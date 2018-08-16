Защита персональных данных при приеме на работу: о чем нужно помнить кадровику

Самая обыденная процедура приема на работу сопряжена с риском для работодателя.

И дело вовсе не в том, что работник относится к какой-либо «особой» категории, что нужно ознакомить его ДО начала работы с локальными нормативными актами компании, грамотно прописать условия трудового договора и т.д.

Опасность подстерегает нас уже на этапе: «Предъявите ваши документы для оформления приема!». Работник передает стопку документов, мы делаем копии и... И дальше все будет зависеть от грамотных действий кадрового работника.

Еще с 1 июля 2017 года законодательством была существенно ужесточена ответственность за нарушения при взаимодействии с персональными данными физических лиц: штрафы выросли на несколько порядков — до 75 тысяч рублей за каждое нарушение, привлечение к ответственности стало гораздо проще.

Тем не менее, как показывает практика, работодатели до сих пор «расслабленны» и угрозы не замечают.

А ведь уже сложилась судебная практика по делам о незаконном хранении работодателями копий документов работников, в том числе копий страниц паспорта, военного билета, свидетельств о рождении детей и т.д. Например, решения Арбитражного суда Ростовской области от 14.11.2013 г. №А53-12557/2013, от 30.07.2013 г. по делу № А53-10287/2013. Суды признали сбор данной информации избыточным!

Давайте разберемся, что конкретно нужно сделать работодателю для собственной безопасности:

Назначить приказом ответственного за работу с персональными данными (пп.1 ч.1 ст.18.1, ч.1 ст.22.1 Закона № 152-ФЗ «О персональных данных», ч. 5 ст. 88 ТК РФ). Как правило, это кадровик, бухгалтер либо непосредственно руководитель компании. Утвердить перечень работников, которые обрабатывают персональные данные, и получить у них обязательство не разглашать такую информацию. Иначе вы не сможете привлечь их к ответственности за утечку персональных данных. Проверить, каждый ли работник при приеме на работу подписал Согласие на сбор, хранение и обработку его персональных данных, ознакомился с Положением о защите персональных данных (ст. 8, 87 ТК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ). Исключить из состава кадровых документов те копии, которые уже достигли цели своей обработки либо срок хранения которых истек (п. 7 ст. 5 Закона № 152-ФЗ).

Обратите внимание, копии документов нельзя просто выкинуть! И даже сначала порвать, а потом выкинуть тоже нельзя, не говоря уже об их использовании в качестве черновиков. Для таких документов требуется издать приказ о создании специальной комиссии, которая будет проводить выборку документов для утилизации. И все это требуется подтвердить еще и Актом об уничтожении.

Подводя итог, небольшой совет: оформляйте отношения с работниками в строгом соответствии с требованиями трудового законодательства и регулярно наводите порядок в кадровых документах. При любых сомнениях в правомерности своих действий обращайтесь к нормативным документам.

А лишние копии лучше все же не хранить. Если уж вам понадобится уточнить какую-либо информацию, попросите работника предъявить оригинал документа.

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