Люди в поисках баланса. Екатерина Николаева: «Сам бухгалтер должен решить, сколько он стоит»

Наша рубрика «Люди в поисках баланса» — о том, как решаются посвятить себя одной из самых сложных профессий и о том, как хватает выдержки не плюнуть из-за давления налоговиков. Сегодня у нас в гостях Екатерина Николаева, главный бухгалтер IT-компании из Санкт-Петербурга. Она активный участник нашей группы в Фейсбук «Красный уголок бухгалтера».

— Екатерина, какими пятью словами вы можете описать бухгалтерию?

— Бухгалтерский учёт, закон, документы, ответственность, женщины.

— Как вы оказались в профессии, которую описывают такие серьезные слова?

Пришлось выручить своего приятеля, когда его компания осталась без бухгалтера. Я на тот момент имела только теоретические знания в бухгалтерии и сама бы не решилась стать сразу главным бухгалтером. Но в сложившейся ситуации не отказалась и справилась.

— Тяжело работать с IT-спецификой?

— Мне очень нравится!

Здесь больше чувствуется домашняя атмосфера, чем рабочая.

Можно поиграть в настольный теннис, посидеть на массажном кресле, встретиться с коллегами на кухне, обсуждая за кофе рабочие моменты.

— А дома приходится работать?

— Случается: когда много работы или простудилась, например. Но часто это неудобно, потому что работа встаёт, когда надо что-то распечатать, оплатить, печати опять же на работе...

Ну, и если домашние рядом, то, отвлекают. Ребёнок может начать рисовать на документах или скрутить подзорную трубу. Но оригиналы я никогда не храню дома, поэтому катастроф не было.

— Сейчас у нас в стране бухгалтеры ценятся?

— Как мне кажется, больше ценятся финансовые работники, ведущие управленческий учёт, нежели бухгалтерский. Но хорошего бухгалтера найти сложно. Если в компании надёжный и умный бухгалтер, то компании повезло.

Сам бухгалтер должен решить, сколько он стоит, и от этого уже выбирать компанию. Всё в руках самого человека, главное не бояться.

— Какая отчетность доставляет больше всего мороки?

— Пока в моём списке лидирует расчет по страховым взносам, т.к. мы используем льготу, плюс у нас в компании и декретницы, и иностранцы и есть человек на инвалидности. Всё считается по отдельным ставкам, это своего рода квест, но интересно.

— Назовите три самых хороших и три самых плохих новости для бухгалтера за последнее время.

— Хорошие: с нового года отменят налог на движимое имущество, срок ответа на запрос налоговой увеличат до 10 дней и срок камеральной проверки декларации по НДС станет 2 месяца.

А плохие, конечно, у всех на слуху это ставка НДС 20% и пенсионная реформа.

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