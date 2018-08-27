Доверительное управление: нужен ли отдельный кассовый аппарат

Вопрос: организация является доверительным управляющим здания, в котором сдает в аренду помещения. Арендаторами в том числе являются физические лица.

Необходимо ли для деятельности по доверительному управлению приобретать отдельный кассовый аппарат или достаточно того, которым организация пользуется для других видов деятельности?

Ответ: Действующее законодательство не устанавливает для доверительного управляющего обязанность использовать отдельную ККТ для расчетов по договорам, заключенным в рамках исполнения договора доверительного управления недвижимым имуществом. Однако в первичных документах, оформляемых доверительным управляющим, его наименование указывается с пометкой «Д.У.» (если оформление данных документов связано с имуществом, полученным в доверительное управление). Поскольку кассовый чек имеет статус первичного учетного документа, то и при оформлении чеков ККТ эта пометка является обязательной. Наш взгляд, с этой целью может использоваться «дополнительный реквизит пользователя» (тег 1084).

Обоснование

Контрольно-кассовая техника применяется организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных законом (п.1 ст.1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ).

В общем случае ККТ применяется на месте осуществления расчета с покупателем (клиентом) и в момент осуществления расчета тем же лицом, которое осуществляет расчеты с покупателем (п.1 ст.4.3 Федерального закона N 54-ФЗ).

Это лицо поименовано в Федеральном законе N 54-ФЗ как «пользователь» — то есть организация или индивидуальный предприниматель, применяющие контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов (ст.1.1 Федерального закона N 54-ФЗ). Пользователем может быть как сам продавец, так и привлеченный им посредник, например, платежный агент (п. 11, 12 ст.4, ст.5 Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», письмо Минфина России от 02.05.2017 N 03-01-15/26812). Однако это в любом случае организация или предприниматель.

Федеральный закон N 54-ФЗ не требует регистрации отдельных ККТ для разных видов деятельности (однако ККТ выделяются по их функционалу — например, для расчетов исключительно через интернет).

Статья 1018 Гражданского кодекса РФ, предусматривающая для доверительного управления отдельный баланс и расчетный счет, также не устанавливает обязанность использовать ККТ, предназначенную для расчетов только в рамках ДДУ.

Таким образом, действующее законодательство не устанавливает для доверительного управляющего обязанность использовать отдельную ККТ для расчетов по договорам, заключенным в рамках исполнения договора доверительного управления недвижимым имуществом.

Вместе с тем отметим, что в соответствии с требованиями ст.1012 ГК РФ доверительный управляющий (при совершении им сделок в указанном качестве) обязан информировать третьих лиц о своем статусе. И в частности указывать в письменных документах после имени или наименования доверительного управляющего пометку «Д.У.». При ее отсутствии сделки признается совершенными доверительным управляющим лично — он обязывается перед третьими лицами и отвечает перед ними принадлежащим ему имуществом.

В связи с этим и в первичных документах, оформляемых доверительным управляющим, его наименование указывается с пометкой «Д.У.» (если оформление данных документов связано с имуществом, полученным в доверительное управление). Поскольку кассовый чек имеет статус первичного учетного документа (ст. 1.1 Федерального закона N 54-ФЗ), то и при оформлении чеков ККТ эта пометка является обязательной.

Приказом ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию» предусмотрен реквизит «наименование пользователя» (тег 1048), который содержит полное наименование организации (или ФИО индивидуального предпринимателя) и является обязательным во всех форматах фискальных документов, в том числе содержится в отчете о регистрации ККТ. Для чека в бумажной форме это также обязательный реквизит, а в состав чека в электронной форме при его передаче ОФД он включается только в случае, если ранее не был передан ОФД в составе отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации. Таким образом дополнение этого реквизита отметкой «Д.У.» юридически не корректно и весьма проблематично на практике (указание и удаление отметки потребует перерегистрации ККТ).

Приказом ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ также предусмотрен не обязательный реквизит «дополнительный реквизит пользователя» (тег 1084), который может включаться в состав кассового чека (или чека коррекции) пользователем с учетом особенностей сферы деятельности, в которой осуществляются расчеты. Отметим, что в отчет о регистрации ККТ этот реквизит не включается.

«Дополнительный реквизит пользователя» (тег 1084), в свою очередь состоит из реквизитов, указанных в таблице:

Наименование реквизита Тег Обязательность Форм. Повторение в ФД наименование дополнительного реквизита пользователя 1085 7 Реквизит может не включаться в состав ФД. В случае включения реквизита в состав ФД его формат должен соответствовать установленному формату. Для чека в ФФД 1.0 значение и формат реквизитов (включая сам тег 1084) может быть произвольным. Печатная и Электронная Нет значение дополнительного реквизита пользователя 1086

Официальные разъяснения ФНС РФ о порядке использования этого реквизита на данный момент отсутствуют. Поскольку это необязательный реквизит произвольного содержания, то на наш взгляд, «дополнительный реквизит пользователя» (тег 1084) может использоваться для включения в чек ККТ отметки «Д.У.» для расчетов по договорам, заключенным в рамках исполнения договора доверительного управления недвижимым имуществом.

Мы рекомендуем вам уточнить у производителя приобретенной вами ККТ (либо обслуживающего центра) правила программирования этого реквизита для конкретной модели.