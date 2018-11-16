«Альфа-банк» отказывается комментировать анонимные источники и почему «Клерк» все это уже достало

На днях мы разместили статью, взятую из источника, Телеграм-канала «Баблишко». Про новую схему кражи безнала у компаний через поддельные исполнительные листы и теневую услугу подбора счета для этой махинации. Там есть фраза, что «подбор счета в Альфа-Банке под кражу стоит от 4 тысяч рублей».

Прошло пару дней и начались удивительные вещи.

Мне написали из «Альфа-банка», точнее, из их Управления общественных связей. Претензии такие: как мы вообще могли разместить «недостоверную, непроверенную, порочащую репутацию банка информацию профессиональному сообществу, ссылаясь на анонимные мнения и оценки из сомнительного ресурса?».

А «название телеграмм-канала не позволяет идентифицировать автора этого сообщения», и мы на «Клерке» участвуем «в распространении недостоверных, порочащих репутацию банка сведений!».

Ну, и вишенка на торте:

Требуем немедленно снять указанную публикацию, если у вас нет убедительных (не анонимных) доказательств достоверности данной информации!

И ссылки на закон о СМИ.

Я позвонила автору письма из Альфы. Донесла, что публикацию мы снимать не собираемся, и напомнила, что это не наше собственное расследование, а материал из источника.

Первое, что мне ответили «Шлите нам запрос о комментарии». Недоумевая, зачем мне слать им запрос, если они мне первые написали, я все-таки сказала, что мы готовы разместить их ответ на пост «Баблишки». И тут бинго: комментарий на публикации в «анонимном Телеграме» они давать не будут. Не комильфо потому что.

Вот если мы лично зададим им вопрос (опять же, почему-то про ту публикацию в Телеграме мы спрашивать у них не можем), то они ответят.

Уловить суть политики общения со СМИ я уже не пыталась, но все-таки я еще раз, уже в письме попросила их прокомментировать слова «Баблишка» про подбор счета.

Ответ такой: «Мы даем комментарии на четко сформулированные вопросы, а не „в отношении фразы“. Позицию вашего издания относительно использования подобных источников информации я поняла. Это не укладывается в принятые деловыми СМИ стандарты этичности, но у каждого СМИ свое представление о позволительных методах поднять читаемость».

И тут я всерьез задумалась о своей этичности. И запросила комментарий у «Баблишка», раз «Альфа» его давать не хочет. На канале быстро откликнулись. И вот пост:

«В Альфа-банке выругали (фух... чуть было не перепутали несколько букв в этом слове) не тех сотрудников. Недавно мы рассказали как у юриков воруют безнал и обмолвились о том, что в Альфа-банке подбор счета под темные делишки стоит от 4 тысяч рублей. Наши друзья из Клерк.ру разместили этот материал у себя на сайте и дальше стали происходить странные вещи. Кто-то в руководстве Альфы был впечатлён нашими материалами настолько, что решил задать жару подчиненным и стал выругивать всех подряд. Досталось и Управлению общественных связей АО «Альфа-Банк», сотрудница которого после этого напала на наших друзей из Клерка. Если отбросить в сторону кучу восклицательных знаков, которые эта мадам наставила в пылу праведного гнева, то суть ее претензий в том, что наша информация недостоверная, непроверенная и порочащая репутацию банка. Вызов принят. Обращаемся к тем, кто выругал этих пиарщиков. Лучше бы вы выругали вашу службу безопасности. И есть за что. С защитой информации у вас проблемы. Пробив данных о физиках в альфе стоит 5 тысяч рублей. Ёпрст, даже в Сбере, у которого миллиард сотрудников с нищенским зарплатами, такая информация стоит десятку (10 тысяч рублей). А у вас так вот, пятёрик... не солидно. И счета у вас подбирают, и баланс пробить не проблема, даже счета без директора открыть предлагают... А вы сидите и мышей не ловите. Вы если не знаете, как решить проблему с безопасностью данных, можете нам в личку написать и прям так и попросить «Баблишко, пожалуйста, помогите нам найти крысок, которые продают за бесценок данные наших клиентов, а то мы сами не можем». И все, мы открыты для диалога. Бесплатно дадим вам алгоритм и вы за неделю порядок наведёте. Если вы так сделаете, мы даже не обидимся на то, что вы назвали наш канал «сомнительным источником, работающим на конкурентов». И да, расскажите что это за конкуренты, может пойдём зарплату получим P.S.: Скрины с предложениями по продаже данных клиентов Альфы прилагаются. P.P.S. Наше предложение о консультациях по наведению порядка в сфере защиты данных вполне реально. Стучитесь в личку».

И скрины:

Я редко пишу колонки. Особым мнением стараюсь профресурс не загружать и выражаюсь по поводу происходящего вокруг обычно в «Ночном бухгалтере». Но иногда сдержаться невозможно.

Это про истории с «Кнопкой» и «Актионом». После наших публикаций эти компании слали нам анафемы: как это мы решаемся писать о том, что говорят люди.

Так вот, я ответственно заявляю: если у нас в комментах, в Telegram, в Фейсбуке, где-либо еще в Интернете или даже на улице я увижу или услышу что-то, что посчитаю важным рассказать на «Клерке», я расскажу.

И если у кого есть претензии к публикациям на «анонимных источниках», то советуем сначала не винить во всех бедах журналистов и блогеров, а искать бревно у себя в глазу.

Ибо мы уже: