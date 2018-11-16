Минимальная пенсия в 2019 году вырастет на 120 рублей. Но не для всех

У некоторых пенсионеров пенсия очень и очень скромная. Но для неработающих пенсионеров существует минимум — их пенсия не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП).

ФСД и РСД

Всем неработающим пенсионерам, проживающим в РФ, у которых пенсии с учетом прочих пособий меньше величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП.

ФСД выплачивается, если ПМП в регионе проживания не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ.

РСД выплачивается, если ПМП в субъекте РФ выше, чем аналогичный показатель по РФ.

Прожиточный минимум для этих целей региональные власти устанавливают ежегодно в конце года.

По сути своей ПМП — это размер минимальной пенсии.

Так, на 2018 прожиточный минимум в целом по РФ составляет 8726 руб.

Прожиточный минимум на 2018 год в каждом регионе можно найти здесь.

ПМП — 2019

По закону до 1 ноября 2018 регионы должны утвердить и довести до сведения ПФР размер ПМП. Как только ПФР обнародует эти данные, мы обязательно вам об этом расскажем.

Пока приведем несколько примеров.

В целом по РФ прожиточный минимум пенсионера в 2019 году составит 8846 руб. Это на 120 рублей больше, чем показатель этого года. Таким образом пенсионная «минималка» в целом по РФ увеличилась на 1,38 %.

В Москве ПМП на 2019 год составит 12115 руб., увеличившись по сравнению с нынешним на 299 руб. или на 2,53 %.

Депутаты Подмосковья утвердили ПМП на 2019 год в размере 9908 руб. Это на 381 руб. или 4 % больше, чем сейчас.

В Краснодарском крае на 2019 год установлен ПМП в размере 8657 руб., что на 120 руб. или на 1,4 % превышает показатель 2018 года.

В Пермском крае ПМП установлен в размере 8539 руб. Это на 36 руб. (0,4 %) больше, чем в 2018-ом.

Другая методика

Летом этого года Минтруд подготовил проект , который меняет подход к установлению регионами ПМП. Дело в том, что сейчас регионам выгодно установить ПМП на уровне федерального или ниже, что позволяет им избежать необходимости доплачивать пенсионерам из собственного бюджета.

Между тем порой установленный ПМП не соответствует реальному прожиточному минимуму. Так, например, за 2017 год для пенсионеров из 14 регионов ПМП установлен ниже фактической среднегодовой величины.

Где-то ПМП из года в год не меняется, несмотря на инфляцию.

В этой связи Минтруд предлагает сменить методику расчета прожиточного минимума. Сейчас ПМП устанавливается на основании потребительской корзины и данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания.

Проектом предусматривается, что величина ПМП в целом по РФ и в субъектах РФ на соответствующий финансовый год будет устанавливаться в размере фактической величины ПМП за второй квартал предыдущего года.

К снижению доходов пенсионеров это точно не приведет, обещает Минтруд. А вот в некоторых регионах пенсионеры будут получать больше.

Ранее мы приводили расчеты, из которых видно, какую прибавку получили бы пенсионеры в случае, если бы предложенная методика Минтруда применялась уже в 2018 году.

Регион ПМП на 2018 ПМП за 2 кв 2017 Гипотетическая выгода для пенсионеров от новой методики Республика Карелия 8726 10756 2030 Еврейская АО 9013 10158 1145 Приморский край 9151 10024 873 Амурская область 8726 9290 564 Красноярский край 8726 8972 246 Вологодская область 8726 9123 397 Псковская область 8726 9003 277 Томская область 8561 8767 206 Новосибирская область 8725 8950 225 Кабардино-Балкарская Республика 8726 8936 210

Между тем пока проект Минтруда так и остается проектом. В общем хотели как лучше, но пока приходится довольствоваться тем, что есть.