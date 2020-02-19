АСК НДС-3: как работает и кого проверят первыми

В последнее время ФНС обеляет целые отрасли через специальные хартии участников рынка. Этот механизм опробован уже на экспортерах зерна, рыбной отрасли, электронщиках, торговых сетях, фармацевтах. Основная цель налоговой службы понятна: уничтожить теневой рынок как явление. И для этого у ФНС России сегодня есть все необходимые инструменты. Все знают о существовании программных комплексов АСК НДС-2 и АСК НДС-3, но не до конца понимают механизм работы.
Что налоговикам дает АСК НДС-3АСК НДС-3 позволяет налоговикам полностью автоматизировать процесс контроля за движением средств между счетами юридических и физических лиц и повысить его продуктивность с 10 до 100%.
Алгоритм интеллектуального поиска дает возможность автоматически выстраивать цепочки движения денег между юридическими и физическими лицами и видеть, в числе прочего, уплачен ли НДС в этих цепочках.
Уже сейчас в штате у налоговиков появилось новое подразделение, насчитывающее порядка 6 тысяч аналитиков.
Чем опасен АСК НДС-3В 2018 году комплекс будет внедрен во всех субъектах страны и получит качественно новые возможности.
То есть если раньше для возбуждения уголовного дела Следственный комитет России должен был провести доследственную проверку, запросить встречные документы у контрагента, сверить данные и сделать выводы, то сейчас этого делать не требуется, инспектору ИФНС достаточно нажать одну кнопку.
Если программно-аналитический комплекс решит, что компания уклонилась от уплаты налогов, используя любую схему (будь то дробление фирмы, создание фирм — однодневок или цепочки посредников), то распечатка в руках инспектора сегодня уже является достаточным основанием для возбуждения уголовного дела.
Что такое экстерриториальные проверкиКроме этого, у налоговиков появился новый инструмент — экстерриториальные проверки, благодаря которым договориться «по-хорошему» со своим налоговым инспектором больше не удастся, так как проверять предоставленные компанией данные будут работники ФНС из другой районной налоговой инспекции, а возможно даже из другого города, что существенно снижает возможность внеправового снижения налоговых рисков.
С особым вниманием с 2018 года ФНС планирует подходить к отслеживанию тендеров. Делать это предполагается с помощью отраслевых объединений участников рынка.
Отраслевой подход усиливаютВ целом налоговики поменяли схему подхода к вопросам взимания налогов. Если раньше проверки касались отдельных крупных компаний, то с некоторых пор работа ведется по целым отраслям.
«Отраслевой подход к проведению проверок уже доказал свою эффективность в фармацевтической, ювелирной, алкогольной сферах экономики», — заявил начальник Контрольного управления ФНС Максим Чаликов на круглом столе с участниками рынка профессиональной уборки и технической эксплуатации.
В 2018 году все нововведения будут отрабатываться на клининговой отрасли. Необходимо помнить, что под угрозой оказываются и заказчики услуг клининга и технической эксплуатации зданий и сооружений, которые ранее избегали ответственности.
Такая нагрузка обусловлена большим количеством ручного труда в составе затрат, который составляет от 70 до 95 процентов.
Все эти меры заставят отрасль фасилити (профессиональной уборки и технической эксплуатации) выйти из «тени» и работать вбелую с полной уплатой в бюджет государства необходимых фискальных платежей.
Крупнейшие клининговые компании уже объединись в Национальную ассоциацию Фасилити Операторов НАФО, которая разработала отраслевую Хартию и открыта для приема новых членов. НАФО также ведет большую разъяснительную и методическую работу, направленную на содействие Заказчикам в минимизации возможных проблем, связанных с проводимой ФНС кампанией.
Если в расходной части вашей компании нет затрат на услуги уборки и технической эксплуатации — вы счастливчик. В противном случае, необходимо провести ревизию имеющихся контрактов и провести переговоры с вашим контрагентом о гарантиях оплаты 100% налогов по заключенному контракту. Также следует поставить в известность службу безопасности компании — проверка поставщика услуг на налоговую добросовестность их задача.
Для добросовестных компаний, пользующихся услугами аутсорсинга по обслуживанию, угроза состоит в возможной потере вычета НДС из-за незаконных действий контрагентов. Налоговая может отказать в вычете на основании того, что контрагент имеет признаки однодневки.
Аноним, Вы писали:
Когда выпускали АСК НДС-2, тоже никто не верил, что сработает у налоговиков. К сожалению...
АСК НДС 3?
msneg, Вы писали:
А откуда у вас вообще эта инфо, если налоговики сами отрицают, что АСК НДС-3 сущеСтвует? =)
Погуглите АСК НДС 3. Его пришествие обещают уже несколько лет многие "эксперты", но только налоговики никогда не упоминают про такую систему. Откуда у "экспертов" сведения о АСК НДС 3, связи в ФНС? Только вот скорее, что "эксперты" или путают с АИС налог 3 или обманывают. Вы что выбираете?
Аноним, Вы писали:
А как вы хотите, чтобы налоговики вот прямо все про тестовую версию официально рассказали? Когда такое было? Они даже интервью по обычным вопросам дают, когда рак на горе свистит.
Аноним, Вы писали:
Аноним, Вы писали:
Инфа с nalog.ru- нет упоминаний , на БЕСПЛАТНЫХ вебинарах , на прямой вопрос про АСК НДС 3 отвечают, что нет такого и иные ОТКРЫТЫЕ источники информации.
Аноним, Вы писали:
Аноним, Вы писали:
В связи с этим вопрос: эти "эксперты" по налогам только это путают? Ведь они же упорно твердят про АСК НДС 3, ИМЕННО ТРИ! Кроме прочего, неоднократно слышал примерно такое : на смену АСК НДС 2 приходит АСК НДС 3, тут можно засомневаться, путают с АИС налог 3 ( который не "придет", а уже функцианирует) или лукавят?
msneg, Вы писали:
Наверное на это и расчет у "экспертов": никакой инфы нет, налоговики отрицают, а этот гуру уже знает и нам избранным посвящает. За такое не жалко не каких денег))). Только вот эту фишку нельзя же использовать вечно, еще в 2016 предвещали пришествие АСК НДС 3.
Аноним, Вы писали:
Аноним, Вы писали:
Именно я и задавал работнику ФНС РФ ( камеральщику) вопрос про АСК НДС 3 в конце 2017 года и она отрицала ее разработку, зато сообщила, что АСК НДС 2 расширяет свои функции планово. У меня есть и действующая ссылка на этот вебинар. Про эмоции соглашусь с Вами. Только остается вопрос: а сколько правды , а не домыслов , вообще исходит от этих "экспертов",
Аноним, Вы писали:
И не только он. Задайте в поисковой строке "АСК НДС 3". Не многие могут похвастаться, что не бравировали на семинарах "тайными знаниями" про АСК НДС 3. ХАЙП все это. У меня уже сформировался тест " эксперта": говорил или не говорил АСК НДС 3. Потому что если говорил, то или не достаточно компетентен или шутник.
Аноним, Вы писали:
Аноним, Вы писали:
Вопрос в том, что Ангелов семинаров не проводит, он всего лишь просто практик
Аноним, Вы писали:
Про новый функции налоговики не рассказывают, так же как и о 90 критериях рискоориентированного подхода . Это уже ДСП. Хотя "эксперты" то должны знать, пусть поведают нам.
Аноним, Вы писали:
А статье нет инфы, что налоговики видят счет в режиме он-лайн. Как раз на вебинаре одного из операторов ЭДО сотрудник ФНС РФ контрольного блока сообщила, что служба в 2017 году автоматизировала обработку и анализ банковский выписок выписок. Вот об этом говориться в статье.
Аноним, Вы писали:
А вот Вы про что! Ну так источники те же, что и про АСК НДС 3, наверное )