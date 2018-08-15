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Шокирующая история про НДС. Росфинмониторинг грозится сообщать о бухгалтерах в прокуратуру. Опыт коллег

В базах налоговиков «чудом» появляются левые декларации по НДС с нулевыми показателями. Росфинмониторинг торопит скорее регистрироваться у него на сайте. Налоговая пристает к компаниям с убытками. Обзор самых интересных топиков в нашей группе «Красный уголок бухгалтера».

Когда у инспекторов развязаны руки

НДС всегда у инспекторов вызывает особый интерес. Они рьяно отслеживают предельную долю вычетов, в среднем она составляет около 89%, но в зависимости от конкретного региона может незначительно отличаться.

По НДС могут вызвать на комиссию в случаях, когда:

— организация заявляет НДС к возмещению;

— организация не отвечает на письменные запросы по даче пояснений разъяснений между своими данными и данными контрагента;

— у контрагентов признак «однодневок».

Шокирующую историю, связанную с декларацией по НДС, рассказала наша коллега:

Хочу поделиться своим шоком, т.е. полным беспределом по отношению к юридическим лицам от ИФНС. Я с таким первый раз столкнулась. Есть ООО , на ОСНО. Сдаем НДС за 1 кв 18. Все чудно, налог оплачен, все рады и смеются! Но в поставщиках находится типо однодневка, с точки зрения налоговой. Вызывают руководителя по ТКС, но он в отпуске, это нормально, лето! Отписываемся, что мол , так и так, будет через 2 недели, приказик в копию.
Ан нет, день вызова 2 августа!
И последствия, блокировка счета по решению — не сдача отчетности по НДС за 2 кв 18г. Это не так. Сбис подтверждает: все строго по срокам, квитанции свидетели.
Этого им мало, у нас вдруг образовалась поданная декларация в базе ИФНС , корректирующая, от 2 августа, НУЛЕВАЯ! Последствия: у покупателей истерика! А мы в полном шоке! Как так! Мы ни чего не отправляли, проверили IP адрес. Чужой! Подписант- Вася Пупкин. Приехали в налоговую, а там масленные глазки и упрек, пожалуйста уберите телефон в сумку... У вас там брешь образовалась, ваши проблемы, срочно уточняйтесь!!
Коллеги, получается такая петрушка, что если какой-то бздык, то у ребятишек с ИФНС рученки вообще развязаны?
Планирую в Прокуратуру пару жалоб черкнуть и в вышестоящий орган. Какие мысли, дорогие коллеги? Есть ли у кого опыт подобной бяки?

— Анастасия Понедельникова

К сожалению, данная историю не единична. Все чаще налоговые инспекторы переступают рамки дозволенности. В данной ситуации можно написать жалобу в Прокуратуру. Образец жалобы размещен у нас на сайте.

Также не лишним будет изучить судебную практику, которая на стороне налогоплательщиков.

Что будет, если не зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

Федеральная служба по финансовому мониторингу в своем информационном сообщении сообщила о необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, к личному кабинету на сайте ведомства.

Коллеги про Финмон, тем кто не хотел региться. Если помните писала ранее, что меня и коллег из нашего региона пригласили на совещание в Финмон в июле. Мы его посетили, получили инструкции по регистрации в ЛК. Я пока не успела зарегиться — отчеты, отпуска и все такое.
Сегодня звонок оттуда.
В общем если не зарегаюсь до конца недели, список уклонистов пойдет в прокуратуру, плюс административный штраф.
Как-то грустно мне стало...

— Марина Тхашокова

Участница нашей группы рассказывает о своем походе на совещание в Росфинмониторинг.

Так как было много вопросов о том, кто же все-таки должен стать на учет в Росфинмониторинг, а кого это обязанность миновала, выпущено информационное письмо № 54 от 19.07.2018 г.

Подробно про это письмо в статье «Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила».

Налоговая нагрузка

Налоговая нагрузка является процентным соотношением сумм уплачиваемых организацией налогов к сумме выручки по данным бухгалтерской отчетности.

Коллега столкнулась с вопросом об необходимости включения НДФЛ в расчет налоговой нагрузки:

Вчера считали с коллегой налоговую нагрузку, и у нас вышел спор, брать или не брать в расчет НДФЛ....
А как считаете ее вы? Или может кто то в курсе как это делает ФНС ?
Теоретически есть несколько способов расчета ..

— Любовь Губарева

При расчете налоговой нагрузки учитываются все налоги, исчисленные как в качестве налогоплательщика, так и в качестве налогового агента. Соответственно, НДФЛ включается в расчет.

Для определении налоговой нагрузки руководствуемся приказом ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333 и его приложением № 3.

В свою очередь, низкая налоговая нагрузка может послужить поводом для включения налогоплательщика в план выездных проверок, но ни в коем случае не свидетельствует о неуплате налогов.

Как обосновать убытки

Ситуация, когда компания терпит убытки в течение двух лет и более, привлекает внимание налоговых инспекторов.

Что написать в требовании об источниках покрытия убытков, если фирма на последнем издыхании, и выручки не предвидится? А расходы пока есть небольшие.

— Надежда В.

Обосновать убытки можно тем, что:

— недавно зарегистрировались,

— незначительно количество клиентов,

— существенные расходы на аренду помещения;

— расходы на персонал (заработная плата, оборудование рабочих мест),

— и т.д.

А что ответить на вопрос: какие источники покрытия убытков могут быть у налогоплательщика, разберем с коллегам:

  • Писала раньше «стараемся изо всех сил» (Любовь Ко).
  • Расписываю: «Ожидаем прибыль в сл.квартале» (Эльмира Борисовна).
  • Писала, что времена такие тяжелые, но как только, так сразу. И что все силы брошены на развитие большого и светлого будущего и вот за это развитие приходится платить (Наталья М.).
  • Писала ещё, что конкурентов много, цены снижаем (Анастасия Перевалова).
  • Я пишу: «источник покрытия убытков — будущая прибыль, которая непременно случится, когда наша страна твердо встанет на путь импортозамещения и стабильного экономического развития. А в случае укрепления рубля по отношению к мировым валютам — положительные курсовые разницы». На маразм отвечать можно только в том же стиле (Светлана Тер).

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