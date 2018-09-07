Срок действия трудового договора: на что влияет и от чего зависит

По общему правилу, работодатель должен заключить бессрочный трудовой договор с работником. Но на практике это не всегда возможно, например, если необходимо заменить находящегося в отпуске сотрудника, если речь идет о руководителе компании. Срок договора влияет на многие аспекты.

Испытательный срок

Согласно ст. 70 Трудового кодекса, по общему правилу работнику может устанавливаться испытательный срок. Согласно ч. 5 ст. 70 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций – шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.

Шестимесячный испытательный срок при приеме на работу можно установить только для вышеуказанных категорий работников (Письмо Роструда от 20.11.2015 № 2630-6-1).

Испытательный срок устанавливается даже в случае, если заключен срочный трудовой договор. При заключении срочного договора сроком до двух месяцев испытательный срок не устанавливается (ст. 289 ТК РФ). При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель (ст. 70 ТК РФ).

Установление испытательного срока осуществляется по следующему алгоритму:

1 шаг. Необходимо определить возможность установления испытательного срока.

Такая возможность зависит от двух основных факторов:

– срока самого срочного договора;

– категорий работников, для которых установлен запрет на испытательный срок.

К таким категориям относятся:

Основание для заключения срочного трудового договора Пример Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника Работник, которого принимают на место декретницы на время ее отпуска по беременности и родам и по уходу за ребенком Выполнение временных (до двух месяцев) работ Распространители рекламной продукции (промоутеры), которых принимают на работу на время проведения рекламной акции Сезонные работы (ст. 293ТК РФ) Водители автобусов по маршрутам, действующим только в летний период Выполнение работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя Строители, принятые на работу на время проведения реконструкции склада торговой организации Выполнение определенной работы, если ее завершение не может быть определено конкретной датой Инженер по наладке и испытаниям, которого принимают на работу на время проведения монтажа, пусконаладочных работ и испытаний нового оборудования

2 шаг. Определите категории, с которыми может быть заключен срочный договор.

Срочный трудовой договор заключается не со всеми подряд работниками, а только в исключительных случаях, установленных законодательно.



3 шаг. Установите, какой максимальный испытательный срок можно включить в договор.

В таблице видно, что срок испытания зависит от:

– категорий работников;

– срока срочного трудового договора.

Срок испытания Категория работников Норма До двух недель Работники, с которыми заключается трудовой договор на срок от двух до шести месяцев Ч. 6 ст. 70 ТК РФ До трех месяцев Работники, для которых законом не предусмотрены иные сроки Ч. 5 ст. 70 ТК РФ До шести месяцев Руководители организаций и их заместители Главные бухгалтеры и их заместители Руководители филиалов, представительств, иных обособленных структурных подразделений организации Ч. 5 ст. 70 ТК РФ От одного месяца до одного года Граждане, впервые поступающие на гражданскую службу Граждане или гражданские служащие, поступающие на гражданскую службу, назначение на которую или освобождение от которой осуществляет Президент РФ или Правительство РФ Ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 27Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ От одного до шести месяцев Назначаемые на должность гражданской службы граждане, которые ранее проходили государственную службу РФ Гражданские служащие, назначаемые на должность гражданской службы в порядке перевода из другого государственного органа П. 2, 3 ч. 2 ст. 27Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ

4 шаг. Получение согласия работника.

Работодатель часто забывает, что условия трудового договора устанавливаются по согласию работника и работодателя.

5 шаг. Установление испытательного срока в трудовом договоре.

Письменное согласие работника на срок испытания выражается в трудовом договоре, который заключается с работником.

В дальнейшем важно подсчитать срок испытательного срока, то есть время, которое работник фактически отработал.

Уведомление о расторжении срочного трудового договора

Общий срок, когда работник хочет расторгнуть договор составляет 14 дней, тогда работник пишет заявление по собственному желанию. Если работодатель планирует произвести мероприятия по сокращению штата или численности, то в этом случае работодатель должен уведомить работника на позднее, чем за 2 месяца.

А вот в отношении срочного трудового договора срок установлен более сокращенный. На основании ч. 1 ст. 79 ТК РФ о прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения.

Уведомление о расторжении трудового договора подается в следующем порядке:

1. Определение срока.

Очень важно не пропустить срок уведомления о расторжении срочного трудового договора. Поскольку в случае, если работодатель пропустил срок уведомления, то в этом случае договор считается заключенным на неопределенный срок.

2. Подготовка уведомления.

Определенной формы уведомления не существует, поэтому работодатель ее разрабатывает самостоятельно. Уведомление предоставляется конкретному работнику. В нем необходимо указать, что заключенный с работником срочный трудовой договор расторгается в связи с истечением срока его действия. Уведомление подписывает руководитель организации или лицо, исполняющее его обязанности или имеющее надлежащим образом оформленные полномочия на уведомление о предстоящем увольнении. Если документ подписан неуполномоченным лицом, увольнение может быть признано неправомерным.

3. Ознакомление под роспись.

С уведомлением работник должен быть ознакомлен под роспись. Подобное ознакомление позволит доказать факт ознакомления.

Выплата компенсации при расторжении срочного трудового договора

По срочному трудовому договору работодатель не выплачивает компенсации, если расторгает договор и сокращает штат или численность. Но при любом увольнении работник имеет право на компенсацию за неиспользованный отпуск, а в самом трудовом договоре или коллективном договоре могут быть предусмотрены особые компенсации. К ним относятся, в частности, «золотые парашюты», которые выплачивают топ-менеджерам.

Размер компенсации рассчитывается в зависимости от срока работы. Работникам, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев, выплачивается компенсация при увольнении из расчета – 2 рабочих дня за месяц работы. Компенсация за неиспользованный отпуск на общих основаниях должна быть рассчитана 2,33 календарных дня за месяц.

Гарантии по компенсационным выплатам действуют как в отношении основных работников, так и совместителей. Но часто работники, выполняющие работу по срочному трудовому договору, не имеют таких гарантий, как те, кто работает по бессрочному договору, работники, заключившие срочные трудовые договоры, имеют такие же права, как и другие работники, не только по регулированию рабочего времени и времени отдыха, оплате труда и другим правовым вопросам, но и по «бытовым» вопросам, например, по предоставлению транспорта работодателя, питания, душевых, библиотек, раздевалок, комнат отдыха, детских садов и др.

Однако срочный трудовой договор ухудшает положение работника, не предоставляя ему таких гарантий, как договор, заключенный на неопределенный срок.

Алгоритм расчета компенсации:

1 шаг. Определение размера компенсации.

Определить размер компенсации необходимо, исходя из положений локальных актов, например, коллективного договора или положения об оплате труда, а также на основании трудового договора с работником.

2 шаг. Расчет и выплата компенсации.

Компенсация рассчитывается на основании всех вышеуказанных документов и сведениях о неиспользованном отпуске.

3 шаг. Предоставление расчетного листка.

Расчетный листок обязателен, поскольку в нем содержится информация о начислениях, положенных сотруднику. Расчетный листок должен содержать следующую информацию:

– о составных частях заработной платы работника за соответствующий период;

– о размерах иных начисленных сумм. К ним, в частности, относится денежная компенсация за нарушение работодателем установленного срока выплаты зарплаты, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) др.;

– о размерах и основаниях произведенных удержаний;

– об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

Применение не утвержденной работодателем формы расчетного листка является нарушением трудового законодательства и может повлечь административную ответственность.

Расторжение срочного трудового договора с беременной женщиной

Если говорить о бессрочных трудовых договорах, то работодатель, заключая срочный трудовой договор, может фактически уволить беременную. Прекращение трудового договора в связи с истечением его срока (п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ) относится к общим основаниям прекращения договора. Однако процедура увольнения женщин по данному основанию в некоторых случаях имеет свои особенности.

Расторжение срочного трудового договора с беременной работницей возможно в следующих случаях (ст. ст. 77, 261 ТК РФ):

– по желанию самой работницы;

– по соглашению сторон;

– при невыполнении беременной работницей действий, связанных с продлением срочного трудового договора;

– при выходе на работу временно отсутствующего работника, если беременная женщина исполняла его обязанности и невозможно перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся работу (при ее согласии на такой перевод);

– при ликвидации организации (прекращении деятельности филиала, представительства или иного структурного подразделения организации), в которой трудится беременная работница, или прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем.

Работодатель вправе уволить беременную женщину по истечении срока трудового договора при соблюдении следующих условий (ч. 3 ст. 261 ТК РФ):

– срочный трудовой договор заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника;

– перевод работницы с ее согласия на другую имеющуюся у работодателя и не противопоказанную ей по состоянию здоровья работу невозможен.

Алгоритм следующий.

1 шаг. Установление факта беременности.

Установление факта беременности осуществляется на основании документов, которые предоставляет женщина из женской консультации.

2 шаг. Продление срочного трудового договора до момента родов.

Срок действия трудового договора должен быть продлен до окончания беременности независимо от причины ее окончания – рождение ребенка, самопроизвольный выкидыш, аборт по медицинским показаниям и др. Это следует из ч. 2 ст. 261 ТК РФ, абз. 1, 3 п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 №1.

Нужно представить работодателю письменное заявление о таком продлении и справку, подтверждающую состояние беременности. Иначе работодатель не обязан продлевать трудовой договор (ч. 2 ст. 261 ТК РФ).

В силу ч. 2 ст. 261 ТК РФ срочный трудовой договор не может быть расторгнут до окончания беременности. Состояние беременности подтверждается медицинской справкой, предоставляемой женщиной по запросу работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца.

Срочный трудовой договор продлевается до окончания беременности женщины независимо от причины окончания беременности (рождение ребенка, самопроизвольный выкидыш, аборт по медицинским показаниям и др.). В случае рождения ребенка увольнение женщины в связи с окончанием срочного трудового договора производится в день окончания отпуска по беременности и родам. В иных случаях женщина может быть уволена в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания беременности.

3 шаг. Расчет компенсации и выплата пособия.

Женщине положены все те же компенсации, которые выплачиваются при расторжении срочного трудового договора, например, компенсация за неиспользованные отпуска. Пособие выплачивается за весь период отпуска по беременности и родам в размере 100% среднего заработка женщины (ч. 1 ст. 11 Закона от 29.12.2006 №255-ФЗ).

Размер пособия определяется путем умножения размера дневного пособия на число календарных дней, приходящихся на период отпуска по беременности и родам (ч. 5 ст. 14 Закона №255-ФЗ).

4 шаг. Расторжение договора и ознакомление под роспись.

Во избежание рисков важно, чтобы работник был ознакомлен с приказом под роспись. Кроме того, в последний рабочий день осуществляются все выплаты, и предоставляется трудовая книжка.

Существуют особенности расторжения договора, если работник уже занимал декретную должность. Согласно ст. 79 ТК РФ, срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.

Ч. 3 ст. 261 ТК РФ предусматривает возможность увольнения женщины в связи с истечением срока трудового договора в период ее беременности, если трудовой договор был заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, и невозможно с письменного согласия женщины перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать ей все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

Признание срочного договора бессрочным

Срочность трудового договора также влияет на вероятность его переквалификации в бессрочный трудовой договор. Переквалификация срочного договора в бессрочный возможна при наличии следующих оснований:

– срок договора фактически более 5 лет;

– срочный трудовой договор многократно перезаключался;

– отсутствуют основания для заключения срочного трудового договора.

Для того чтобы оценить риски признания срочного договора бессрочным необходимо:

1. Посмотреть, существуют ли риски признания срочного договора бессрочным.

В соответствии с ч. 1 ст. 58 ТК РФ срочный трудовой договор может быть заключен на срок не более пяти лет, если более длительный срок не установлен Кодексом или иными федеральными законами.

При заключении срочного трудового договора с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо определенный период времени или для выполнения заведомо определенной работы (абз. 7 ч. 1 ст. 59 ТК РФ), срок трудового договора определяется сроком, на который создана такая организация. Поэтому прекращение трудового договора с указанными работниками по основанию истечения срока трудового договора может быть произведено, если данная организация действительно прекращает свою деятельность в связи с истечением срока, на который она была создана, или достижением цели, ради которой она создана, без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (ст. 61 ГК РФ).

Если срочный трудовой договор был заключен для выполнения определенной работы в случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой (абз. 8 ч. 1 ст. 59 ТК РФ), такой договор в силу ч. 2 ст. 79 Кодекса прекращается по завершении этой работы.

2. Перевод работника на постоянную работу.

Условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу, если:

– ни одна из сторон не потребовала расторжения договора;

– работник продолжает работу.

Если эти условия выполнены, то договор считается заключенным на неопределенный срок (ч. 4 ст. 58 ТК РФ).

В целом срочный трудовой договор ухудшает положение работника в части компенсаций, возможности сохранения рабочего места на время декрета, а также во многих других аспектах, таких как уведомление о расторжении трудовых отношений. Поэтому для работника срочный трудовой договор может рассматриваться как ухудшение его положения по сравнению с бессрочным договором, который предполагает больше гарантий.