Люди в поисках баланса. Татьяна Филиппова про то, как учила правильно говорить с налоговиками начальника камерального отдела

Обычно в рубрике «Люди в поисках баланса» мы общаемся с практиками. Сегодня у нас необычный гость. Татьяна Филиппова — не только главбух с большим опытом и консультант, но и преподаватель по бухучету и налогам.
— Что из теории бухучета никогда не удавалось применить на практике?
— Отражение хозяйственных операций на счетах 15 и 16. Не встречала человека, который на практике их использует. Если есть такие, напишите в комментариях :-).
— Какой раздел бухучета больше всего не нравится студентам?
— Труднее всего им дается учет основных средств, формирование себестоимости, реформация баланса и ПБУ 18/02.
А больше всего любят про учет зарплаты и кадровые вопросы.
— Из каких студентов выходят самые хорошие бухгалтеры?
— Из тех, кто готов принять реальность этой профессии, а не тот, кто пришел послушать лекции для общего развития.
Профессия бухгалтер — творческая. А в творчестве шедевр выходит только тогда, когда человек талантлив.
Хорошо знать ПБУ и НК мало. На практике приходится многое обдумывать и искать выходы из положения.
— Мужчины возвращаются в профессию?
— Да, мужчин приходит учиться все больше.
Отлично, если мужчины придут в нашу профессию. Когда в группе есть мужчины, женщины просто расцветают — прихорашиваются, наряжаются, флиртуют. Ведь учеба — это маленькая часть вашей жизни. За этим интересно наблюдать.
— Был опыт прохождения проверок? Помогала теоретическая подготовка?
— Конечно. Поделюсь парочкой секретов при проверке:
1. Максимально подготовить директора к «правильным» ответам при проверке или вызову на комиссию. Бывало, я даже набирала текст и предполагаемые вопросы со стороны инспекторов, а директор заучивал «правильные» ответы.
Важно расположить их по возрастанию суммы штрафа, и если инспекторы очень настаивают на выявлении каких-нибудь правонарушений, можно воспользоваться «блокнотом», начиная с наименьшего.
— Мой любимый вопрос: веселые истории на работе.
— Первый: про женское обаяние в профессии бухгалтер.
Связывается со мной один из руководителей торговой сети и говорит: «Мне надо девочку за четыре месяца научить „с нуля“ до сдачи отчетности по конкретному одному виду деятельности, прямо на рабочем месте».
Эти месяцы я наблюдала, как за соседним столом работал действующий главный бухгалтер. Женщина, на вид лет 45 через каждый час подкрашивала губки и наносила крем на ручки. Сама по себе как человек она очень улыбчивая, и когда приходил ее руководитель, она свое обаяние включала по максимуму. Если шеф хотел что-то узнать, особенно, когда были моменты со штрафами, она говорила, что это норма и издержки компании. Уходя, генеральный директор всегда отмечал: «Какой у меня хороший главный бухгалтер, всегда хорошо выглядит, чайку нальет и еще бухгалтерию успевает делать». Но в организации бухучета не было. Было только женское обаяние.
И второй забавный случай, уже из преподавания.
Веду курс «Главный бухгалтер-повышение квалификации» — занимаемся мы три месяца. Все это время, я не скрывая подводные камни, рассказываю, как корректнее обходить «острые углы» в законе. Что «правильно» отвечать налоговой, какие документы лучше не давать инспекторам, как действовать при проверках.
Повисла пауза. Потом вся группа начала подхихикивать и уже от смеха была никого не остановить.
Выводы, которые я сделала, — приводи примеры из профессионально жизни без конкретики.
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует этот материал!