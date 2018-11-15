Пилотный проект ФСС: где и как

К пилотному проекту ФСС скоро присоединятся новые регионы.
Где
Сейчас пилотный проект ФСС по прямым выплатам действует в 39 регионах. Но скоро список субъектов РФ, участвующих в пилотном проекте, расширится.
С 1 января 2012
Карачаево-Черкесская Республика
С 1 июля 2012
Астраханская область
С 1 января 2015
Республика Крым
С 1 июля 2015
Республика Татарстан
С 1 июля 2016
Республика Мордовия
С 1 июля 2017
Республика Адыгея
С 1 июля 2018
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Карелия
Республика Северная Осетия – Алания
Республика Тыва
Костромская область
Курская область
С 1 января 2019
Республика Ингушетия
Республика Марий Эл
Республика Хакасия
Чеченская Республика
Чувашская Республика
Камчатский край
Владимирская область
Псковская область
Смоленская область
Ненецкий АО
Чукотский АО.
С 1 июля 2019
Забайкальский край
Архангельская область
Воронежская область
Ивановская область
Мурманская область
Пензенская область
Рязанская область
Сахалинская область
Тульская область
С 1 января 2020
Республика Коми
Республика Саха (Якутия)
Удмуртская Республика
Кировская область
Кемеровская область
Оренбургская область
Саратовская область
Тверская область
Ямало-Ненецкий АО
С 1 июля 2020
Республика Башкортостан
Республика Дагестан
Красноярский край
Ставропольский край
Волгоградская область
Иркутская область
Ленинградская область
Тюменская область
Ярославская область
Таким образом, в случае принятия соответствующего Постановления Правительства к концу 2020 года к пилотному проекту будут подключены 77 субъектов РФ.
Регионы-новички, которым предстоит стать участниками проекта с 1 января 2019 года, уже начали готовиться. Так, отделение ФСС по Республике Марий Эл просит работодателей до 14 декабря 2018 получить от работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, заявления установленной формы о выплате соответствующего вида пособия.
Схема
Работник при наступлении страхового случая обращается к работодателю с заявлением о выплате соответствующего вида пособия с указанием реквизитов, на которые перечисляются пособия (счет в банке или почтовый адрес), и документами, необходимыми для назначения и выплаты пособия (листок нетрудоспособности, справка о рождении ребенка и т.д).
Работодатель с численностью работников свыше 25 человек не позднее 5 календарных дней со дня представления застрахованными лицами заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты соответствующих видов пособий, представляет реестр сведений установленной формы в электронном виде, заверенный ЭЦП, в ФСС.
Работодатель с численностью работников менее 25 человек не позднее 5 календарных дней со дня представления застрахованными лицами заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты соответствующих видов пособий, представляет поступившие к нему заявления и документы, а также опись представленных заявлений и документов установленной формы в ФСС (лично или по почте) или представляет реестр сведений в электронном виде аналогично крупным работодателям.
Выплата пособий работнику осуществляется региональным отделением Фонда путем перечисления пособия на банковский счет, указанный в заявлении, или через организацию федеральной почтовой связи, или иную организацию по заявлению работника в течение 10 календарных дней со дня получения заявления и документов, необходимых для назначения и выплаты соответствующего вида пособия, либо реестра сведений.
Плюсы
Вот как описывает ожидаемые результаты от введения пилотного проекта отделение ФСС по Марий Эл:
Для застрахованных граждан:
- обеспечение правильности начисления пособий;
- отсутствие зависимости от работодателя по выплате пособий;
- самостоятельный выбор способа получения пособий (либо на банковский счет, либо почтовым переводом);
- сокращение конфликтных ситуаций с работодателем.
Для страхователей:
- освобождение от функций по расчету пособий.
Для ФСС:
- возможность контроля за всеми оплачиваемыми листками нетрудоспособности;
- сокращение случаев страхового мошенничества;
- оптимизация расходов.
Напомним, на нашем сайте проходил опрос на тему пользы пилотного проекта ФСС и отношения к нему бухгалтеров.
57% наших читателей, которые на практике столкнулись с этой системой, вполне довольны. Они считают пилотный проект очень удобным. Еще 22% опрошенных с радостью бы перешли на прямые выплаты, но в их регионе пока эта система не работает.
Между тем 11% опрошенных рады, что в их регионе не действует пилотный проект. Еще 10%, проживающих в регионе с пилотным проектом, недовольны такой системой.