Как Сбербанк внес реальную компанию с черный список из-за трех платежей «физикам» по договорам ГПХ

Ранее мы писали, как банки контролируют чистоту бизнеса в России.

Хочу поделиться историей, которая произошла с моим клиентом, которого банк здорово «проконтролировал». Очень поучительная для предпринимателей история.

Началась она год назад, когда директор строительной организации (пять сотен работников, одно из градообразующих предприятий в небольшом городе России, строит объекты социального назначения) попытался провести в своем отделении Сбербанка три платежа.

Это был перевод трем физическим лицам (не ИП) на 30 тысяч каждому по гражданско-правовому договору оказания услуг. С этих сумм были уплачены НДФЛ, пенсионные и страховые взносы. Мой клиент и ранее иногда делал такие платежи, и банк не имел к ним претензий.

Но в этот раз банк отказал в проведении платежа, не объясняя причины. Сотрудники клиента совершили оплошность: они не выяснили в банке ситуацию до конца, не разобрались с причиной отказа, а просто провели эти платежи через свой счет в другом банке.

В течение года предприятие работало в обычном режиме, но в августе 18 г. один из заказчиков клиента попытался перевести на его счет крупный аванс по контракту на строительство школы. Банк заказчика отказал ему в платеже с формулировкой: фирма-подрядчик неблагонадежна и включена в «черный» список ЦБ.

И для заказчика и для моего клиента это была совершенно неожиданная ситуация.

Предприятие более 10 лет успешно работает на строительном рынке, три года назад неплохо прошло налоговую проверку. По моей настойчивой рекомендации традиционная «обналичка» давно исключена из реестра хозяйственных операций.

О том, что список ЦБ существует, мы, конечно, знали, но не могли предположить, что можем в него попасть.

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму формируется Росфинмониторингом в соответствии постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 № 804. Он опубликован вот тут. Но мы не нашли в нем своего клиента, он не «имеет отношение к экстремистской деятельности»….

Пришлось использовать «звонок другу». Знакомый зампред одного из московских банков сообщил, что в сведениях, рассылаемых ЦБ банкам, информация о «неблагонадежности» нашего клиента имеется, но увидеть ее на сайте Росфинмониторинга или ЦБ невозможно.

Эта информация рассылается банкам на основании Положения Банка России от 20 июля 2016 г. № 550-П , причина включения компании в список в этой информации отсутствует.

Не известно даже, какой именно банк подал соответствующие сведения в ЦБ. Но присутствие в этом «списке», как подтвердил мой информатор, практически ставит крест на дальнейшей работе компании. Ни один банк не согласится перевести ей деньги, она не сможет работать.

Единственное, что немного успокаивает, теперь можно из этого списка попытаться уйти. Но на это нужно время. А клиент связан с договорными обязательствами с заказчиком, ему нужно к определенной дате построить школу. Кроме того, чтобы удалить компанию из списка, нужно как минимум, знать причину попадания в него, и какой банк это сделал.

Клиенту это удалось, но какой ценой! Мэр города, в котором строится школа, звонил президенту банка, отказывающего в платеже заказчику. Вот только тогда мы и узнали, что три платежа физическим лицам по гражданско-правовому договору Сбербанк год назад признал сомнительными.

Видимо, решил, что это незаконное обналичивание средств. При этом факт уплаты НДФЛ и взносов не проверял, а ведь именно их уплата доказывает, что это НЕ обналичка! Он отказал в проведении платежа и направил сообщение в ЦБ. И все. Этого достаточно, чтобы практически прекратить работу крупной компании,

Сбербанк при этом действовал в соответствии с Положением Банка России от 20 июля 2016 г. № 550-П, то есть просто выполнял свою работу. Теперь у банков работа такая – уничтожать работающий бизнес. Борьба с легализацией преступных доходов превращена в «охоту на ведьм».

Эта история еще не закончилась. Клиент пробует добиться исключения его предприятия из списка ЦБ.

О результатах расскажем на «Клерке».