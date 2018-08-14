Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила

Хотелось бы обратить ваше внимание на информационное письмо Росфинмониторинга от 19.07.2018 N 54 «О применении отдельных норм Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг».

В этом письме Росфинмониторинг разъяснил применение отдельных норм 115-ФЗ, но нам интересны те нормы, которые касаются сферы оказания бухгалтерских и юридических услуг, так как на практике они неразрывно связаны.

1. Росфинмониторинг разъяснил, как понимать закрепленное в ст. 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ словосочетание «обеспечение их деятельности», и является ли договор на оказание бухгалтерских или юридических услуг обеспечением такой деятельности.

обеспечение деятельности общества (предприятия) может включать юридическое, бухгалтерское, информационное и другие виды сопровождения деятельности общества, которые требуют специальных профессиональных знаний.

общества (предприятия) может включать юридическое, бухгалтерское, информационное и другие виды сопровождения деятельности общества, которые требуют специальных профессиональных знаний. юридическое обеспечение деятельности являет собой правовое сопровождение деятельности общества, например, организация деятельности общества, разработка и анализ учредительных и других документов, консультационные услуги по профильному законодательству, оценка хозяйственных схем с правовой точки зрения, анализ и составление договоров и сопровождающих документов, сопровождение заключаемых обществом сделок (договоров), а также прочие консультации в сфере трудового и гражданского права, деловая переписка и т.д.

являет собой правовое сопровождение деятельности общества, например, организация деятельности общества, разработка и анализ учредительных и других документов, консультационные услуги по профильному законодательству, оценка хозяйственных схем с правовой точки зрения, анализ и составление договоров и сопровождающих документов, сопровождение заключаемых обществом сделок (договоров), а также прочие консультации в сфере трудового и гражданского права, деловая переписка и т.д. бухгалтерское обеспечение деятельности являет собой профессиональное и качественное бухгалтерское сопровождение деятельности общества, в частности, организация и ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерское консультирование, обработка первичных документов, оформление документов, сдача отчетности и др.

Юридическое или бухгалтерское обеспечение деятельности может получать общество, в штате которого есть юрист/бухгалтер, или же если таковой отсутствует, в том числе и на основании заключенного договора на оказание юридических и/или бухгалтерских услуг.

При этом субъектом исполнения статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ является организация или индивидуальный предприниматель, оказывающие юридические и/или бухгалтерские услуги на основании заключенного договора на оказание соответствующих услуг.

. Учитывая изложенное, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг,, а такжеответственное за реализацию правил внутреннего контроля.

Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требования к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 N 492.

3. Индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, вправе как самостоятельно исполнять функции специального должностного лица, так и возложить указанные обязанности на работника (при наличии), при условии соблюдения требований по прохождению в соответствии с указанным постановлением обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

4. Лицам, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга.

Выводы

, у которых ведение учета и юридическое сопровождение осуществляется на основании заключенных договоров, должны понимать, что их контрагенты обязаны передавать в Росфинмониторинг все данные об операциях и сделках являющимися подозрительными по № 115-ФЗ и при этом не обязаны уведомлять вас о передаче данных в Росфинмониторинг.

Предприятия и ИП, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, обязаны разработать правила внутреннего контроля и пройти обучение по программе соответствующей требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 N 492.

Нарушение требований порядка и периодичности прохождения обучения влечет административную ответственность в соответствии с п. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, а именно — предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 30 тыс. руб.; на юридических лиц — от 50 до 100 тыс. руб.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.