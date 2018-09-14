ВТБ отказался проводить платежку и закрыл счет компании. Как удалось это оспорить

Расскажем, как компании удалось доказать через суд, что подозрения банка в рамках 115-ФЗ — беспочвенны.

Платежка на 6 млн.

Все началось с платежки на сумму 6,6 млн. руб., которую банк ВТБ отказался проводить. Эту сумму компания — клиент банка намеревалась заплатить контрагенту за пшеницу урожая 2017 года.

Банк заподозрил неладно. Сначала платежка была отклонена, а через неделю и вовсе банк попросил компанию на выход. Фирма получила уведомление о расторжении договора банковского счета.

Компания с таким положением дел была не согласна и обратилась суд.

Суд против компании

В качестве третьего лица к судебному разбирательству подключился бизнес-омбудсмен, который поддержал доводы истца.

Однако Арбитражный суд Краснодарского края встал на сторону банка и посчитал, что действия банкиров оправданы.

В соответствии со статьей 845 ГК банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

Вместе с тем, банк, являясь кредитной организацией, обязан соблюдать положения «антиотмывочного» закона № 115-ФЗ.

Суд в своем решении от 06.03.2018 указал на ряд критериев, выявленных банком, которые могут содержать признаки транзитной, фиктивной деятельности общества:

— выявление недостоверности сведений о местонахождении компании; — наличие единственного учредителя — физлица, одновременно являющегося директором общества; — по счету клиента в значительном объеме проводятся операции, обладающими признаками «транзитной» деятельности; — уплата налогов в незначительных размерах — менее 0,3%; — осуществление выплаты заработной платы, при отсутствии перечислений в страховые фонды; — отсутствие оплаты эксплуатационных расходов (электроэнергия, тепло- водо-газоснабжение и пр.); отсутствие оплаты каких-либо арендных платежей (при том, что собственные активы для ведения деятельности (производственные помещения, склады для хранения товара и т.п.) компания не имела; — значительный объем денежных средств поступил на счет истца от взаимосвязанных компаний, полученных ими также транзитным способом внутри группы взаимосвязанных компаний; — деятельность взаимосвязанных организаций, в своей совокупности, свидетельствовала о наличии признаков использования схемы транзитного движения денежных средств по операциям, неподлежащим налогообложению (в т.ч. с использованием заемных операций и вексельной формы расчетов), через взаимосвязанные компании, в целях увода средств из «проблемной» организации, и/или создания видимости незначительных объемов доходов полученных от хозяйственной деятельности данных организаций и об участии фирмы в подозрительных схемах взаиморасчетов группы компаний, направленных предположительно на оптимизацию налогообложения, а также для создания видимости легитимности происхождения источников поступлений денежных средств и хозяйственной деятельности вновь образованных обществ; — при анализе деятельности истца банком также было выявлено наличие признаков использования истцом способа, позволяющего автоматически «вывести» расчетные операции (связанные с оплатой услуг оказанных обществу в рамках текущей деятельности) из категории операций, подлежащих обязательному контролю.

Выявленные критерии позволили банку сделать вывод о наличии признаков подозрительности совершаемых обществом операций. Суд пришел к выводу о том, что действия банка соответствуют требованиям законодательства, основания для признания действий банка не соответствующих закону отсутствуют ( дело № А32-41860/2017 ).

Суд за компанию

Однако ООО не сдалось и оспорило данное решение, обратившись в Пятнадцатый Арбитражный апелляционный суд.

В жалобе компания указала, что банк не представил доказательств, которые бы реально подтверждали сомнительность проводимой операции. Судом не принято во внимание, что по спорному платежному поручению каких-либо документов банком не запрашивалось, банк не оценил экономический смысл хозяйственной операции по покупке урожая. Доказательств того, что банковская операция общества была запутанная, неочевидная, не имела реальной цели, не представлено. Общество находится по юрадресу, сведения в ЕГРЮЛ об обществе достоверны. Совмещение одним человеком статуса учредителя и директора общества не противоречит законодательству РФ. Общество является добросовестным налогоплательщиком, доначисление налоговых и страховых взносов не входит в компетенцию банка.

Апелляционный суд в постановлении от 27.08.2018 отметил, что основанием для отказа в проведении операции может быть определенная совокупность признаков, а именно: отсутствие юрлица по указанному адресу, перевод денежных средств, поступающих на счет, в короткое время на счета аффилированных лиц, если назначение платежа не соответствует деятельности общества; если налоги, сборы, страховые взносы и иные обязательные платежи клиентом через расчетный счет не уплачиваются, платежи по обычной хозяйственной деятельности по счету не проводятся, а встречные поступления от вышеуказанных контрагентов отсутствуют. Такой совокупности признаков судебной коллегией не установлено.

Незначительность суммы уплаченного клиентом налога — обстоятельство, указываемое банком на основании сопоставления суммарного поступления на счет клиента с суммой выплаченного налога, само по себе не может относить спорную операцию к числу сомнительных.

По сути, банк при проверке суммы выплаченного обществом налога по существу взял на себя функции фискального органа при отсутствии таких полномочий у кредитной организации, говорится в решении суда.

Операция по переводу денежных средств была реальная и носила явный экономический характер.

Таким образом, решение Арбитражного суда Краснодарского края отменено. Суд признал незаконными действия банка ВТБ по отказу в проведении операции. Также незаконным признано уведомление банка о расторжении договора банковского счета.