На какой штраф от Роспотребнадзора легко налететь любой компании или ИП

Большинство жителей нашей страны, так или иначе, общаются с сотрудниками Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или как мы привыкли — Роспотребнадзора.

Мы или обращаемся к ним за помощью при нарушении наших прав, или стараемся свести к минимуму свои потери, когда к нам приходят с проверкой.

В бизнесе общение с ведомством начинается практически с момента начала деятельности, ведь в соответствии с положениями части 1 статьи 8 Закона № 294-ФЗ юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны уведомить о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности уполномоченный или уполномоченные в соответствующей сфере деятельности орган (органы) государственного контроля (надзора).

В соответствии с положениями части 6, 7 статьи 8 Закона № 294-ФЗ дополнительно в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти сообщается сведения о следующих изменениях: — об изменении места нахождения юридического лица и (или) места фактического осуществления деятельности; — об изменении места жительства индивидуального предпринимателя; о реорганизация юридического лица.

Эти сведения представляются в уполномоченный орган государственного контроля (надзора) непосредственно либо через многофункциональный центр не позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты внесения соответствующих записей в единый государственный реестр юридических лиц или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

Но многие просто не знают о таком требовании, а ведь штраф составляет до 30,0 тыс. руб. (ст.19.7.5-1 КоАП).

Деятельность Роспотребнадзора сильно зарегулирована: только в 2017 году принято около 20 законов, так или иначе касающихся деятельности ведомства. Уследить за этим, не имея в штате специального сотрудника, очень сложно.

Хотелось бы отметить, что с 2015 года по настоящее время административные штрафы выросли в два и более раза, практически по всем видам нарушений указанным в КоАП РФ и достигают уже более 1,0 млн. руб.

Т.е., государство, устроив налоговые каникулы для бизнеса, возмещает неполученные доходы путем увеличения как количества видов нарушений, так и увеличением сумм штрафа. Доходы бюджета от поступления неналоговых платежей скоро превысят поступления от налога на прибыль.

Рекомендация

Для того, чтобы уменьшить риск конфликтных ситуаций с Роспотребнадзором, рекомендую ознакомиться с «Обзором правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека за 2017 год».

Обзор правоприменительной практики подготовлен за 2017 г. по результатам контрольно-надзорной деятельности в сферах розничной торговли пищевой продукции, услуг общественного питания, услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом, производства пищевой продукции.

В этом Обзоре очень подробно расписаны:

— условия и виды проверок проводимых Роспотребнадзором,

— исчисление срока давности по административным правонарушениям,

— основания для проведения внеплановых проверок (70,3% проверок внеплановые!),

— проанализированы типовые нарушения обязательных требований законодательства, допущенные хозяйствующими субъектами.

Что очень важно, подробно расписаны типовые нарушения, допускаемые хозяйствующими субъектами в этих сферах и их квалификация по составам административных правонарушений, предусмотренных КоАП.

В Обзоре обращено внимание, что, документом, удостоверяющим соответствие (несоответствие) санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, является санитарно-эпидемиологическое заключение, выдаваемое федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление федерального государственного санитарно- эпидемиологического надзора.

Экспертное заключение, выдаваемое федеральными государственными учреждениями здравоохранения — центрами гигиены и эпидемиологии, другими аккредитованными в установленном порядке организациями, экспертами, лишь подтверждает проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы и не может удостоверять соответствие установленным требованиям условий деятельности юридических лиц и ИП.

Каждый может проверить свою деятельность на предмет типовых нарушений и принять меры по их исправлению не ожидая прихода сотрудников Роспотребнадзора.

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