Чек коррекции освободит от ответственности за неприменение ККТ. Но есть нюансы

ФНС выпустила письмо № ЕД-4-20/15240@ от 06.08.2018, в котором рассказала, как пользователям ККТ избежать ответственности за непробитый чек.

Чек коррекции

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 4.3 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ кассовый чек коррекции формируется пользователем в целях исполнения обязанности по применению ККТ в случае осуществления ранее таким пользователем расчета без применения ККТ либо в случае применения ККТ с нарушением требований законодательства.

При этом законодательство РФ не устанавливает обязанность пользователя осуществлять корректировку расчетов с использованием той единицы ККТ, которая ранее не была применена либо при применении которой был совершен некорректный расчет.

При этом согласно примечанию к статье 14.5 КоАП лицо, добровольно заявившее в налоговый орган в письменной форме о неприменении им ККТ либо о применении им ККТ, которая не соответствует установленным требованиям, либо о применении им ККТ с нарушением порядка регистрации ККТ, порядка, сроков и условий перерегистрации ККТ и порядка ее применения и добровольно исполнившее до вынесения постановления по делу об административном правонарушении обязанность, за неисполнение или ненадлежащее исполнение которой лицо привлекается к административной ответственности, освобождается от административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное частями 2, 4 и 6 статьи 14.5 КоАП, если соблюдены в совокупности следующие условия:

на момент обращения лица с заявлением налоговый орган не располагал соответствующими сведениями и документами о совершенном административном правонарушении;

представленные сведения и документы являются достаточными для установления события административного правонарушения.

Учитывая изложенное, пользователю при формировании кассового чека коррекции в целях освобождения от административной ответственности необходимо обеспечить достаточность сведений в таком кассовом чеке коррекции, позволяющих точно идентифицировать конкретный расчет, в отношении которого применяется корректировка, например, в форме указания фискального признака документа, ранее некорректно сформированного с применением ККТ (в том числе с применением иной единицы ККТ).

Вышеуказанный фискальный признак документа, а также иные реквизиты указываются в кассовом чеке коррекции согласно Методическим указаниям по формированию фискальных документов при осуществлении отдельных видов расчетов.

Версия 1.1

В случае формирования кассового чека коррекции в отношении расчета, ранее произведенного без применения ККТ, такой фискальный документ должен содержать (помимо обязательных реквизитов самого кассового чека коррекции) реквизиты, соответствующие расчету, который был произведен без применения ККТ (дата, наименование товара, работы, услуги, адрес расчета и другие реквизиты в соответствии с приказом ФНС от 09.04.2018 № ММВ-7-20/207@).

Вышеуказанная схема применения кассового чека коррекции допустима при использовании пользователем форматов фискальных документов версии 1.1.

Версия 1.05

При использовании форматов фискальных документов версии 1.05 для исправления ошибки в виде некорректно сформированного кассового чека кассовый чек коррекции не применяется, в связи с чем пользователю, например, при корректировке кассового чека с признаком расчета «приход» необходимо сформировать идентичный некорректному кассовый чек с признаком расчета «возврат прихода», в котором отразить фискальный признак некорректно сформированного кассового чека, а затем сформировать корректный кассовый чек с признаком расчета «приход».

Аналогичным способом корректируется ошибочный кассовый чек с признаком расчета «расход».

При необходимости корректировки расчета, ранее произведенного без применения ККТ, при использовании форматов фискальных документов версии 1.05 формируется кассовый чек коррекции с признаком расчета «приход» или «расход» и иными реквизитами, предусмотренными для указанной версии форматов фискальных документов.

При этом каждая корректируемая сумма расчета должна отражаться в кассовом чеке коррекции отдельной строкой.

Указание в кассовом чеке коррекции только общей суммы корректируемых расчетов при корректировке, как ранее осуществленных с применением ККТ расчетов с ошибкой, так и при корректировке расчетов, ранее произведенных без применения ККТ, не может являться достаточным для установления события административного правонарушения (поскольку невозможно идентифицировать из такой суммы конкретный расчет).

Что еще

Учитывая изложенное, в случае корректировки только общей суммой расчетов при использовании форматов фискальных документов версий 1.05 и ниже в целях освобождения от административной ответственности на основании примечания к статье 14.5 КоАП РФ пользователю необходимо в обязательном порядке направить в налоговые органы в дополнение к сформированным кассовым чекам коррекции и (или) новым кассовым чекам, сформированным для исправления некорректных кассовых чеков, сведения и документы достаточные для установления каждого события административного правонарушения, т.е. идентификации каждого конкретного расчета.

В вышеуказанном случае при использовании форматов фискальных документов версии 1.1 в дополнение к кассовым чекам коррекции направление таких сведений и документов, достаточных для установления каждого события административного правонарушения, требуется для однозначного применения налоговым органом положений примечания к статье 14.5 КоАП РФ в части освобождения пользователя от административной ответственности.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.