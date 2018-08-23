Deutsche Bank решил идентифицировать российское Правительство

27 июня лондонское подразделение Deutsche Bank направило письмо в правительство России. С ним ознакомилась газета «Ведомости».

В письме Deutsche Bank указал, что анализирует предоставляемые правительству России услуги и имеющиеся у него документы в рамках практики Know your customer (KYC, «знай своего клиента»). Последняя подразумевает процесс идентификации клиента и получения сведений о нем для предотвращения отмывания и легализации средств, а также финансирования терроризма.

В соответствии с политикой банка и требованиями регуляторов в юрисдикциях, в которых работает Deutsche Bank, информация о клиентах должна периодически обновляться, говорится в письме. Поэтому банк может потребовать от правительства дополнительную документацию.

«Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы», сказано в письме Deutsche Bank, «может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения».

Банк попросил российское правительство связаться с ним: если этого не произойдет в течение 30 дней, банк может выслать уведомление о намерении прекратить деловые отношения. При этом срок для ответа истек в июле.

Опрошенные газетой эксперты рассказали, что банк участвовал в качестве организатора выпусков облигационных займов, а по ряду выпусков он выступал фискальным агентом. И что письмо скорее всего было отправлено по ошибке, поскольку Правительство РФ осталось в клиентской базе данных.

Минфин не стал отвечать Deutsche Bank. Хотя было бы интересно посмотреть, что чиновники ответили бы на вопрос о происхождении денежных средств, ведь это стандартный запрос KYC-проверок

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