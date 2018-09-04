Люди в поисках баланса. Татьяна Филиппова про то, как учила правильно говорить с налоговиками начальника камерального отдела

Обычно в рубрике «Люди в поисках баланса» мы общаемся с практиками. Сегодня у нас необычный гость. Татьяна Филиппова — не только главбух с большим опытом и консультант, но и преподаватель по бухучету и налогам.

— Что из теории бухучета никогда не удавалось применить на практике?

— Отражение хозяйственных операций на счетах 15 и 16. Не встречала человека, который на практике их использует. Если есть такие, напишите в комментариях :-).

— Какой раздел бухучета больше всего не нравится студентам?

— Труднее всего им дается учет основных средств, формирование себестоимости, реформация баланса и ПБУ 18/02.

А больше всего любят про учет зарплаты и кадровые вопросы.

— Из каких студентов выходят самые хорошие бухгалтеры?

— Из тех, кто готов принять реальность этой профессии, а не тот, кто пришел послушать лекции для общего развития.

Профессия бухгалтер — творческая. А в творчестве шедевр выходит только тогда, когда человек талантлив.

Хорошо знать ПБУ и НК мало. На практике приходится многое обдумывать и искать выходы из положения.

— Мужчины возвращаются в профессию?

— Да, мужчин приходит учиться все больше.

В бухгалтерии мужчины более логичны и быстрее схватывают материал, женщины — более многозадачные и сразу обдумывают дальнейшие последствия или делают выводы принятых решений в отражении проводок.

Отлично, если мужчины придут в нашу профессию. Когда в группе есть мужчины, женщины просто расцветают — прихорашиваются, наряжаются, флиртуют. Ведь учеба — это маленькая часть вашей жизни. За этим интересно наблюдать.

— Был опыт прохождения проверок? Помогала теоретическая подготовка?

— Конечно. Поделюсь парочкой секретов при проверке:

1. Максимально подготовить директора к «правильным» ответам при проверке или вызову на комиссию. Бывало, я даже набирала текст и предполагаемые вопросы со стороны инспекторов, а директор заучивал «правильные» ответы.

2. У бухгалтеров должен быть «блокнот»: он может быть бумажный, электронный, в голове. Там надо отразить не совсем корректные операции с пометкой «если найдут, то...», и по которым возможны штрафы.

Важно расположить их по возрастанию суммы штрафа, и если инспекторы очень настаивают на выявлении каких-нибудь правонарушений, можно воспользоваться «блокнотом», начиная с наименьшего.

— Мой любимый вопрос: веселые истории на работе.

— Первый: про женское обаяние в профессии бухгалтер.

Связывается со мной один из руководителей торговой сети и говорит: «Мне надо девочку за четыре месяца научить „с нуля“ до сдачи отчетности по конкретному одному виду деятельности, прямо на рабочем месте».

Эти месяцы я наблюдала, как за соседним столом работал действующий главный бухгалтер. Женщина, на вид лет 45 через каждый час подкрашивала губки и наносила крем на ручки. Сама по себе как человек она очень улыбчивая, и когда приходил ее руководитель, она свое обаяние включала по максимуму. Если шеф хотел что-то узнать, особенно, когда были моменты со штрафами, она говорила, что это норма и издержки компании. Уходя, генеральный директор всегда отмечал: «Какой у меня хороший главный бухгалтер, всегда хорошо выглядит, чайку нальет и еще бухгалтерию успевает делать». Но в организации бухучета не было. Было только женское обаяние.

И второй забавный случай, уже из преподавания.

Веду курс «Главный бухгалтер-повышение квалификации» — занимаемся мы три месяца. Все это время, я не скрывая подводные камни, рассказываю, как корректнее обходить «острые углы» в законе. Что «правильно» отвечать налоговой, какие документы лучше не давать инспекторам, как действовать при проверках.

Настает день экзамена. Отвечать билет подходит студент: «Давайте я представлюсь: я начальник камерального отдела налоговой инспекции, но нахожусь в декретном отпуске и скоро выходить на работу, решила пойти на курсы, чтобы освежить знания».

Повисла пауза. Потом вся группа начала подхихикивать и уже от смеха была никого не остановить.

Выводы, которые я сделала, — приводи примеры из профессионально жизни без конкретики.