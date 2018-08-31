Ставка налога на прибыль 0 % в медицине и образовании: для ее применения осталось мало времени

По общему правилу, закрепленному в п. 1 ст. 284 НК РФ, ставка по налогу на прибыль равна 20 %, если иное не установлено данной статьей. Например, в силу п. 1.1 к налоговой базе, определяемой организациями, осуществляющими образовательную и (или) медицинскую деятельность, применяется ставка 0 % с учетом особенностей, предусмотренных ст. 284.1 НК РФ.

Отметим, что названные выше нормы действуют с 01.01.2011 по 01.01.2020. То есть указанным организациям осталось чуть больше года, чтобы воспользоваться обозначенной льготой (если законодатели не внесут соответствующие изменения и не продлят установленный срок).

На основании разъяснений, которые давались в письмах контролирующих органов, рассмотрим порядок применения ст. 284.1 НК РФ.

Кто имеет право на применение налоговой ставки 0 %?

На основании положенийорганизации, осуществляющие образовательную и (или) медицинскую деятельность в соответствии с законодательством РФ, вправе применять налоговую ставку 0 % при соблюдении ряда условий, установленных этой статьей.

Нулевая ставка применяется ко всей налоговой базе, определяемой такими налогоплательщиками, в течение всего налогового периода.

Для целей применения указанной статьи образовательной и медицинской деятельностью признается деятельность, включенная в Перечень видов образовательной и медицинской деятельности (далее – Перечень).

Деятельность, связанная с санаторно-курортным лечением, не относится к медицинской деятельности.

К санаторно-курортным организациям, осуществляющим лечебный процесс, относятся организации, имеющие статус лечебно-профилактических организаций и функционирующие на основании предоставленной в соответствии с законодательством РФ лицензии на ведение медицинской деятельности.

С учетом того, что для целей применения положений ст. 284.1 НК РФ деятельность, связанная с санаторно-курортным лечением, к медицинской деятельности не относится, применение ставки 0 % организациями, осуществляющими санаторно-курортную деятельность, не предусмотрено (Письмо Минфина России от 18.05.2012 № 03‑03‑06/1/252).

Организации, изъявившие желание применять налоговую ставку 0 %, не позднее чем за один месяц до начала налогового периода, начиная с которого применяется эта ставка, подают в налоговый орган по месту своего нахождения заявление, копии лицензии (лицензий) на осуществление образовательной и (или) медицинской деятельности, выданной (выданных) в соответствии с законодательством РФ (п. 5 ст. 284.1 НК РФ).

Обратите внимание Налоговым кодексом не установлена обязанность образовательных или медицинских организаций, перешедших на применение налоговой ставки 0 % с начала налогового периода и продолжающих ее применение в последующих налоговых периодах в случае соответствия условиям, предусмотренным ст. 284.1 НК РФ, ежегодно представлять в налоговые органы соответствующие заявления. Таким образом, заявление о переходе на применение налоговой ставки 0 % представляется организацией однократно на весь период применения этой ставки (см. Письмо Минфина России от 27.12.2011 № 03‑03‑06/4/151).

Условия для применения нулевой ставки по налогу на прибыль

Согласноорганизации вправе применять налоговую ставку 0 %, если выполняются следующие условия:

организация имеет лицензию (лицензии) на осуществление образовательной и (или) медицинской деятельности, выданную (выданные) в соответствии с законодательством РФ ( пп. 1 );

); доходы организации за налоговый период от осуществления образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми и (или) медицинской деятельности, а также от выполнения НИОКР составляют не менее 90 % ее доходов, учитываемых при определении налоговой базы в соответствии с гл. 25 НК РФ , либо организация за налоговый период не имеет доходов, учитываемых при определении налоговой базы в соответствии с гл. 25 НК РФ ( пп. 2 );

, либо организация за налоговый период не имеет доходов, учитываемых при определении налоговой базы в соответствии с ( ); в штате организации, осуществляющей медицинскую деятельность, численность медицинского персонала, имеющего сертификат специалиста, в общей численности работников непрерывно в течение налогового периода составляет не менее 50 % ( пп. 3 );

); в штате организации непрерывно в течение налогового периода числятся не менее 15 работников ( пп. 4 );

); организация не совершает в налоговом периоде операций с векселями и производными финансовыми инструментами (пп. 5).

Остановимся на этих условиях подробнее.

О наличии лицензии

Отношения, возникающие между органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами в связи с лицензированием отдельных видов деятельности, регулируются. Перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии, установлен вданного закона, где среди прочих названы образовательная () и медицинская деятельность () (за исключением деятельности, осуществляемой организациями, находящимися на территории инновационного центра «Сколково»).

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 5 Закона о лицензировании Правительство РФ утверждает положения о лицензировании конкретных видов деятельности и принимает нормативные правовые акты по вопросам лицензирования.

Так, положение о лицензировании медицинской деятельности утверждено Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291, о лицензировании образовательной деятельности – Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966.

Порядок лицензирования образовательной деятельности регламентирован также п. 91 Закона об образовании.

Правомерно ли применение образовательной (медицинской) организацией в текущем налоговом периоде (2018 год) нулевой ставки, если срок действия лицензии заканчивается в декабре этого периода?

Разъяснения по данному вопросу приведены в Письме УФНС по г. Москве от 30.01.2012 № 16‑12/007416@. Применительно к текущему периоду их следует применить следующим образом.

Организация должна иметь действующую лицензию на право осуществления образовательной и (или) медицинской деятельности на конец налогового периода (на 31.12.2018). В противном случае она не может применить в декларации по налогу на прибыль за этот период нулевую ставку. Соответственно, если аналогичное условие не будет выполнено и в следующем, 2019 году, то и в декларациях за отчетные периоды 2019 года до даты оформления новой лицензии налоговая ставка 0 % заявляться не должна.

О структуре доходов

Одним из условий применения налоговой ставки 0 % является критерий, в соответствии с которым доходы организацииот осуществления образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми и (или) медицинской деятельности, а также от выполнения НИОКР составляют не менее 90 % ее доходов ().

При этом положения данной нормы не устанавливают требований по округлению указанного критерия до целых единиц. Таким образом, если процентное соотношение составило менее 90 % доходов, например, 89,8 %, то у организации отсутствует право на применение нулевой налоговой ставки. Такое мнение высказано Минфином в Письме от 23.05.2012 № 03‑03‑06/4/46.

Отметим, из буквального прочтения приведенной выше нормы Налогового кодекса следует, что для применения нулевой ставки необходимо соблюсти процентное соотношение доходов только по итогам налогового периода, о чем организация на основании п. 6 ст. 284.1 НК РФ по окончании налогового периода, в течение которого она применяла налоговую ставку 0 %, в сроки, установленные гл. 25 НК РФ для представления налоговой декларации, сообщает в налоговый орган по месту своего нахождения по форме, содержащейся в приложении к Приказу ФНС России от 21.11.2011 № ММВ-7-3/892@. Такие разъяснения даны, в частности, в Письме УФНС по г. Москве от 20.06.2012 № 16‑15/053964@.

При определении структуры доходов необходимо учитывать, что доходы, поименованные в ст. 251 НК РФ, не учитываются для целей налогообложения. Например, для медицинских и образовательных организаций к таковым относятся доходы в виде:

– имущества, безвозмездно полученного от учредителя организации, доля участия которого в уставном капитале составляет более 50 %, при условии, что это имущество в течение одного года со дня его получения (за исключением денежных средств) не передается третьим лицам (пп. 11 п. 1);

– имущества, полученного в виде целевого финансирования, при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках такого финансирования (пп. 14 п. 1);

– имущества, безвозмездно полученного государственными и муниципальными образовательными учреждениями на ведение основных видов деятельности, а также имущества, безвозмездно полученного организациями, осуществляющими образовательную деятельность, являющимися некоммерческими организациями, на ведение образовательной деятельности (пп. 22 п. 1).

В силу п. 2 ст. 251 НК РФ при определении налоговой базы также не учитываются целевые поступления (за исключением целевых поступлений в виде подакцизных товаров) на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности.

Кроме того, следует помнить, что при определении 90 %-го соотношения в числителе должны учитываться доходы, полученные от деятельности, включенной в Перечень.

Например, доходы в виде положительных курсовых разниц, образовавшихся в связи с переоценкой валютных займов, привлеченных для реконструкции здания, не относятся к доходам, полученным от осуществления медицинской деятельности, включенной в Перечень. Следовательно, такие курсовые разницы не участвуют в определении доли дохода, полученного от медицинской деятельности, в общей сумме доходов за налоговый период.

Не относятся к доходам, полученным от медицинской (образовательной) деятельности, и доходы в виде штрафных санкций и возмещения судебных расходов за просрочку исполнения обязательств по контракту (Письмо Минфина России от 25.04.2018 № 03‑03‑06/1/27941).

Отметим, что если при осуществлении платной медицинской деятельности по видам медицинской деятельности, установленным Перечнем, составляющей медицинской услуги является использование специальных медицинских изделий, то, по мнению Минфина, стоимость данных изделий должна формировать стоимость такой медицинской услуги (Письмо от 07.02.2018 № 03‑03‑06/1/7248).

Об определении численности медперсонала

Положениямиустановлено, что нулевая ставка по налогу на прибыль для медицинских организаций применяется, в частности, если в штате организации, осуществляющей медицинскую деятельность, численность медицинского персонала, имеющего сертификат специалиста, в общей численности работников непрерывно в течение налогового периода составляет не менее 50 %.

Так как порядок определения численности работников организаций НК РФ не регламентирует, с учетом положений п. 1 ст. 11 НК РФ для расчета указанной численности может быть использован порядок определения списочной численности работников, установленный Приказом Росстата от 22.11.2017 № 772, которым утверждены Указания по заполнению ряда форм федерального статистического наблюдения (далее – Указания), в том числе № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников».

Такие рекомендации даны, в частности, в Письме Минфина России от 05.06.2018 № 03‑03‑10/38599. В нем также отмечено следующее.

В соответствии с п. 80Указаний работник, оформленный в одной организации как внутренний совместитель, учитывается в списочной численности работников как один человек (целая единица).

Если основная деятельность штатного сотрудника учреждения – это научная деятельность, а работа по внутреннему совместительству – это медицинская деятельность с сертификатом специалиста, то указанный сотрудник учитывается в общей численности работников как одна штатная единица.

Принимая во внимание, что при расчете медицинского персонала его численность берется из общей численности работников организации, неправомерно одного и того же работника (как штатную единицу) рассматривать сначала в качестве научного сотрудника, а потом в качестве штатной единицы медицинского персонала.

О проведении операций, при наличии которых невозможно применение ставки 0 %

определено, что организации, осуществляющие медицинскую деятельность, могут применять налоговую ставку 0 %, если они не совершают в налоговом периоде операций с векселями и финансовыми инструментами срочных сделок.

Возникает вопрос: относится ли начисление процентов по договорам банковского вклада (депозита) к операциям, с ведением которых указанная статья связывает невозможность применения нулевой ставки?

Минфин считает, что не относится и в случае размещения временно свободных денежных средств на депозитных счетах в банке медицинская организация вправе применять ставку 0 % при выполнении иных условий, предусмотренных ст. 284.1 НК РФ. При этом доход, полученный от размещения денежных средств, подлежит включению в состав внереализационных доходов и не учитывается при определении доли дохода от осуществления медицинской деятельности.

Представление в установленные сроки сведений

Согласноорганизации, применяющие налоговую ставку 0 % в соответствии с указанной статьей, по окончании каждого налогового периода, в течение которого они применяют нулевую ставку, в сроки, установленные для представления декларации по налогу на прибыль (не позднее 28 марта), подают в налоговый орган по месту своего нахождения следующие сведения:

– о доле доходов организации от осуществления образовательной и (или) медицинской деятельности в общей сумме доходов организации;

– о доле доходов организации от осуществления образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми и (или) медицинской деятельности, а также от выполнения научных исследований и (или) опытно-конструкторских разработок, в общей сумме доходов организации, учитываемых при определении налоговой базы;

– о численности работников в штате организации;

– о численности медицинского персонала, имеющего сертификат специалиста, в штате организации (для организаций, осуществляющих медицинскую деятельность).

К сведению Представить данную информацию организации должны по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 21.11.2011 № ММВ-7-3/892@. Указанная отчетность может быть направлена в ИФНС в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи в соответствии с форматом, утвержденным Приказом ФНС России от 30.12.2011 № ЯК-7-6/1010@.

Если условия не выполнены (сведения не представлены)

Выполнение условия о доле доходов от осуществления образовательной и (или) медицинской деятельности, а также от выполнения НИОКР в общей сумме доходов определяется в целом за налоговый период (то есть календарный год).

Другие условия применения налоговой ставки в размере 0 % (наличие соответствующих лицензий, численность работников организаций, квалификационные требования к ним, отсутствие операций с векселями и финансовыми инструментами срочных сделок) должны выполняться непрерывно в течение налогового периода.

По окончании каждого налогового периода, в течение которого организации применяли налоговую ставку в размере 0 %, в налоговый орган ими представляются сведения, содержащие информацию о выполнении установленных НК РФ условий.

Согласно п. 4 и 6 ст. 284.1 НК РФ при несоблюдении организацией хотя бы одного из условий, установленных п. 3 данной статьи, или непредставлении указанных выше сведений с начала налогового периода, в котором имело место несоблюдение условий (или за который не представлены сведения), применяется налоговая ставка, предусмотренная п. 1 ст. 284 НК РФ (20 %). При этом сумма налога подлежит восстановлению и уплате в бюджет с уплатой соответствующих пеней, начисляемых со дня, следующего за установленным ст. 287 НК РФ днем уплаты налога (авансового платежа по налогу). Кроме того, организация должна представить в налоговый орган уточненные налоговые декларации за отчетные периоды и декларацию в целом за налоговый период, исчислив авансовые платежи и сумму налога по общеустановленным ставкам.

Разъяснения по этому вопросу даны в письмах Минфина России от 30.08.2017 № 03‑03‑06/1/55615, от 28.12.2012 № 01‑02‑03/03‑482.

Организации должны тщательно следить за соблюдением срока представления сведений. В противном случае даже недельная задержка может привести к тому, что сумма налога на прибыль будет пересчитана по общей ставке за весь предшествующий налоговый период, как это произошло в ситуации, которую рассматривал АС ЗСО в Постановлении от 30.01.2018 № Ф04-6027/2017 по делу № А81-813/2017.

Налоговый орган пришел к выводу о том, что налогоплательщик необоснованно применил ставку 0 % при исчислении налога на прибыль за 2015 год, поскольку в нарушение п. 6 ст. 284.1 НК РФ документы и сведения для подтверждения права на применение налоговой ставки 0 % представлены им только 07.04.2016, то есть с нарушением установленного срока – не позднее 28.03.2016.

Арбитры налоговиков подержали, поскольку сведения и документы, предусмотренные п. 6 ст. 284.1 НК РФ, в установленный законом срок в налоговый орган не представлены.

Обратите внимание Возможность применения налогоплательщиком ставки 0 % по налогу на прибыль обусловлена не только соблюдением организацией общих условий, предусмотренных п. 3 ст. 284.1 НК РФ, но и своевременным представлением в налоговый орган по месту учета сведений и документов, подтверждающих соблюдение этих условий, за истекший налоговый период.

О переходе с нулевой ставки налога на прибыль на общую

Согласноорганизации, применяющие налоговую ставку 0 % в соответствии с данной статьей, вправе перейти на использование общей налоговой ставки в размере 20 %, установленной, направив в налоговый орган по месту своего нахождения соответствующее заявление. При этом, если указанный переход начинается не с начала нового налогового периода, сумма налога за соответствующий налоговый период подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с уплатой сумм пеней, начисляемых со дня, следующего за преду-смотреннымднем уплаты налога (авансового платежа по налогу).

В пункте 8 ст. 284.1 НК РФ закреплено, что организации, перешедшие с нулевой на общую ставку (в том числе в связи с несоблюдением условий, прописанных в п. 3 указанной статьи), не вправе повторно перейти на применение налоговой ставки 0 % в течение пяти лет начиная с налогового периода, в котором они перешли на применение общей налоговой ставки.

Так, организация, применявшая в 2014 году налоговую ставку 0 % и по итогам года перешедшая на применение ставки 20 %, не вправе повторно перейти на использование нулевой ставки в течение пяти лет с налогового периода 2014 года (см. Письмо Минфина России от 14.01.2016 № 03‑03‑06/1/615). Такая организация может снова начать применять ставку 0 % только с 2019 года.

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Статья 281.1 НК РФ действует до 01.01.2020. В отношении предложения о распространении действия этой нормы, например, до 01.01.2030 или установлении ее бессрочной Минфин отмечает, что решение о продлении данной нормы будет рассматриваться по итогам окончания срока ее действия (см. Письмо от 27.04.2016 № 03‑03‑07/24381).