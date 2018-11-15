Как повлияет повышение пенсионного возраста на трудоустройство бухгалтеров и юристов

Повышение пенсионного возраста переформатирует весь кадровый рынок в течение ближайших 2 лет. Это коснется специалистов многих профессий, в том числе, юристов и бухгалтеров. Безусловно, все последствия сейчас предсказать сложно, но многое очевидно уже сейчас.

1. Уровень конкуренции среди кандидатов увеличится

Количество вакансий в сфере финансов, бухгалтерии и права почти не растет – это связано с общим замедлением экономического развития и сокращением количества коммерческих предприятий.

А вот количество кандидатов, желающих получить работу, очевидно, будет возрастать с каждым годом. Особенно заметно это будет в первые 3-5 лет, то есть до 2021-2023 года.

Это приведет к росту конкуренции, и количество кандидатов на одну вакансию заметно увеличится. В настоящий момент уровень конкуренции в Москве по вакансии «Бухгалтер на участок» составляет 6 человек на место и может возрасти до 8-9 человек на место.

А уровень конкуренции на вакансию «Корпоративный юрист» составляет около 9 человек, и предположительно вырастет до 11-12 человек на место.

2. Понизится уровень заработных плат

В соответствии с законами рынка, рост конкуренции приведет к снижению стоимости услуги, и среднерыночный показатель заработных плат будет существенно снижаться.

Возрастные специалисты нового предпенсионного возраста в борьбе за рабочие места будут снижать свои зарплатные ожидания, и это будет влиять на уровень зарплат в отрасли в целом.

Безусловно, это не значит, что вакансий с «привлекательными» зарплатами не останется, но их будет существенно меньше, и получить их будет значительно тяжелее.

3. Будут развиваться новые форматы работы

Большое количество специалистов, ищущих работу, и снижающаяся стоимость их услуг приведут к развитию новых форматов работы.

Станет набирать популярность удаленная работа, частичная занятость, почасовая работа, проектные и консультационные форматы сотрудничества работодателей и специалистов.

Если добавить к этому стремительную цифровизацию экономики, внедрение электронного документооборота и роботизации, то можно с уверенностью сказать, что рынок услуг в области правового и бухгалтерского сопровождения в ближайшие пару лет изменится и уже никогда не будет прежним.