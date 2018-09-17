Все секреты счета 90: субсчета, проводки, закрытие

В Плане счетов счет 90 «Продажи» предназначен для отражения операций, связанных с реализацией готовой продукции, товаров, услуг. 90 счет бухгалтерского учета сложный, имеет ряд субсчетов. Как происходит учет операций при продаже на счете 90? Как происходит закрытие счета 90 в конце года? Проведем подробный анализ 90 счета, разберем процесс реализации на примере продажи готовой продукции и товаров, а также бухгалтерские проводки по 90 счету.

Как уже выше было сказано, 90 счет в бухгалтерии имеет несколько субсчетов, ниже представлены основные субсчета, используемые при отражении реализации.

Основные субсчета к счету 90

1 – по кредиту отражается выручка от продажи товаров, продукции;

2 – в дебет заносится себестоимость того, что продаем;

3 – по дебету отражается НДС, начисленный с продажи;

9 – в конце месяца на этом субсчете подводятся итоги: считается финансовый результат от реализации за месяц, по дебету фиксируется прибыль, по кредиту – убыток.

Вспоминаем, что счет бухгалтерского учета эта двусторонняя таблица, левая часть которой именуется дебет, а права – кредит. Схематично счет 90 можно изобразить следующим образом:

Главной отличительной особенностью этого счета является то, что он закрывается полностью (в ноль) только в конце года. На протяжении календарного года из месяца в месяц на каждом субсчете накапливается сальдо. В конце года каждый субсчет закрывается, считается общий финансовый результат за год.

Реализация товаров на 90 счете

Для начала разберем, как, в целом, отражается реализация на счете 90, какие проводки нужно выполнить.

Если совершаемая продажа является обычным видом деятельности предприятия, то для ее отражения используется счет 90 бухгалтерского учета (если же это разовая реализация, например, продажа основного средства, то тут берется счет 91, который подробно разбирается тут).

Доход от реализации – это выручка, отражается она по кредиту субсчета 1 в корреспонденции со счетом учета расчетов с покупателями. (Тема корреспонденции счетов была разобрана в этой статье). То есть, при отгрузке товара, продукции покупателю выполняется проводка Д62 К90/1, которая отражает выручку от этой продажи.

Расходы от реализации собираются по дебету счета 90.

По дебету субсчета 2 отражается себестоимость продаваемых товаров, продукции.

В случае реализации товаров, расходы – это затраты на приобретение товаров и затраты, возникшие при непосредственной продаже. Проводка по отражению затрат по приобретению товаров имеет вид Д90/2 К41, проводка по списанию расходов на продажу — Д90/2 К44.

При реализации готовой продукции в дебет субсчета 2 списывается себестоимость продукции проводкой Д90/2 К43.

Согласно НК РФ, если организация является плательщиком НДС, то на реализуемую продукцию, товары необходимо начислить налог на добавленную стоимость, начисление НДС отражается проводкой Д90/3 К68.НДС.

Бухгалтерские проводки:

Закрытие 90 счета в конце года

В течение месяца таким образом отражаются все продажи. В конце месяца по каждому субсчету считается сальдо и выводится финансовый результат за месяц. Каким образом это происходит?

1. Складываются суммы по каждому субсчету, то есть считаются обороты по кредиту 90/1, по дебету 90/2, по дебету 90/3.

2. Из суммарного оборота по дебету (субсчет 2 + субсчет 3) отнимается оборот по кредиту (субсчет 1).

3. Если получили положительное число, значит, за месяц имеет убыток, то есть расходы превысили доходы. Убыток отражается проводкой Д99 К90/9, где счет 99 «Прибыли и убытки» используется для формирования конечного финансового результата.

4. Если получили отрицательное число, значит, за месяц у нас прибыль, отражаем ее проводкой Д90/9 К99.

С началом нового месяца счет 90 открываем заново, сальдо каждого субсчета переносится в соответствующие субсчета нового 90 счета.

Продолжаем в течение месяца учитывать все операции по продаже, в конце месяца опять считаем финансовый результат за месяц.

И так продолжается из месяца в месяц до конца года.

Закрытие счета 90 в конце года (проводки):

По окончании года счет 90 нужно закрыть таким образом, чтобы сальдо каждого субсчета стало равным нулю. При этом каждый субсчет закрывается на субсчет 90/9: 90/1: считаем итоговое сальдо, оно кредитовое, для того, чтобы сальдо на этом субсчете стало равным нулю, нужно выполнить проводку Д90/1 К90/9. 90/2: считаем итоговое сальдо, оно дебетовое, для того, чтобы сальдо стало равным нулю, выполняем проводку Д90/9 К90/2. 90/3: аналогично субсчету 2 выполняем проводку Д90/9 К90/3. 90/9: теперь, если вы посчитаете итоговое сальдо на этом субсчете после выполнения всех предыдущих проводок, то оно будет равным 0. Счет 90 закрыт.

В начале нового года мы заново откроем счет 90 с нулевым сальдо по всем субсчетам и начнем учет операций по продаже заново.

Пример закрытия 90 счета

Рассмотрим простой пример учета операций по реализации продукции на счете 90 в течение последних трех месяцев года.

Октябрь: было две отгрузки на 118000 руб. и на 47200 руб. Себестоимость первой партии продукции — 80000 руб., второй — 30000 руб.

На счете 90.1 по кредиту отражается продажная стоимость продукции, 90.2 — себестоимость, 90.3 — НДС к уплате, 90.9 — финансовый результат. В октябре счет 90 будет выглядеть следующим образом:

На субсчете 90.9 считается финансовый результат по итогам месяца, которая определяется как разность между дебетом и кредитом счета.

На рисунке красным указаны сальдо на конец месяца по каждому субсчету. В целом по счету сальдо считать не нужно. В начале следующего месяца конечное сальдо будет являться начальным сальдо по каждому субсчету.

Проводки:

Ноябрь: конечное сальдо из октября по каждом субсчету будет являться начальным сальдо, на рисунке оно обозначено зеленым цветом. В течение ноября была только одна отгрузка партии продукции себестоимостью 80000 руб. по продажной стоимости 118000 руб. с учетом НДС.

Счет 90 выглядит следующим образом на конец ноября:

Финансовые результат за месяц = 118000 — 80000 — 11800 = 26200.

По каждому субсчету в коне ноября опять считаются обороты за месяц, к которым прибавляется начальное сальдо на начало месяца, после чего выводится сальдо на конец ноября по каждому субсчету.

Декабрь: конечное сальдо ноября будет начальным сальдо для декабря (зеленое на рисунке ниже). За месяц было 2 отгрузки на 23600 (себестоимость 15000) и на 70800 руб. (себестоимость 50000).

Счет 90 выглядит следующим образом на конец декабря:

Далее счет 90 нужно закрыть, в результате закрытия он примет следующий вид (синим обозначены суммы проводок по закрытию счета).