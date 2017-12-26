Как выйти из черного списка банков. Свершилось: приняли поправки в 115-ФЗ

На минувшей неделе в третьем чтении принят законопроект № 313457-7, который вводит механизм «реабилитации» физических и юридических лиц, которым было отказано в заключении договора банковского счета (вклада) или проведении операции.

Поясним, речь идет о «списках отказников» или так называемых «черных списках», которые были сформированы согласно Положению Банка России от 20.07.2016 № 550-П.

Какие изменения для банков и их клиентов содержатся в новом законопроекте? Разъяснения по этому вопросу подготовили специалисты Ассоциации российских банков.

В банк надо представить документы

Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ, вносимые этим законопроектом, были разработаны и приняты в крайне сжатые сроки и во многом повторяют предложения Банка России ранее озвученные в еще Методических рекомендациях Банка России от 10.11.2017 г. № 29-МР.

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Законодатель предлагает следующий механизм «реабилитации» клиентов. Кредитная организация информирует клиента не только о факте отказа от проведения операции или заключения договора банковского счета (вклада), но и о причинах такого отказа.

Далее клиент вправе представить в эту организацию документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия указанного решения об отказе. Банк обязан рассмотреть представленные клиентом документы и (или) сведения и в срок не позднее 10 рабочих дней со дня их представления сообщить клиенту об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе либо о невозможности устранения соответствующих оснований исходя из документов и (или) сведений, представленных клиентом.

В законе не сказано, какое именно подразделение банка должно рассматривать указанные обращения клиентов. Однако стоит заметить, что представители Банка России, комментируя еще Методические рекомендации 29-МР, указывали, что данное подразделение должно быть отличным от специального структурного подразделения в сфере ПОД/ФТ.

Можно понять логику, которой руководствуется Банк России, – кажется, что подразделению, принявшему решение об отказе, будет сложнее изменить свою точку зрения и пересмотреть его. Однако именно для этого клиенту, который направляет в кредитную организацию жалобу, необходимо предоставить сведения и документы, которые помогут по-новому оценить ситуацию и в свете новых фактов отменить ранее принятое решение об отказе в проведении операции или принятии на обслуживание.

Сейчас же может сложиться ситуация, когда правомерность ранее принятого решения об отказе будут оценивать сотрудники кредитной организации, не являющиеся экспертами в области ПОД/ФТ. Банкам предстоит аккуратно решить эту непростую кадровую задачу, отметили в АРБ.

Куда обратиться после отказа банка

Закон предполагает создание при Банке России, в которую физическое или юридическое лицо сможет обратиться в случае, если их не удовлетворит решение кредитной организации, вынесенное по итогам рассмотрения жалобы по процедуре, описанной выше.

Банки обязаны представлять в межведомственную комиссию мотивированное обоснование принятого решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), а также мотивированное обоснование о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми было принято данное решение. Решение межведомственной комиссии является обязательным для кредитной организации.

После получения банком решения межведомственной комиссии об отсутствии оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета, такой банк обязан направить в уполномоченный орган информацию об отзыве ранее направленного сообщения об отказе, а в случае обращения физического или юридического лица в банк не вправе отказать заявителю в проведении операции или в заключении договора банковского счета (вклада) соответственно.

Требования к заявлению, состав межведомственной комиссии, порядок и сроки рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и сведений, представленных заявителем, и порядок принятия решения по результатам такого рассмотрения устанавливаются Центральным банком по согласованию с уполномоченным органом.

Банки будут отзывать отказы

Дополнительно вводится обязанность для кредитных организаций при устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе от проведения операции или заключении договора банковского счета (вклада), сведения о котором были представлены в уполномоченный орган, представлять в уполномоченный орган сведения о таком устранении в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения соответствующего основания.

На деле это означает появление механизма регулярного отзыва ранее направленных в ФСФМ сообщений об отказе.

Поскольку такой механизм был ранее описан в Методических рекомендациях 29-МР, Банк России уже внес изменения в форматы сообщений об отказах, направляемых в уполномоченный орган в соответствии с Указанием Банка России от 20.07.2016 г. № 4077-У – теперь в сообщении присутствуют специальные поля, которые заполняются в случае отзыва ранее направленного сообщения в связи с изменением обстоятельств. Новая версия форматов 4077-У действует с 14 декабря 2017 года.

Положения закона, регламентирующие механизм «реабилитации», вступят в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования.

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в Совете Федерации.