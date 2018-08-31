«Клерк» ищет бухгалтерам новую работу

«Клерк» заботится о бухгалтерах.

Еще больше заботится о нас наше правительство. ТК практически принуждает предпринимателей индексировать (считайте, увеличивать) зарплату работников в связи с ростом цен. Обычно это приводит к увеличению платежей по страховым взносам. Как же индексировать зарплату без увеличения страховых взносов?

А мы приготовили для вас новые вакансии для бухгалтеров от Бух.Джоб:

Вакансия: Главный бухгалтер в ООО «ВОДОВОРОТ» (Оптовая торговля инженерной сантехникой)



Обязанности: Ведение бух учета в полном объеме ОСНО



Требуемые умения и навыки: Опыт работы главным бухгалтером в оптовой торговле нем менее 3-х лет



Расположение: #Балашиха, д. Соболиха



З/п: 40-60 тыс. рублей



Условия работы: Полный рабочий день с 9 до 18



Контакты: Buhvdv@mail.ru

Вакансия: Бухгалтер на первичную документацию в ООО «ХОРЕКА» (Оптовая торговля)



Обязанности: Работа с клиентами: формирование отгрузочных документов (ТТН, УПД); Работа с кассой (прием наличных денежных средств, эквайринг) Резервирование товаров (по данным менеджеров); Внесение контрагентов в 1с; Деловая переписка с контрагентами, подготовка документов по их запросам; Ежемесячная сверка с контрагентами (автоматизированная рассылка из 1с); Подготовка отчётов для отдела продаж и руководства (автоматизированно, выгрузка из 1с); Выполнение поручений Старшего бухгалтера.



Требуемые умения и навыки: Опыт работы бухгалтером / помощником бухгалтера от 6 месяцев; Знание 1С (обязательно); Бухгалтерское образование (в том числе курсы) будет являться преимуществом; Опытный пользователь ПК; Умение работать с большим объемом информации, в режиме многозадачности.



Расположение: #Зеленоград



З/п: 35 тыс. рублей



Условия работы: Полный рабочий день с 9.00 до 18.00 Работа в офисе в Солнечногорском районе, РП. Менделеево, рядом с ВНИИФТРИ Испытательный срок 3 месяца (после успешного прохождения испытательного срока возможно увеличение заработной платы до 40 тыс. рублей)



Контакты: 10@dakore.ru, Ирина Кочетова

Вакансия: Вакансия: Бухгалтер на первичную документацию и кассу в Школа Летово (Частная школа-пансион)



Обязанности: Работа с первичными документами и счет-фактурами по поступлению товаров (работ, услуг) и учету ОС, НМА, МПЗ, ТМЦ; Сканирование документов и отправка в аутсорсинговую организацию для отражения в учете 1С НКО; Проверка корректности и полноты отражения операций по первичным документам в системе 1С БУХ НКО; Учет расчетов с подотчетными лицами; Ведение кассовых операций в полном объеме; Участие в проведении инвентаризаций; Проведение сверок с контрагентами, выявление просроченной задолженности; Выполнение поручений Главного бухгалтера.



Требуемые умения и навыки: Высшее образование (финансово-экономическое); Опыт работы по профилю от 3-х лет; Навыки работы в 1С 8.3 НКО БУХ; Знание унифицированных форм первичной документации, бухгалтерских проводок; Опыт ведения первичного бухгалтерского учёта в программе 1С 8.3, касса, банк-клиент; Опыт работы на ККМ, в т.ч. с платежными картами, и с платежным терминалом; Знание английского является преимуществом.



Расположение: #Москва



З/п: 40-60 тыс. рублей



Условия работы: Режим работы: С 9.00 до 18.00 (с 10-00 до 19-00); Привлекательный соцпакет(бассейн, спортивный клуб, ДМС); Территориально: кампус Школы «Летово». Корпоративный трансфер от м. Румянцево, Теплый стан



Контакты: Elizaveta.kurochkina@letovo.ru

Вакансия: Бухгалтер на участок основные средства, материальные запасы в Федеральная служба (Контроль)



Обязанности: Учет основных средств, сдача отчетности



Требуемые умения и навыки: Работа в бюджете



Расположение: #Москва



З/п: 20-40 тыс. рублей



Условия работы: С 8:15 до 17:00



Контакты: ss270783@yandex.ru

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