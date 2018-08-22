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Как выгодно оформить больничный в 2018 году: 5 советов от ФСС

Специалисты отделения ФСС по Ханты-Мансийскому АО-Югре подготовили и разместили на своем сайте памятку для застрахованных лиц о том, как выгодно оформить больничный в 2018 году.

1. ЭЛН

Сэкономить время и нервы поможет электронный больничный, заверяют в ФСС.

Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) — это нововведение прошлого года. Пациент, как обычно, приходит к врачу, но доктор не возится с заполнением бумажек и не гоняет больного за штампами в регистратуру — все заполняется в специальной программе на компьютере. Это, в том числе, помогает избежать ошибок в «бюллетене», из-за которых пациентам дают от ворот поворот на работе и заставляют переделывать больничный.

Когда больной выздоравливает, врач закрывает ЭЛН — опять же на компьютере, подписывает своей электронной цифровой подписью и выдает квиток с номером электронного больничного — этого достаточно, чтобы работодатель начислил вам пособие по болезни.

Отметим, введение электронного больничного по стране распространяется энергично. В целом по России оформлено уже более 2 миллионов ЭЛН. Каждый человек может уточнить у своего работодателя и в поликлинике, подключены ли они к системе выдачи электронных больничных.

Сотрудники Сбербанка, «Магнита» и «Пятерочки» оформляют электронные больничные. Кто еще?

2. Стаж

Непрерывный трудовой стаж сейчас «не в тренде» — для расчета больничных берут так называемый страховой стаж. В него включаются, в первую очередь, все периоды работы по трудовому договору — хоть 20 лет назад, когда вы закончили институт, хоть прошлый год, плюсуется все. Также засчитываются декретные отпуска, отпуска по уходу за ребенком, периоды гражданской, муниципальной и военной службы. Посчитали? Теперь смотрите:

— при стаже 8 и более лет пособие по болезни равно 100% среднего заработка, но не выше предельного размера;

— при стаже от 5 до 8 лет — 80% среднего заработка;

— при стаже до 5 лет — 60%.

3. Зарплата за 2 года

Вторая кроме стажа важная цифра — средний заработок. Разумеется, «белый» — с которого уплачены все налоги и взносы в ФСС (по счастью, это не ваша забота — такие платежи автоматом отчисляет работодатель, если вы работаете по трудовому договору). Но не путайте: средний заработок в данном случае это вовсе не та сумма, которую вы получили в прошлом месяце или в среднем за год. Для расчета больничных сейчас складывается зарплата (как оклад, так и все официальные премии, гонорары и прочие бонусы по месту работы) за два года перед годом ухода на «бюллетень».

К примеру, если работник загрипповал в мае 2018 года, то сложат его заработки в 2017-м и 2016-м годах. Потом сумму делят на количество календарных дней в двух годах: 730, получается средний дневной заработок, и его умножают на коэффициент в зависимости от стажа: 0,6 (60%), 0,8 (80%) либо 1 (100%). Это и есть ваше пособие за один день пребывания на больничном. Если грипп свалил на две недели, то умножаем полученную цифру на 14, потому что — важный момент! — оплачиваются не рабочие, а все календарные дни болезни.

В 2018 году за один день болезни могут начислить максимум 2017,81 руб., а за целый месяц конкретная сумма будет зависеть от вашего собственного заработка и стажа, это именно максимальные цифры. И еще из больничных, как и из зарплаты, вычтут НДФЛ.

Кроме «потолка» есть также нижний предел — в любом случае за основу для расчетов берется средний заработок не ниже МРОТ на момент ухода на больничный. Сегодня МРОТ равен 11163,00 руб. Это актуально, в частности, для тех, кто не работал в предыдущие два года перед уходом на бюллетень, имел мало официальных доходов и т. д.

4. Лимит по уходу за ребенком

Оплата больничных по уходу за детьми зависит от возраста ребенка:

— если малыш младше 7 лет, то оплачивается до 60 календарных дней больничного в год;

— если ребенку от 7 до 15 лет, оплачивается до 15 календарных дней по каждому случаю заболевания, но всего не больше 45 дней в год;

— если ребенок старше 15 лет, то оплачивается до 7 календарных дней по каждому случаю и максимум 30 дней в год.

Эти лимиты повышаются в случае инвалидности ребенка, при тяжелых заболеваниях (онкология, ВИЧ и др.).

Воспользоваться лимитом вправе каждый из родителей по отдельности: то есть 60 дней в году с малышом на оплачиваемом бюллетене может отсидеть мама и столько же — папа. А если детей в семье несколько, то лимит действует отдельно на каждого ребенка.

5. Выплата из ФСС

Если у работодателя проблемы, пособие выплатит орган соцстраха

— Если у вас нет взаимопонимания с работодателем по поводу оплаты больничного, есть любые вопросы — обращайтесь за помощью в региональное отделение ФСС. В том числе в Фонде могут помочь в случае банкротства работодателя, ликвидации организации — в оговоренных законом случаях, в том числе, если не хватает средств для выплаты пособия на банковских счетах работодателя, больничные выплачиваются работнику напрямую из ФСС.

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