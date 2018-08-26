Свежий гороскоп для бухгалтера: как начнется осень

Ой, да что уж тут писать, 1 сентября на носу. Этим все сказано. Радуйтесь последним свободным денькам лета и читайте наш гороскоп с 27 августа по 2 сентября 2018 года.

Овен Овнам в понедельник большого терпенья — желаем доползти до воскресенья. Овны рождены ходить по магазинам, а вынуждены ходить на работу. У вашего главбуха будет отличная память на то, что сделали вы и полнейшая амнезия на то, как ведет она себя сама. Вы слишком много внимания обращаете на рабочие неурядицы, отступаете перед трудностями, которые спокойно преодолели бы. Самые впечатлительные Овны будут склонны к пессимизму и могут бросить дело, которое недавно начали, сочтя его ненужным. Те, кто все же сможет смотреть на вещи с позитивом, несомненно найдут способ решить все возникающие проблемы и добьются успеха. Овнам в понедельник большого терпенья — желаем доползти до воскресенья. Овны рождены ходить по магазинам, а вынуждены ходить на работу. У вашего главбуха будет отличная память на то, что сделали вы и полнейшая амнезия на то, как ведет она себя сама. Вы слишком много внимания обращаете на рабочие неурядицы, отступаете перед трудностями, которые спокойно преодолели бы. Самые впечатлительные Овны будут склонны к пессимизму и могут бросить дело, которое недавно начали, сочтя его ненужным. Те, кто все же сможет смотреть на вещи с позитивом, несомненно найдут способ решить все возникающие проблемы и добьются успеха.

Телец Нет ничего проще для Тельцов, чем усложнить себе жизнь! Звезды желают вам знать технику безопасности на предприятии, как свои три пальца. Будьте осторожнее, не пренебрегайте правилами поведения на рабочем месте. Ваша настойчивость внушает уважение окружающим. Жизнерадостность и оптимизм помогут вам завоевывать симпатии начальства, производить хорошее впечатление на новых коллег. Кто-то обязательно влюбится в вас на этой неделе с первого взгляда. Знаете, что относится к нематериальным активам? Какие существуют способы поступления НМА в организацию? Какие проводки отражают поступление нематериальных активов? Нет? Тогда вам Нет ничего проще для Тельцов, чем усложнить себе жизнь! Звезды желают вам знать технику безопасности на предприятии, как свои три пальца. Будьте осторожнее, не пренебрегайте правилами поведения на рабочем месте. Ваша настойчивость внушает уважение окружающим. Жизнерадостность и оптимизм помогут вам завоевывать симпатии начальства, производить хорошее впечатление на новых коллег. Кто-то обязательно влюбится в вас на этой неделе с первого взгляда. Знаете, что относится к нематериальным активам? Какие существуют способы поступления НМА в организацию? Какие проводки отражают поступление нематериальных активов? Нет? Тогда вам сюда

Близнецы Современные Близнецы не успели стать ни октябрятами, ни пионерами, ни комсомольцами. Скорее всего, и пенсионерами стать не успеют. Особенно, если будут так бурно, как на этой неделе, гулять, веселиться и употреблять... Для вас чем ближе будет пятница, тем добрее и утро. Возможны романтические увлечения: встреча с человеком, который по-настоящему полюбит вас. Но не все в жизни дается легко, необходимо прикладывать усилия, чтобы сблизиться, и постарайтесь, чтобы ваш новый образ жизни не отразился на работе. Не отступайте перед трудностями и добиваетесь поставленных целей. Современные Близнецы не успели стать ни октябрятами, ни пионерами, ни комсомольцами. Скорее всего, и пенсионерами стать не успеют. Особенно, если будут так бурно, как на этой неделе, гулять, веселиться и употреблять... Для вас чем ближе будет пятница, тем добрее и утро. Возможны романтические увлечения: встреча с человеком, который по-настоящему полюбит вас. Но не все в жизни дается легко, необходимо прикладывать усилия, чтобы сблизиться, и постарайтесь, чтобы ваш новый образ жизни не отразился на работе. Не отступайте перед трудностями и добиваетесь поставленных целей.

Рак Раки, порой, такие злые, потому что у них давно велосипеда не было. Вы будете ненасытны в постели — сможете проспать 12 часов и не выспаться. До сих пор думаете, что обезьяны не умеют говорить? Они просто молчат, чтобы их не заставили работать забесплатно, да еще и практически без шансов дожить до пенсии. Благоприятная неделя для общения, обсуждения планов, начала сотрудничества. У вас могут появиться новые идеи, самые смелые и очень оригинальные. Найдутся люди, которые беспрекословно поддержат их, помогут осуществить задуманное. Это подходящая неделя для начала долгосрочного сотрудничества: оно будет плодотворным не только для вас, но и для ваших детей. Раки, порой, такие злые, потому что у них давно велосипеда не было. Вы будете ненасытны в постели — сможете проспать 12 часов и не выспаться. До сих пор думаете, что обезьяны не умеют говорить? Они просто молчат, чтобы их не заставили работать забесплатно, да еще и практически без шансов дожить до пенсии. Благоприятная неделя для общения, обсуждения планов, начала сотрудничества. У вас могут появиться новые идеи, самые смелые и очень оригинальные. Найдутся люди, которые беспрекословно поддержат их, помогут осуществить задуманное. Это подходящая неделя для начала долгосрочного сотрудничества: оно будет плодотворным не только для вас, но и для ваших детей.

Лев Ну что, пригодились вам грамоты за активное участие в жизни школы? Не стоит сильно давить на ребенка и заставлять усердно учиться, ведь сентябрь еще не успел начаться. Рабочий день пройдет быстрее, если вы будете работать. На этой неделе усилится влияние позитивных тенденций, вы увидите перемены к лучшему и на работе, и в семье. Станет проще ладить с налоговыми инспекторами, вы встретите тех, кто поможет вам достичь свои стремления. Возможно урегулирование давних конфликтов. Представляем вашему вниманию Ну что, пригодились вам грамоты за активное участие в жизни школы? Не стоит сильно давить на ребенка и заставлять усердно учиться, ведь сентябрь еще не успел начаться. Рабочий день пройдет быстрее, если вы будете работать. На этой неделе усилится влияние позитивных тенденций, вы увидите перемены к лучшему и на работе, и в семье. Станет проще ладить с налоговыми инспекторами, вы встретите тех, кто поможет вам достичь свои стремления. Возможно урегулирование давних конфликтов. Представляем вашему вниманию обзор мошенничества в Интернете: с банковскими картами, недвижимостью и финансовыми пирамидами.

Дева Спонсор многих бухгалтеров-Дев на этой неделе — мысли о школе. Мысли о школе — доведи себя и родственников до истерики без регистрации и совершенно бесплатно. А когда-то в течение последней недели августа Девы выбирали себе новый дневник... С Днем рождения! Приятных вам подарков! Начало недели будет удачным, появится шанс реализовать свои самые амбициозные планы. Далее вас ждет несколько сложных дней: возрастет вероятность конфликтов, станет почти невозможным сохранять самообладание. Старайтесь не позволять себе резкие высказывания в адрес главбуха, задумайтесь о том, как смягчить ее критические замечания. Спонсор многих бухгалтеров-Дев на этой неделе — мысли о школе. Мысли о школе — доведи себя и родственников до истерики без регистрации и совершенно бесплатно. А когда-то в течение последней недели августа Девы выбирали себе новый дневник... С Днем рождения! Приятных вам подарков! Начало недели будет удачным, появится шанс реализовать свои самые амбициозные планы. Далее вас ждет несколько сложных дней: возрастет вероятность конфликтов, станет почти невозможным сохранять самообладание. Старайтесь не позволять себе резкие высказывания в адрес главбуха, задумайтесь о том, как смягчить ее критические замечания.

Весы Самое страшное психологическое насилие для Весов — работа в 30 градусов жары. Весам как истинным трудоголикам звезды советуют завести кота. Силой личного примера он перетянет ваше сознание на сторону истинных жизненных ценностей — умиротворения и бесконечного покоя. Вас ожидают хорошие новости издалека, а также предложения о долгосрочном сотрудничестве в самых неожиданных сферах деятельности. Многие Весы на этой неделе будут настроены весьма романтично. Одни представители знака найдут способ осчастливить свою вторую половинку, другие — очаруют очередного директора. Самое страшное психологическое насилие для Весов — работа в 30 градусов жары. Весам как истинным трудоголикам звезды советуют завести кота. Силой личного примера он перетянет ваше сознание на сторону истинных жизненных ценностей — умиротворения и бесконечного покоя. Вас ожидают хорошие новости издалека, а также предложения о долгосрочном сотрудничестве в самых неожиданных сферах деятельности. Многие Весы на этой неделе будут настроены весьма романтично. Одни представители знака найдут способ осчастливить свою вторую половинку, другие — очаруют очередного директора.

Скорпион Все вас вечно не устраивает! Скорпионы, а где вы мечтаете работать? Вы мечтаете работать? Улыбайтесь почаще! Все равно ваши проблемы не волнуют начальство. Живите так, чтобы жизнь, пиная вас, сломала ногу. Неделя полна удачных совпадений. Вам несказанно повезет, вы сможете оказаться в нужное время в нужном месте, используете любую информацию в собственных интересах. Звезды советуют объединиться с единомышленниками, благодаря их знаниям вы добьетесь отличных результатов во многих делах. Все вас вечно не устраивает! Скорпионы, а где вы мечтаете работать? Вы мечтаете работать? Улыбайтесь почаще! Все равно ваши проблемы не волнуют начальство. Живите так, чтобы жизнь, пиная вас, сломала ногу. Неделя полна удачных совпадений. Вам несказанно повезет, вы сможете оказаться в нужное время в нужном месте, используете любую информацию в собственных интересах. Звезды советуют объединиться с единомышленниками, благодаря их знаниям вы добьетесь отличных результатов во многих делах.

Стрелец Раньше Стрельцы любили лето, а потом они выросли и поняли, что лето может быть в любое время года, были бы деньги. Теперь они любят деньги. Звезды искренне вам желают быть счастливыми! И не важно, какое заключение вам напишет штатный психиатр. Вас ожидают удачные покупки, часто незапланированные. Также неделя подходит для того, чтобы вкладывать деньги в банковские вклады: так вы их не только не потратите, но и сумеете преумножить. Стоит подумать о развитии своей карьеры. Некоторых Стрельцов осенит, что нужно сделать, чтобы в ближайшее время получить желанное. Помогите «Клерку» улучшить Раньше Стрельцы любили лето, а потом они выросли и поняли, что лето может быть в любое время года, были бы деньги. Теперь они любят деньги. Звезды искренне вам желают быть счастливыми! И не важно, какое заключение вам напишет штатный психиатр. Вас ожидают удачные покупки, часто незапланированные. Также неделя подходит для того, чтобы вкладывать деньги в банковские вклады: так вы их не только не потратите, но и сумеете преумножить. Стоит подумать о развитии своей карьеры. Некоторых Стрельцов осенит, что нужно сделать, чтобы в ближайшее время получить желанное. Помогите «Клерку» улучшить калькулятор расчета больничного листа

Козерог Козероги будут считать, что совесть — самое большое богатство. Жаль, что если Козерогам совесть была дана судьбой, то больше в жизни им ничего не светит. Неделя будет достаточно плодотворной, несмотря на конец лета. Правда, для посторонних людей вы сделаете гораздо больше полезного, чем для себя любимой. Но вам даже понравится помогать окружающим, будет интересно и приятно видеть результаты ваших трудов. Познакомитесь с интересными людьми, которые поделятся с вами своим бухгалтерским опытом и полезными ссылками на профессиональные ресурсы. Козероги будут считать, что совесть — самое большое богатство. Жаль, что если Козерогам совесть была дана судьбой, то больше в жизни им ничего не светит. Неделя будет достаточно плодотворной, несмотря на конец лета. Правда, для посторонних людей вы сделаете гораздо больше полезного, чем для себя любимой. Но вам даже понравится помогать окружающим, будет интересно и приятно видеть результаты ваших трудов. Познакомитесь с интересными людьми, которые поделятся с вами своим бухгалтерским опытом и полезными ссылками на профессиональные ресурсы.

Водолей О, великая судьба, направь Водолеев на путь к счастью долгожданному, только не средним пальцем, а указательным! Не стоит думать, что «Придет время», время только уходит. Живите сегодняшним днем. Вторая половина недели будет складываться напряженно — вся в подготовке к «долгожданной» школе. Старайтесь сдерживать свои эмоции, вы можете стать раздражительными, нетерпеливыми и злиться на всех без разбора. Не стоит переживать и обижаться на жизнь, приведите свои чувства в порядок и все наладится. О, великая судьба, направь Водолеев на путь к счастью долгожданному, только не средним пальцем, а указательным! Не стоит думать, что «Придет время», время только уходит. Живите сегодняшним днем. Вторая половина недели будет складываться напряженно — вся в подготовке к «долгожданной» школе. Старайтесь сдерживать свои эмоции, вы можете стать раздражительными, нетерпеливыми и злиться на всех без разбора. Не стоит переживать и обижаться на жизнь, приведите свои чувства в порядок и все наладится.