Осенний гороскоп от «Клерка». Правдивый, потому что для бухгалтеров

Чаще прислушивайтесь к шуткам, там иногда столько правды. Как и в нашем гороскопе с 19 по 25 ноября!

Овен

Не знаешь, как жить? Живи счастливо! Не забывайте, идеальных людей нет, просто найдите такого же сумасшедшего бухгалтера, как вы сами, и будет вам счастье. Вы обязательно сработаетесь! А всё, что вас не убивает, можно еще раз. Вам удастся найти гармонию в любых отношениях, постарайтесь проявлять дружелюбие. С приятными людьми будет намного проще сохранить хорошие отношения на будущее. Жизнь может отвернуться от вас, не начинайте авантюрных проектов, не откладывайте завершение неоконченных дел с друзьями. Неделя подходит для свиданий и вечеринок. Знаете, как повлияет повышение пенсионного возраста на трудоустройство бухгалтеров и юристов?

Телец

С хорошей работы Тельцы уйдут только в декрет. Даже если вы знаете 10 языков других народов, русский вам всё равно жизненно необходим. Вдруг что-то упадет, или тяжесть какую на ножку уроните. Вам не стоит резко менять тактику поведения или приступать к новым делам. Постарайтесь вплоть до конца недели сохранить нейтральные отношения с коллегами, каких бы сил вам это не стоило. Вас будет ждать награда за выдержку! Сиюминутная готовность к добродушным услугам положительно повлияет на отношения. Если не реагировать на неадекватные выпады со стороны начальства, вскоре они прекратятся сами.

Близнецы

Когда вам кажется, что простить уже нельзя, вспомните, сколько прощено было вам. Поставьте свою запятую в фразе: «Спать нельзя пожрать!» Вы относите себя к хорошим людям, а они приносят вас обратно. Большинство возможностей для действий, на данный момент, исчерпано. Нацельте свой взгляд на закрепление успеха и завоевание новых территорий в пределах офиса. Эта неделя подходит для закрытия залежалого проекта, пересмотра планов сотрудничества. Пришло время сменить тактику поведения, предупредить свой разум о возможных уязвимостях.

Рак

Вашим коллегам, кроме высшего образования, нужно иметь хотя бы среднее соображение, и, как минимум, начальное воспитание. Вы будете обижаться, ссориться и злиться лишь на тех, кого действительно боитесь потерять. Не поддавайтесь искушениям! Особенно, не стоит начинать дело с нуля. Звёзды гороскопа предостерегают вас от начинаний в родном коллективе, обратите внимание на ошибки друзей и малознакомых лиц. Вам предстоит завершение общего дела, разгребание завалов в работе, устранение хаоса в голове после последствий недавних ошибок, внештатных ситуаций.

Лев

Вы бы и рады потерять голову, но она намертво прибита опытом. Вас никто не хотел обидеть, им просто случайно повезло. Директор, который не понимает того, о чём вы ему говорите, посчитает тупым вас, а не себя. Темой недели для вас станет окончание сотрудничества и начало вражды. С кем? Решать Львам. Вашего общения может лишиться ваш конкурент, друг или партнер. Постарайтесь расстаться экологично, откликаться на просьбы, забыть обиды. Ведь с нынешними врагами через время может наметиться общее поле игры. Старайтесь сохранить гармонию в семье, устройте совместную знаковую акцию, незабываемое свидание.

Дева

Думаете, директор вас не любит? Глупости. Он не любит всех. Кто не понимает вашего молчания, вряд ли поймет ваши слова. Фигура — она у Дев или есть, или не надо есть. Доводите до конца текущие дела. Не забудьте закрыть совместный проект, в случае недоразумений восстановить нарушенный баланс, выполнить обещание, закончить дело. Иначе в дальнейшем вы рискуете жить с чувством дискомфорта и вины, и, возможно, подвергнуться нападкам за свою недобросовестность. Вам стоит повременить с поиском новой работы или выходом на иное место службы.

Весы

Если вас знают только с хорошей стороны, не вертитесь. Вы в свои 6:30 будете выглядеть на 65. Ваши двери всегда открыты для коллег. Выходите. Звёзды советуют бухгалтерам найти чуточку времени для хобби, общения с друзьями, личной жизни. События этой недели добавят в вашу копилку счастливых впечатлений, ярких эмоций и обязательно поддержат вас, если в ближайшее время вас ожидает чёрная полоса. Не верьте в совместные начинания: начальство может перекинуться с вашей стороны на сторону другого сотрудника по неясной причине. Возможно, из-за предательства. Ознакомьтесь с позитивным законопроектом . Такие тоже бывают.

Скорпион

Заберите свои слова обратно, вы и пообиднее можете сказать. А скромность красит человека лишь в серенький цвет. Выходя из себя, закрывайте за собой рот. Приложите максимум усилий, с целью подвести черту подо всем надоевшем. Обратите внимание на ваш дом, коллективный проект или сайт. Там давно пора навести порядок. Это поможет привести мысли в нужное русло. Склонность к травмам будет преследовать вас на фоне неудач и усталости. Но вы справитесь с раздражительностью и решите все поставленные перед вами задачи. С компьютером вы будете лучшими друзьями.

Стрелец

Вы называете это жизнью, а это просто список дел. Сидя в офисе, не спешите говорить о себе. Разговор о вас начнется, как только вы уйдете. Всё, что говорят за вашей спиной, пусть слушает только ваша пятая точка. Воздержитесь от новых сделок, важных поездок, открытия бизнеса. Откажитесь от спешки, если не успеваете подкрепить свои заявки делом. Чем ближе выходные, тем больше риск ловушек и помех. Могут возникнуть какие-либо затруднения при работе с бухгалтерской программой, в самый неподходящий момент может исчезнуть программист. Вечера посвятите дружескому свободному общению или любовной романтике.

Козерог

Есть два способа спорить с главбухом, но ни один не сработает. А вы не слишком зазнаетесь, называя себя овощем на этой неделе? Овощи — они вообще-то полезные. Вы можете не справиться ни с какими начинаниями, особенно это касается авантюрных проектов. Отличное начало не дает гарантии на такое же яркое его продолжение. Как только вы решите, что поймали волну удачи, она от вас отвернётся. Возможно, это следствие неэффективных и запоздалых действий. Двоякий поступок может поссорить вас с дорогим человеком, на которого вы надеетесь в будущем.

Водолей

Директор вами недоволен? А зачем он набрал красивых, а требует, как с умных? Самые честные разговоры будут длиться до четырёх утра. Водолей, когда ты один — это не страшно. Страшно, когда ты ноль. Не увлекайтесь даже самыми необходимыми занятиями, не забывайте про ваши трудовые обязанности. Запас вашей энергии будет неуклонно таять, хотя совсем недавно он казался неисчерпаемым. Возможны такие явления, как усталость и пресыщение, разочарование. Бесплодные попытки наладить отношения на работе лучше прекратить. Удача вас ждет в другом месте. Временно откажитесь от новых начинаний. К сожалению, в ближайшее время они не будут прибыльными и эффективными.

Рыбы