В Москве запустили АСК НДС-3. Рассказываем, что это за зверь

Прошла информация, что в Москве запустили АСК НДС-3.

Находить взаимозависимые компании и связанные с ними физические лица станет гораздо проще. Уловив разрыв в цепочке, программа подает сигнал, который должны уже дополнительно проверить сотрудники налоговой службы.

Комментарии экспертов

Эксперты подтверждают, что АСК НДС-3 — это не миф, а система, которая существует, работает в тестовом режиме уже второй год и заменит со временем АСК НДС-2 по всей России.

Владимир Туров рассказывает:

«На базе АСК НДС-2 собираются создать единую платформу, где будет виден не только НДС, но и страховые взносы, НДФЛ, таможенные платежи, а также информация по экспортно-импортным операциям и т.д.».

А независимый налоговый эксперт Борис Ангелов дал развернутый комментарий:

«АСК НДС-3 позволяет налоговикам полностью автоматизировать процесс контроля за движением средств между счетами юридических и физических лиц и повысить его продуктивность с 10 до 100%.

Алгоритм интеллектуального поиска дает возможность автоматически выстраивать цепочки движения денег между юридическими и физическими лицами и видеть, в числе прочего, уплачен ли НДС в этих цепочках.

На практике это означает, что находить взаимозависимые компании и связанные с ними физические лица станет гораздо проще. Уловив разрыв в цепочке, программа подает сигнал, который должны уже дополнительно проверить сотрудники налоговой службы.

Уже сейчас в штате у налоговиков появилось новое подразделение, насчитывающее несколько тысяч аналитиков.

Программный комплекс АСК НДС-3 автоматически формирует отчет, который с ноября 2017 годя является достаточным основанием для возбуждения уголовного дела в случае, если сумма нарушений превышает установленный законом размер.

То есть если раньше для возбуждения уголовного дела Следственный комитет России должен был провести доследственную проверку, запросить встречные документы у контрагента, сверить данные и сделать выводы, то сейчас этого делать не требуется, инспектору ИФНС достаточно нажать одну кнопку.

Если программно-аналитический комплекс решит, что компания уклонилась от уплаты налогов, используя любую схему (будь то дробление фирмы, создание фирм — однодневок или цепочки посредников), то распечатка в руках инспектора сегодня уже является достаточным основанием для возбуждения уголовного дела».