налоговых льгот по налогу на имущество физлиц на «части жилых домов» и «части квартир».

Напомним, до принятия данного закона в налогообложении такого имущества были трудности. Собственник целого дома в плане налогообложения находился в более выгодных условиях, чем собственник части дома.

Также вышеназванным законом с 1 января 2017 года предусмотрено распространение установленных для гаражей и машино-мест условий определения предельных налоговых ставок, налоговых льгот и порядка расчета налога на имущество на гаражи и машино-места.

Кроме того, начиная с третьего налогового периода, в котором для исчисления налога на имущество физлиц применяется порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения, введен следующий механизм расчета налога:

если сумма налога, исчисленная исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения, превышает сумму налога, исчисленную исходя из кадастровой стоимости в отношении этого объекта за предыдущий налоговый период с учетом коэффициента 1,1, сумма налога подлежит уплате в размере, равном сумме исчисленного налога для этого объекта за предыдущий налоговый период с учетом коэффициента 1,1. Данные положения не применяются в отношении объектов, указанных в пункте 3 статьи 402 Кодекса, за исключением гаражей и машино-мест, расположенных в таких объектах налогообложения.

Начиная с четвертого налогового периода, в котором для исчисления налога на имущество физлиц применяется порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения, действие формулы расчета налога, указанной в пункте 8 статьи 408 НК, отменяется.

Все вышеназванные новшества доведены до сведения налоговиков на местах письмом ФНС № БС-4-21/15191@ от 06.08.2018.

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