Должен ли банкрот платить НДС с реализации готовой продукции?

В ноябре Верховный суд рассмотрел давно назревший вопрос. Подлежат ли налогообложению НДС операции по реализации готовой продукции предприятием, признанным несостоятельным (банкротом), дело № А50-15272/2017.

История вопроса

В силу пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ предприятие, признанное банкротом, освобождено от уплаты НДС с реализации своего имущества и (или) имущественных прав.

Поскольку в названной норме прямо не разделяются виды реализуемого должником-банкротом имущества на имущество, включаемое в конкурсную массу, и на имущество, изготовленное в рамках текущей деятельности, налоговые органы и судебная практика до сих пор исходили из того, что все операции должника по реализации имущества, в том числе готовой продукции, не являются объектом налогообложения НДС.

На эту тему имеются несколько писем ФНС России (от 17.08.2016 № СД-4-3-15110@) и Минфина РФ (от 30.09.2015 № 03-07-14/55736, от 08.05.2015 № 03-07-14/26704, то 23.03.2015 № 03-07-14/15666, от 26.01.2017 № 03-07-14/3700 и др.), а также их совместное информационное письмо от 05.07.2017 № СД-4-3/13059@, содержащие следующую позицию:

«Начиная с 1 января 2015 года реализация имущества, в том числе товаров, изготовленных в ходе текущей производственной деятельности организаций-должников, признанных в соответствии с законодательством РФ несостоятельными (банкротами), объектом налогообложения НДС не является».

Указанная точка зрения означает, что с момента введения в отношении должника конкурсного производства операции по реализации им готовой продукции освобождаются от уплаты НДС, соответственно, должник лишается права на получение соответствующих налоговых вычетов. При этом реализация работ и услуг по-прежнему НДС облагается.

Должник ОАО «Элиз» не согласился с позицией налоговой инспекции, которая по результатам камеральной налоговой проверки снизила и сумму НДС с реализации, и вычеты по НДС, и оспорил решение налоговиков в суде. Мнения нижестоящих судов разделились. Спор дошел до ВС РФ.

Что сказал ВС РФ?

Понятия «реализация товаров» и «реализация имущества должника», используемые в ст. 146 НК РФ, не являются тождественными и, соответственно, имеют различное содержание.

НК РФ не содержит определения понятия «реализация имущества должника», в связи с этим необходимо обратиться к положениям Закона о банкротстве.

В случае признания должника банкротом все имеющееся имущество включается в конкурсную массу и подлежит реализации на торгах. Однако для продукции, изготовленной должником в процессе своей хозяйственной деятельности, установлены иные правила, она реализуется в обычном порядке (п. 6 ст. 139 Закона о банкротстве).

При таких обстоятельствах правило пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ распространяется только на реализацию имущества предприятия-банкрота, но не касается продажи готовой продукции.

ВС РФ напомнил, в связи с чем в Налоговый кодекс были внесены изменения, освобождающие должников от уплаты НДС с реализации имущества, составляющего конкурсную массу.

Дело в том, что ранее положения НК РФ возлагали на покупателя обязанность производить удержание сумм НДС из уплачиваемой должнику цены реализуемого имущества и перечислять их в бюджет. При этом такое перечисление осуществлялось вне всякой очередности. Между тем, законодательство о банкротстве предписывает осуществлять удовлетворение требований кредиторов, в т.ч. уполномоченного органа по обязательствам перед бюджетом с соблюдением строго установленной очередности. Уплата НДС с реализации имущества должника приводила к преимущественному удовлетворению требований бюджета. Поэтому целью внесения изменений в НК РФ было устранение коллизии между нормами налогового законодательства и законодательства о банкротстве.

Таким образом, если предприятие продолжает хозяйственную деятельность в ходе конкурсного производства, то налогообложение операций по реализации готовой продукции осуществляется в обычном порядке с учетом применяемой системы налогообложения. Отныне конкурсные управляющие могут не переживать относительно изменения порядка налогообложения указанных операций после признания должника банкротом и открытия конкурсного производства.

Что еще интересного отметил ВС РФ?

Суть спора заключалась в признании недействительным решения налогового органа, т.е. ненормативного правового акта.

По правилам процессуального законодательства для того чтобы оспорить ненормативный акт, необходимо не только доказать, что он не не соответствует закону, но и обосновать, в чем заключается нарушение прав и законных интересов заявителя.

Рассматриваемое дело примечательно тем, что в данном случае нарушение прав и законных интересов налогоплательщика не очевидно. Оспариваемым решением налогового органа никаких доначислений налога не произведено, к ответственности налогоплательщик не привлечен, пени не начислены. Наоборот, сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, уменьшена, решение об отказе в возмещении НДС из бюджета не принималось. Отказ в применении налоговых вычетов также сам по себе не привел к увеличению налоговых обязательств.

При таких обстоятельствах, по мнению ВС РФ, суду следовало выяснить, в чем именно выразилось нарушение прав.

В связи с указанными обстоятельствами судебная коллегия отменила все вынесенные по делу судебные акты и отправил спор на новое рассмотрение.