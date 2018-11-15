Клерк.Ру

Пилотный проект ФСС: где и как

К пилотному проекту ФСС скоро присоединятся новые регионы.

Где

Сейчас пилотный проект ФСС по прямым выплатам действует в 39 регионах. Но скоро список субъектов РФ, участвующих в пилотном проекте, расширится.

С 1 января 2012

Карачаево-Черкесская Республика
Нижегородская область

С 1 июля 2012

Астраханская область
Курганская область
Новосибирская область
Новгородская область
Тамбовская область
Хабаровский край

С 1 января 2015

Республика Крым
г. Севастополь

С 1 июля 2015

Республика Татарстан
Ростовская область
Самарская область
Белгородская область

С 1 июля 2016

Республика Мордовия
Брянская область
Калининградская область
Калужская область
Липецкая область
Ульяновская область

С 1 июля 2017

Республика Адыгея
Республика Бурятия
Республика Калмыкия
Приморский край
Вологодская область
Магаданская область
Омская область
Орловская область
Томская область
Еврейская автономная область
Республика Алтай
Алтайский край
Амурская область

С 1 июля 2018

Кабардино-Балкарская Республика

Республика Карелия

Республика Северная Осетия – Алания

Республика Тыва

Костромская область

Курская область

С 1 января 2019

Республика Ингушетия

Республика Марий Эл

Республика Хакасия

Чеченская Республика

Чувашская Республика

Камчатский край

Владимирская область

Псковская область

Смоленская область

Ненецкий АО

Чукотский АО.

С 1 июля 2019

Забайкальский край

Архангельская область

Воронежская область

Ивановская область

Мурманская область

Пензенская область

Рязанская область

Сахалинская область

Тульская область

С 1 января 2020

Республика Коми

Республика Саха (Якутия)

Удмуртская Республика

Кировская область

Кемеровская область

Оренбургская область

Саратовская область

Тверская область

Ямало-Ненецкий АО

С 1 июля 2020

Республика Башкортостан

Республика Дагестан

Красноярский край

Ставропольский край

Волгоградская область

Иркутская область

Ленинградская область

Тюменская область

Ярославская область

Таким образом, в случае принятия соответствующего Постановления Правительства к концу 2020 года к пилотному проекту будут подключены 77 субъектов РФ.

Регионы-новички, которым предстоит стать участниками проекта с 1 января 2019 года, уже начали готовиться. Так, отделение ФСС по Республике Марий Эл просит работодателей до 14 декабря 2018 получить от работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, заявления установленной формы о выплате соответствующего вида пособия.

Схема

Работник при наступлении страхового случая обращается к работодателю с заявлением о выплате соответствующего вида пособия с указанием реквизитов, на которые перечисляются пособия (счет в банке или почтовый адрес), и документами, необходимыми для назначения и выплаты пособия (листок нетрудоспособности, справка о рождении ребенка и т.д).

Работодатель с численностью работников свыше 25 человек не позднее 5 календарных дней со дня представления застрахованными лицами заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты соответствующих видов пособий, представляет реестр сведений установленной формы в электронном виде, заверенный ЭЦП, в  ФСС.

Работодатель с численностью работников менее 25 человек не позднее 5 календарных дней со дня представления застрахованными лицами заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты соответствующих видов пособий, представляет поступившие к нему заявления и документы, а также опись представленных заявлений и документов установленной формы в  ФСС (лично или по почте) или представляет реестр сведений в электронном виде аналогично крупным работодателям.

Выплата пособий работнику осуществляется региональным отделением Фонда путем перечисления пособия на банковский счет, указанный в заявлении, или через организацию федеральной почтовой связи, или иную организацию по заявлению работника в течение 10 календарных дней со дня получения заявления и документов, необходимых для назначения и выплаты соответствующего вида пособия, либо реестра сведений.

Плюсы

Вот как описывает ожидаемые результаты от введения пилотного проекта отделение ФСС по Марий Эл:

Для застрахованных граждан:
- обеспечение правильности начисления пособий;
- отсутствие зависимости от работодателя по выплате пособий;
- самостоятельный выбор способа получения пособий (либо на банковский счет, либо почтовым переводом);
- сокращение конфликтных ситуаций с работодателем.

Для страхователей:
- освобождение от функций по расчету пособий.

Для ФСС:
- возможность контроля за всеми оплачиваемыми листками нетрудоспособности;
- сокращение случаев страхового мошенничества;
- оптимизация расходов.

Напомним, на нашем сайте проходил опрос на тему пользы пилотного проекта ФСС и отношения к нему бухгалтеров.

57% наших читателей, которые на практике столкнулись с этой системой, вполне довольны. Они считают пилотный проект очень удобным. Еще 22% опрошенных с радостью бы перешли на прямые выплаты, но в их регионе пока эта система не работает.

Между тем 11% опрошенных рады, что в их регионе не действует пилотный проект. Еще 10%, проживающих в регионе с пилотным проектом, недовольны такой системой.

Посетить семинар по теме «Социальные пособия (больничные, пособия по беременности и родам и др.)»

Все семинары по теме Социальные пособия (больничные, пособия по беременности и родам и др.)