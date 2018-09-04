Уголовка за увольнение граждан предпенсионного возраста: перспективы идеи властей

Пенсионная реформа, подразумевающая увеличение возраста выхода на пенсию, уже долгое время является предметом обсуждений. В настоящий момент пенсионный возраст в России для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. С 2019 года возраст выхода на пенсию будет поэтапно повышаться до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году).

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам страны предложил повысить пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет, ввести социальную категорию «граждане предпенсионного возраста» (c 60 лет для мужчин и c 55 лет для женщин), а также установить уголовную ответственность для работодателей за их увольнение.

Сразу после обращения Путина вице-президент Татьяна Голикова предложила взимать штраф за необоснованное увольнение работающих граждан предпенсионного возраста в размере до 200 тысяч рублей или зарплаты за 18 месяцев.

Проведем аналогию с уголовной ответственностью за задержку в выплате заработной платы, предусмотренную статей 145 Уголовного Кодекса РФ. Данная статья предусматривает уголовную ответственность за невыплату заработной платы свыше трех месяцев, совершенной из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации.

Здесь очень важно, что для возникновения именно уголовной ответственности, а не какой-то иной, необходимо наличие корысти или иной заинтересованности. Да и в принципе уголовная ответственность в большинстве своем подразумевает именно наличие умысла, который в трудовых взаимоотношениях либо отсутствует, либо крайне сложно доказуем. Именно это как правило ограничивает применение статьи 145 УК РФ.

В ситуации с предлагаемой инициативой об уголовной ответственности за увольнение сотрудника, думаю, будет еще более ярко выраженная сложность в этом вопросе.

Предложенную сумму логичней было бы ввести на уровне либо административной ответственности, либо дисциплинарных норм, и тогда она была бы достаточно объективной. В любом случае возникает вопрос: как классифицировать ту или иную ситуацию и привлечь к ответственности?

Загвоздка, вероятно, может быть в том, что по сути норма будет носить довольно субъективный характер и фактически не будет работать.

Думаю, такая же история получится с работниками предпенсионного возраста — к ответственности можно привлечь, например, работодателя, уволившего пожилого человека, в том случае, если работодатель получает от этого увольнения какую-либо выгоду. На самом деле, представить себе такую ситуацию довольно сложно.

Можно ли утверждать, что эта инициатива просто призвана снизить некоторое социальное напряжение, возникшее в связи с пенсионной реформой? Это выглядит попыткой успокоить граждан — да, мы повысили пенсионный возраст, зато ввели уголовную ответственность, и пожилых людей не будут увольнять с работы из-за возраста.

А между тем, такая мера может стать проблемой как для работодателя, так и для сотрудников.

Для работника она будет минусом, потому что вызовет более осторожное отношение к нему, создавая работодателя, для которого он будет, если можно так сказать, представителем «группы риска», косвенно подталкивая к тому, чтобы при наличии выбора не вступать в трудовые взаимоотношения. Для работодателя такая мера усложнит кадровое делопроизводство и, так или иначе, создаст некоторые дополнительные риски. Но самой главной своей задачи норма не решит.

Теоретически, если бы появилась такая статья, работнику пришлось бы доказывать, что увольнение связано именно с его возрастом, а не с некомпетентностью, на чём работодатель в такой ситуации обязательно бы настаивал.

Поскольку вопрос очень субъективный, любому уволенному сотруднику предпенсионного возраста пришлось бы долго отстаивать свою правоту, а у таких людей на это ни сил, ни здоровья может не хватить.

Не лучше ситуация была бы и для работодателя: ему бы пришлось, опять же с опорой на очень субъективно трактуемые доказательства, убеждать суд, что работник действительно некомпетентен, неэффективен или конфликтен.

В результате новая мера просто не работала бы и в то же время подталкивала бы работодателя заранее отказывать людям предпенсионного возраста, чтобы потом не возникло проблем. Из-за этого работодатель будет уделять больше внимания формулировкам и подходам к увольнению (не говоря уже о том, что всё это затруднит подбор кадров), а пожилой сотрудник скорее предпочтет спокойно уйти с работы, чем ходить по судам.

Любой работодатель всегда заинтересован в эффективном работнике. И ему часто не так важно, какого возраста этот работник, если он оперативен и компетентен в той сфере деятельности, в которой он работает, то он выгоден работодателю, даже чисто экономически. Пример: если пенсионер работает, скажем, курьером, то работодателю скорее всего не будет так важно, 60 ему или 55 лет, если он хорошо выполняет работу, приносит деньги в фирму.

Однако в некоторых государственных структурах и корпорациях существует негласное правило: когда наступает пенсионный возраст, человека отправляют на пенсию, как бы хорошо он ни работал. Именно в организациях такого рода и возникнет больше всего проблем после принятия поправки к уголовному кодексу. Наверное, политику госструктур рациональней корректировать на административном уровне. Директивы, указания или рекомендации со стороны министерства, например, для этого вполне достаточно. Тем не менее, такая негласная практика увольнения сотрудников пенсионного возраста всё равно существует, и регулировать её можно было бы, но никак не при помощи введения уголовной ответственности.

В итоге ситуация с идеей об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста достаточно спорная. Необходимо различать грань между увольнением по возрасту и увольнением по профнепригодности, иначе ответственность за правонарушение можно будет легко обойти.

Абсурдно привлекать к уголовной ответственности всех работодателей без разбора и запрещать увольнять пенсионеров и людей предпенсионного возраста совсем, вне зависимости от того, как они работают. Но точно так же абсурдно и то, что работодатель может озвучить в качестве причины увольнения что угодно, но не возраст, а доказать обратное смогут далеко не все. Внести можно любую поправку, но если и работодателю, и работнику будет несложно её обойти, то это не имеет смысла.

Кроме того, если уголовная ответственность возникает только из-за самого факта увольнения человека пожилого возраста, становится совсем не понятно, как будет работать такая схема.

Материал подготовлен при поддержке МГО ОПОРЫ РОССИИ.