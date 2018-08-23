«Ночной бухгалтер». Новый вид проверок. Как налоговики найдут дробление

Контрольные закупки будут проводить по новым правилам. Налоговики пользуются специальными таблицами, выявляя схемы с дроблением. Немецкий банк захотел проверить благонадежность нашего Правительства. Главное за сегодня.

Про проверки

Контрольные закупки станут отдельным видом проверок.

Минэкономразвития занялось разработкой поправок.

Статья о контрольных закупках появилась в законе о защите прав юрлиц в 2017 году. Их могли проводить ФНС, ФАС, Росздравнадзор. В 2018 году присоединился Роспотребнадзор.

Будет специальное постановление, где пропишут, как должен вести себя инспектор и на что он имеет право при проверке.

Про дробление бизнеса

Налоговики разработали специальные таблицы, по которым они будут определять, есть дробление или нет, надо ехать к вам на проверку или не надо, пишет Владимир Туров в своем блоге.

Первая таблица: про ЕНВД плюс упрощенка или «классику» с распределением по видам деятельности.

Вторая таблица: про ЕНВД «распределение по площадям».

Третья таблица: упрощенка с распределением дохода между упрощенцами.

Посмотрите подробно критерии дробления.

Про тот самый момент, когда Правительство проверяют как контрагента

Презабавная история. Deutsche Bank решил идентифицировать российское Правительство.

Банкиры написали нашему Правительству письмо. Они анализируют предоставляемые Правительству услуги, и нужны свежие данные для системы Know your customer (KYC, «знай своего клиента»), которая создана для борьбы с отмыванием средств:

«Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы», сказано в письме Deutsche Bank, «может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения».

Это хорошо, что у немцев банкиры не просят личной встречи с директорами компаний. У нас планируют ввести такую практику.

Медведев сильно занят, и Deutsche Bank вряд ли бы к нему прорвался.

Ваша «за» личные встречи редакция

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