Пилотный проект ФСС: где и как

К пилотному проекту ФСС скоро присоединятся новые регионы.

Где

Сейчас пилотный проект ФСС по прямым выплатам действует в 39 регионах. Но скоро список субъектов РФ, участвующих в пилотном проекте, расширится.

С 1 января 2012 Карачаево-Черкесская Республика

Нижегородская область С 1 июля 2012 Астраханская область

Курганская область

Новосибирская область

Новгородская область

Тамбовская область

Хабаровский край С 1 января 2015 Республика Крым

г. Севастополь С 1 июля 2015 Республика Татарстан

Ростовская область

Самарская область

Белгородская область С 1 июля 2016 Республика Мордовия

Брянская область

Калининградская область

Калужская область

Липецкая область

Ульяновская область С 1 июля 2017 Республика Адыгея

Республика Бурятия

Республика Калмыкия

Приморский край

Вологодская область

Магаданская область

Омская область

Орловская область

Томская область

Еврейская автономная область

Республика Алтай

Алтайский край

Амурская область С 1 июля 2018 Кабардино-Балкарская Республика Республика Карелия Республика Северная Осетия – Алания Республика Тыва Костромская область Курская область С 1 января 2019 Республика Ингушетия Республика Марий Эл Республика Хакасия Чеченская Республика Чувашская Республика Камчатский край Владимирская область Псковская область Смоленская область Ненецкий АО Чукотский АО. С 1 июля 2019 Забайкальский край Архангельская область Воронежская область Ивановская область Мурманская область Пензенская область Рязанская область Сахалинская область Тульская область С 1 января 2020 Республика Коми Республика Саха (Якутия) Удмуртская Республика Кировская область Кемеровская область Оренбургская область Саратовская область Тверская область Ямало-Ненецкий АО С 1 июля 2020 Республика Башкортостан Республика Дагестан Красноярский край Ставропольский край Волгоградская область Иркутская область Ленинградская область Тюменская область Ярославская область

Таким образом, в случае принятия соответствующего Постановления Правительства к концу 2020 года к пилотному проекту будут подключены 77 субъектов РФ.

Регионы-новички, которым предстоит стать участниками проекта с 1 января 2019 года, уже начали готовиться. Так, отделение ФСС по Республике Марий Эл просит работодателей до 14 декабря 2018 получить от работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, заявления установленной формы о выплате соответствующего вида пособия.

Схема

Работник при наступлении страхового случая обращается к работодателю с заявлением о выплате соответствующего вида пособия с указанием реквизитов, на которые перечисляются пособия (счет в банке или почтовый адрес), и документами, необходимыми для назначения и выплаты пособия (листок нетрудоспособности, справка о рождении ребенка и т.д).

Работодатель с численностью работников свыше 25 человек не позднее 5 календарных дней со дня представления застрахованными лицами заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты соответствующих видов пособий, представляет реестр сведений установленной формы в электронном виде, заверенный ЭЦП, в ФСС.

Работодатель с численностью работников менее 25 человек не позднее 5 календарных дней со дня представления застрахованными лицами заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты соответствующих видов пособий, представляет поступившие к нему заявления и документы, а также опись представленных заявлений и документов установленной формы в ФСС (лично или по почте) или представляет реестр сведений в электронном виде аналогично крупным работодателям.

Выплата пособий работнику осуществляется региональным отделением Фонда путем перечисления пособия на банковский счет, указанный в заявлении, или через организацию федеральной почтовой связи, или иную организацию по заявлению работника в течение 10 календарных дней со дня получения заявления и документов, необходимых для назначения и выплаты соответствующего вида пособия, либо реестра сведений.

Плюсы

Вот как описывает ожидаемые результаты от введения пилотного проекта отделение ФСС по Марий Эл:

Для застрахованных граждан:

- обеспечение правильности начисления пособий;

- отсутствие зависимости от работодателя по выплате пособий;

- самостоятельный выбор способа получения пособий (либо на банковский счет, либо почтовым переводом);

- сокращение конфликтных ситуаций с работодателем.

Для страхователей:

- освобождение от функций по расчету пособий.

Для ФСС:

- возможность контроля за всеми оплачиваемыми листками нетрудоспособности;

- сокращение случаев страхового мошенничества;

- оптимизация расходов.

Напомним, на нашем сайте проходил опрос на тему пользы пилотного проекта ФСС и отношения к нему бухгалтеров.

57% наших читателей, которые на практике столкнулись с этой системой, вполне довольны. Они считают пилотный проект очень удобным. Еще 22% опрошенных с радостью бы перешли на прямые выплаты, но в их регионе пока эта система не работает.

Между тем 11% опрошенных рады, что в их регионе не действует пилотный проект. Еще 10%, проживающих в регионе с пилотным проектом, недовольны такой системой.