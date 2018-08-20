Что общего между бухгалтерским гороскопом и разводом Петросяна

Если развод Петросянов не отвлекает россиян от мыслей о повышении пенсионного возраста, придется заново выдавать замуж Пугачеву. Или читать наш гороскоп с 20 по 26 августа 2018 года...

Овен Если Овнам четвертый день не хочется работать, значит, сегодня четверг. Хотите поставить коллекторов в тупик? Возьмите кредит на покупку хорошего ружья и не платите. Овнам стоит быть готовыми к различным неприятным ситуациям на работе. Причиной многих проблем станет неумение главбуха собрать ребенка в школу, это отразится на всей бухгалтерии. Возрастет риск технических ошибок, например, поломки компьютера и неожиданных недомоганий. Вероятны дополнительные хлопоты по дороге на работу: посты ГИБДД, пробки. Если Овнам четвертый день не хочется работать, значит, сегодня четверг. Хотите поставить коллекторов в тупик? Возьмите кредит на покупку хорошего ружья и не платите. Овнам стоит быть готовыми к различным неприятным ситуациям на работе. Причиной многих проблем станет неумение главбуха собрать ребенка в школу, это отразится на всей бухгалтерии. Возрастет риск технических ошибок, например, поломки компьютера и неожиданных недомоганий. Вероятны дополнительные хлопоты по дороге на работу: посты ГИБДД, пробки.

Телец Кто рано встает, тот точно не Телец. Ожидайте SMS от оператора: «Общайтесь с друзьями в три раза больше». Осторожно, может отказать печень. Разрывать договор с кем-либо не нужно, лучший способ контролировать ситуацию — быть осведомленным во всем. Не стоит менять сотрудников, посещать врача, знакомиться с коллегами и соседями. Решения судей, которые помогут остановить крестовый поход налоговиков по НДС против поиска однодневок среди добросовестных налогоплательщиков, приведены Кто рано встает, тот точно не Телец. Ожидайте SMS от оператора: «Общайтесь с друзьями в три раза больше». Осторожно, может отказать печень. Разрывать договор с кем-либо не нужно, лучший способ контролировать ситуацию — быть осведомленным во всем. Не стоит менять сотрудников, посещать врача, знакомиться с коллегами и соседями. Решения судей, которые помогут остановить крестовый поход налоговиков по НДС против поиска однодневок среди добросовестных налогоплательщиков, приведены здесь

Близнецы Зарплата для Близнецов — это настоящий наркотик! После ее получения по неизвестной причине поднимается настроение, хочется веселиться и резвиться. Получив зарплату лишь однажды, вы уже не можете без нее (вызывает привыкание). При задержке зарплаты все вокруг видится в черных тонах, наступает депрессия. В случае повышения зарплаты, эйфория усиливается, но есть риск при передозе загнуться от счастья. Существует риск недопонимания с близкими. В худшем случае вы можете оказаться в миллиметре от производственной или бытовой травмы. Лучше не проявлять никаких инициатив на работе, кроме вызванных экстренной необходимостью. Зарплата для Близнецов — это настоящий наркотик! После ее получения по неизвестной причине поднимается настроение, хочется веселиться и резвиться. Получив зарплату лишь однажды, вы уже не можете без нее (вызывает привыкание). При задержке зарплаты все вокруг видится в черных тонах, наступает депрессия. В случае повышения зарплаты, эйфория усиливается, но есть риск при передозе загнуться от счастья. Существует риск недопонимания с близкими. В худшем случае вы можете оказаться в миллиметре от производственной или бытовой травмы. Лучше не проявлять никаких инициатив на работе, кроме вызванных экстренной необходимостью.

Рак Глаз только перестал дергаться, а на носу опять 1 сентября. Уже слышны шаги Шуфутинского, который медленно идет к календарю и рядом с ним Шевчук начинает натягивать струны на свою гитару. Не надо печалиться, вся жесть впереди! Пока есть время, поменяйте канцелярский скотч на шотландский и наслаждайтесь жизнью. Ракам стоит воздержаться от заключения сделок и приобретения вычислительной техники, также стоит повременить с выбором партнеров по бизнесу. Нежелательно менять без веской причины порядок страхового, медицинского или банковского обслуживания. Глаз только перестал дергаться, а на носу опять 1 сентября. Уже слышны шаги Шуфутинского, который медленно идет к календарю и рядом с ним Шевчук начинает натягивать струны на свою гитару. Не надо печалиться, вся жесть впереди! Пока есть время, поменяйте канцелярский скотч на шотландский и наслаждайтесь жизнью. Ракам стоит воздержаться от заключения сделок и приобретения вычислительной техники, также стоит повременить с выбором партнеров по бизнесу. Нежелательно менять без веской причины порядок страхового, медицинского или банковского обслуживания.

Лев У Львов будут самые лучшие показатели здоровья, по сравнению со всеми знаками Зодиака: хороший аппетит, здоровый сон и полное отвращение к работе. И это отлично! Ведь только в России выписывают с больничного не потому, что человек уже выздоровел, а потому, что нельзя лечиться дольше определенного количества времени. Ситуации этой недели сулят Львам раздражение и беспокойство. Даже отличный старт не гарантирует успешного продолжения, гармония превратится в дискомфорт. Возрастают риски, не помешает общая осмотрительность. У Львов будут самые лучшие показатели здоровья, по сравнению со всеми знаками Зодиака: хороший аппетит, здоровый сон и полное отвращение к работе. И это отлично! Ведь только в России выписывают с больничного не потому, что человек уже выздоровел, а потому, что нельзя лечиться дольше определенного количества времени. Ситуации этой недели сулят Львам раздражение и беспокойство. Даже отличный старт не гарантирует успешного продолжения, гармония превратится в дискомфорт. Возрастают риски, не помешает общая осмотрительность.

Дева Девы как настоящие граждане нашего государства почувствуют его руку в своем кармане. Гуляя на свадьбе у коллеги, не ловите букет. Венеролог будет удивлен. Наиболее безопасны и эффективны на этой неделе будут переговоры, не переходящие в какие-либо конкретные действия. Это обережет вас от неудач. Хорошо было бы иметь свой источник информации в среде директоров. Возможен кратковременный кризис на работе. Много Девы как настоящие граждане нашего государства почувствуют его руку в своем кармане. Гуляя на свадьбе у коллеги, не ловите букет. Венеролог будет удивлен. Наиболее безопасны и эффективны на этой неделе будут переговоры, не переходящие в какие-либо конкретные действия. Это обережет вас от неудач. Хорошо было бы иметь свой источник информации в среде директоров. Возможен кратковременный кризис на работе. Много поправок в НК : что меняется осенью 2018 уже на «Клерке».

Весы В понедельник Весов ожидает очень трудный период — утро. Скоро осень, успейте посетить терапевта и других врачей. Дачный сезон подходит к концу, и бабушки скоро вернутся в поликлиники. Существует большая вероятность попасть в зависимость от чужого мнения. Если вы не преследуете собственные интересы и не слишком честолюбивы, можно отдать инициативу своим знакомым, но не исключено, что вскоре вы пожалеете о таком поступке. Учет затрат по В понедельник Весов ожидает очень трудный период — утро. Скоро осень, успейте посетить терапевта и других врачей. Дачный сезон подходит к концу, и бабушки скоро вернутся в поликлиники. Существует большая вероятность попасть в зависимость от чужого мнения. Если вы не преследуете собственные интересы и не слишком честолюбивы, можно отдать инициативу своим знакомым, но не исключено, что вскоре вы пожалеете о таком поступке. Учет затрат по капитальному ремонту основных средств . Читаем!

Скорпион Скорпионам положена двойная порция выходных. Идите гулять! Пусть лучше будет стыдно утром, чем скучно вечером. Скорпионы могут стать свидетелями раздоров на работе, и даже будут замешаны в коллективных событиях самым незаурядным образом. У вас появится шанс задействовать знакомства или блеснуть красноречием. Возможно, вам понравится подобная атмосфера и вы войдете в азарт. Если вы увлекающаяся натура, то вы рискуете настолько вжиться в роль, что забудете про свои собственные обязанности на работе и в семье. Скорпионам положена двойная порция выходных. Идите гулять! Пусть лучше будет стыдно утром, чем скучно вечером. Скорпионы могут стать свидетелями раздоров на работе, и даже будут замешаны в коллективных событиях самым незаурядным образом. У вас появится шанс задействовать знакомства или блеснуть красноречием. Возможно, вам понравится подобная атмосфера и вы войдете в азарт. Если вы увлекающаяся натура, то вы рискуете настолько вжиться в роль, что забудете про свои собственные обязанности на работе и в семье.

Стрелец Бабский коллектив бухгалтеров творит со Стрельцами чудеса! Из любой пай-девочки он сотворит нечто, что хочется сжечь на костре. Учитесь правильно ждать маршрутку, чтобы не попасть под закон о несанкционированном митинге. Не толпитесь. Это ответственная и нелегкая неделя, если вы строите карьеру, участвуете в совместном проекте, занимаетесь менеджментом, состоите в браке. Возможно, выбрать правильный путь вам поможет личная симпатия или финансовый мотив. Бабский коллектив бухгалтеров творит со Стрельцами чудеса! Из любой пай-девочки он сотворит нечто, что хочется сжечь на костре. Учитесь правильно ждать маршрутку, чтобы не попасть под закон о несанкционированном митинге. Не толпитесь. Это ответственная и нелегкая неделя, если вы строите карьеру, участвуете в совместном проекте, занимаетесь менеджментом, состоите в браке. Возможно, выбрать правильный путь вам поможет личная симпатия или финансовый мотив.

Козерог Козероги могут смотреть бесконечно на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как россиянам с каждым днем становится все лучше и лучше от западных санкций. Некоторые события могут подпортить Козерогам хорошее впечатление от новоиспеченного начальства. Возможны осложнения там, где вы этого не ждали. Чтобы сохранить ровное расположение духа, стоит закрыть глаза на всякие мелочи, чтобы они не испортили приятную картину. Если препятствия сильно действуют на нервы, звезды советуют поискать решение проблем легальными методами, за которые вам в последствии не придется предстать перед судом. Козероги могут смотреть бесконечно на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как россиянам с каждым днем становится все лучше и лучше от западных санкций. Некоторые события могут подпортить Козерогам хорошее впечатление от новоиспеченного начальства. Возможны осложнения там, где вы этого не ждали. Чтобы сохранить ровное расположение духа, стоит закрыть глаза на всякие мелочи, чтобы они не испортили приятную картину. Если препятствия сильно действуют на нервы, звезды советуют поискать решение проблем легальными методами, за которые вам в последствии не придется предстать перед судом.

Водолей Водолеи столкнутся с тем, что дураков на свете мало, но расставлены они очень грамотно, так, что встречаются на каждом шагу. Вам необходим мужчина, который умеет решать проблемы одним звонком, главное, чтобы этот звонок был не маме. На этой неделе Водолеям стоит в любом вопросе сохранять нейтралитет. Если дело касается чего-то жизненно важного, то непоследовательность, суета, агрессия и эмоциональность будут опасны вдвойне. Не завидуйте тем, кто решает проблемы быстро и не задумываясь. Звезды рекомендуют повременить с выбором партнера по бизнесу, с заключением или разрывом договорных отношений. Водолеи столкнутся с тем, что дураков на свете мало, но расставлены они очень грамотно, так, что встречаются на каждом шагу. Вам необходим мужчина, который умеет решать проблемы одним звонком, главное, чтобы этот звонок был не маме. На этой неделе Водолеям стоит в любом вопросе сохранять нейтралитет. Если дело касается чего-то жизненно важного, то непоследовательность, суета, агрессия и эмоциональность будут опасны вдвойне. Не завидуйте тем, кто решает проблемы быстро и не задумываясь. Звезды рекомендуют повременить с выбором партнера по бизнесу, с заключением или разрывом договорных отношений.

Рыбы Женщинам-Рыбам вредно долго не вредничать. Если бы мужчины знали, о чем думают Женщины-Рыбы, они ухаживали бы в сто раз смелее. Так проявите инициативу сами! Эта неделя не подходит для совместной деятельности, лучше не принимать участия в профессиональных и правовых форумах. Рыбам, как никогда, необходима дипломатичность в общении, осторожность в нагрузках и мастерство в работе. Лучший вариант — избегать конфликтов, и предупреждать срывы. Если жизненный баланс не будет найден, вы рискуете утратить равновесие и перечеркнуть часть сделанного, обесценив плоды работы всего коллектива. Женщинам-Рыбам вредно долго не вредничать. Если бы мужчины знали, о чем думают Женщины-Рыбы, они ухаживали бы в сто раз смелее. Так проявите инициативу сами! Эта неделя не подходит для совместной деятельности, лучше не принимать участия в профессиональных и правовых форумах. Рыбам, как никогда, необходима дипломатичность в общении, осторожность в нагрузках и мастерство в работе. Лучший вариант — избегать конфликтов, и предупреждать срывы. Если жизненный баланс не будет найден, вы рискуете утратить равновесие и перечеркнуть часть сделанного, обесценив плоды работы всего коллектива.

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