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АСК НДС-3: как работает и кого проверят первыми

В последнее время ФНС обеляет целые отрасли через специальные хартии участников рынка. Этот механизм опробован уже на экспортерах зерна, рыбной отрасли, электронщиках, торговых сетях, фармацевтах. Основная цель налоговой службы понятна: уничтожить теневой рынок как явление. И для этого у ФНС России сегодня есть все необходимые инструменты. Все знают о существовании программных комплексов АСК НДС-2 и АСК НДС-3, но не до конца понимают механизм работы.

Что налоговикам дает АСК НДС-3

АСК НДС-3 позволяет налоговикам полностью автоматизировать процесс контроля за движением средств между счетами юридических и физических лиц и повысить его продуктивность с 10 до 100%.

Алгоритм интеллектуального поиска дает возможность автоматически выстраивать цепочки движения денег между юридическими и физическими лицами и видеть, в числе прочего, уплачен ли НДС в этих цепочках.

На практике это означает, что находить взаимозависимые компании и связанные с ними физические лица станет гораздо проще. Уловив разрыв в цепочке, программа подает сигнал, который должны уже дополнительно проверить сотрудники налоговой службы.

Уже сейчас в штате у налоговиков появилось новое подразделение, насчитывающее порядка 6 тысяч аналитиков.

Чем опасен АСК НДС-3

В 2018 году комплекс будет внедрен во всех субъектах страны и получит качественно новые возможности.

ВНИМАНИЕ! Программный комплекс АСК НДС-3 автоматически формирует отчет, который с ноября 2017 годя является достаточным основанием для возбуждения уголовного дела в случае, если сумма нарушений превышает установленный законом размер.

То есть если раньше для возбуждения уголовного дела Следственный комитет России должен был провести доследственную проверку, запросить встречные документы у контрагента, сверить данные и сделать выводы, то сейчас этого делать не требуется, инспектору ИФНС достаточно нажать одну кнопку.

Если программно-аналитический комплекс решит, что компания уклонилась от уплаты налогов, используя любую схему (будь то дробление фирмы, создание фирм — однодневок или цепочки посредников), то распечатка в руках инспектора сегодня уже является достаточным основанием для возбуждения уголовного дела.

Что такое экстерриториальные проверки

Кроме этого, у налоговиков появился новый инструмент — экстерриториальные проверки, благодаря которым договориться «по-хорошему» со своим налоговым инспектором больше не удастся, так как проверять предоставленные компанией данные будут работники ФНС из другой районной налоговой инспекции, а возможно даже из другого города, что существенно снижает возможность внеправового снижения налоговых рисков.

С особым вниманием с 2018 года ФНС планирует подходить к отслеживанию тендеров. Делать это предполагается с помощью отраслевых объединений участников рынка.

Отраслевой подход усиливают

В целом налоговики поменяли схему подхода к вопросам взимания налогов. Если раньше проверки касались отдельных крупных компаний, то с некоторых пор работа ведется по целым отраслям.

«Отраслевой подход к проведению проверок уже доказал свою эффективность в фармацевтической, ювелирной, алкогольной сферах экономики», — заявил начальник Контрольного управления ФНС Максим Чаликов на круглом столе с участниками рынка профессиональной уборки и технической эксплуатации.

В 2018 году все нововведения будут отрабатываться на клининговой отрасли. Необходимо помнить, что под угрозой оказываются и заказчики услуг клининга и технической эксплуатации зданий и сооружений, которые ранее избегали ответственности.

Отныне для ФНС заказчики также становятся «бенефициаром агрессивной налоговой оптимизации». ФНС уже составило список из около 8000 компаний отрасли, которые в 2018 году попадают под пристальный контроль. Все текущие контракты этих компаний оцениваются на предмет налоговой нагрузки, которая в клининге должна составлять более 30% от оборота.

Такая нагрузка обусловлена большим количеством ручного труда в составе затрат, который составляет от 70 до 95 процентов.

Все эти меры заставят отрасль фасилити (профессиональной уборки и технической эксплуатации) выйти из «тени» и работать вбелую с полной уплатой в бюджет государства необходимых фискальных платежей.

Крупнейшие клининговые компании уже объединись в Национальную ассоциацию Фасилити Операторов НАФО, которая разработала отраслевую Хартию и открыта для приема новых членов. НАФО также ведет большую разъяснительную и методическую работу, направленную на содействие Заказчикам в минимизации возможных проблем, связанных с проводимой ФНС кампанией.

Если в расходной части вашей компании нет затрат на услуги уборки и технической эксплуатации вы счастливчик. В противном случае, необходимо провести ревизию имеющихся контрактов и провести переговоры с вашим контрагентом о гарантиях оплаты 100% налогов по заключенному контракту. Также следует поставить в известность службу безопасности компании — проверка поставщика услуг на налоговую добросовестность их задача.

Для добросовестных компаний, пользующихся услугами аутсорсинга по обслуживанию, угроза состоит в возможной потере вычета НДС из-за незаконных действий контрагентов. Налоговая может отказать в вычете на основании того, что контрагент имеет признаки однодневки.

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Борис Ангелов

независимый эксперт по налоговому праву

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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Мнения
 
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23 мнения
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Аноним
, Тюмень

msneg, Вы писали:

Аноним, Вы писали:

Что опять за страшилки?

 Когда выпускали АСК НДС-2, тоже никто не верил, что сработает у налоговиков. К сожалению...

 А откуда у вас вообще эта инфо, если налоговики сами отрицают, что АСК НДС-3 сущеСтвует? =)

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Аноним
, Кемерово

Погуглите АСК НДС 3. Его пришествие обещают уже несколько лет многие "эксперты", но только налоговики никогда не упоминают про такую систему.  Откуда у "экспертов" сведения о АСК НДС 3, связи в ФНС? Только вот скорее, что "эксперты" или путают с АИС налог 3 или обманывают. Вы что выбираете?


Клерк
msneg

Аноним, Вы писали:

Погуглите АСК НДС 3. Его пришествие обещают уже несколько лет многие "эксперты", но только налоговики никогда не упоминают про такую систему.  Откуда у "экспертов" сведения о АСК НДС 3, связи в ФНС? Только вот скорее, что "эксперты" или путают с АИС налог 3 или обманывают. Вы что выбираете?


 А как вы хотите, чтобы налоговики вот прямо все про тестовую версию официально рассказали? Когда такое было? Они даже интервью по обычным вопросам дают, когда рак на горе свистит. 

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Аноним
, Тюмень

Аноним, Вы писали:

Погуглите АСК НДС 3. Его пришествие обещают уже несколько лет многие "эксперты", но только налоговики никогда не упоминают про такую систему.  Откуда у "экспертов" сведения о АСК НДС 3, связи в ФНС? Только вот скорее, что "эксперты" или путают с АИС3 или обманывают. Вы что выбираете,

 

скорее путают с АИС-3. Мне тоже в свое время была интересна эта тема. Я проанализировала всю информацию, имеющуюся в сети и сделала для себя вывод, что нет никого АСК НДС-3. На вебинарах сами налоговики существование этой программы отрицают.
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Аноним
, Кемерово

Аноним, Вы писали:

msneg, Вы писали:

Аноним, Вы писали:

Что опять за страшилки?

 Когда выпускали АСК НДС-2, тоже никто не верил, что сработает у налоговиков. К сожалению...

 А откуда у вас вообще эта инфо, если налоговики сами отрицают, что АСК НДС-3 сущеСтвует? =)

 Инфа с nalog.ru- нет упоминаний , на БЕСПЛАТНЫХ вебинарах , на прямой вопрос про АСК НДС 3 отвечают, что нет такого и иные ОТКРЫТЫЕ источники информации.

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Аноним
, Кемерово

Аноним, Вы писали:

Аноним, Вы писали:

Погуглите АСК НДС 3. Его пришествие обещают уже несколько лет многие "эксперты", но только налоговики никогда не упоминают про такую систему.  Откуда у "экспертов" сведения о АСК НДС 3, связи в ФНС? Только вот скорее, что "эксперты" или путают с АИС3 или обманывают. Вы что выбираете,

 

скорее путают с АИС-3. Мне тоже в свое время была интересна эта тема. Я проанализировала всю информацию, имеющуюся в сети и сделала для себя вывод, что нет никого АСК НДС-3. На вебинарах сами налоговики существование этой программы отрицают.

 

Аноним, Вы писали:

Аноним, Вы писали:

Погуглите АСК НДС 3. Его пришествие обещают уже несколько лет многие "эксперты", но только налоговики никогда не упоминают про такую систему.  Откуда у "экспертов" сведения о АСК НДС 3, связи в ФНС? Только вот скорее, что "эксперты" или путают с АИС3 или обманывают. Вы что выбираете,

 

скорее путают с АИС-3. Мне тоже в свое время была интересна эта тема. Я проанализировала всю информацию, имеющуюся в сети и сделала для себя вывод, что нет никого АСК НДС-3. На вебинарах сами налоговики существование этой программы отрицают.

 В связи с этим вопрос: эти "эксперты" по налогам только это путают? Ведь они же упорно твердят про АСК НДС 3, ИМЕННО ТРИ! Кроме прочего, неоднократно слышал примерно такое : на смену АСК НДС 2 приходит АСК НДС 3, тут можно засомневаться, путают с АИС налог 3 ( который не "придет", а уже функцианирует)  или лукавят?

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Аноним
, Кемерово

msneg, Вы писали:

Аноним, Вы писали:

Погуглите АСК НДС 3. Его пришествие обещают уже несколько лет многие "эксперты", но только налоговики никогда не упоминают про такую систему.  Откуда у "экспертов" сведения о АСК НДС 3, связи в ФНС? Только вот скорее, что "эксперты" или путают с АИС налог 3 или обманывают. Вы что выбираете?


 А как вы хотите, чтобы налоговики вот прямо все про тестовую версию официально рассказали? Когда такое было? Они даже интервью по обычным вопросам дают, когда рак на горе свистит. 

 Наверное на это и расчет у "экспертов": никакой инфы нет, налоговики отрицают, а этот гуру уже знает и нам избранным посвящает. За такое не жалко не каких денег))). Только вот эту фишку нельзя же использовать вечно, еще в 2016 предвещали пришествие АСК НДС 3.

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Аноним
, Тюмень

Аноним, Вы писали:

msneg, Вы писали:

Аноним, Вы писали:

Погуглите АСК НДС 3. Его пришествие обещают уже несколько лет многие "эксперты", но только налоговики никогда не упоминают про такую систему.  Откуда у "экспертов" сведения о АСК НДС 3, связи в ФНС? Только вот скорее, что "эксперты" или путают с АИС налог 3 или обманывают. Вы что выбираете?


 А как вы хотите, чтобы налоговики вот прямо все про тестовую версию официально рассказали? Когда такое было? Они даже интервью по обычным вопросам дают, когда рак на горе свистит. 

 Наверное на это и расчет у "экспертов": никакой инфы нет, налоговики отрицают, а этот гуру уже знает и нам избранным посвящает. За такое не жалко не каких денег))). Только вот эту фишку нельзя же использовать вечно, еще в 2016 предвещали пришествие АСК НДС 3.

 

100% в точку! Туров об этом еще с середины 2016 года во все трубы трубит. =)))
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Аноним
, Кемерово

Аноним, Вы писали:

Аноним, Вы писали:

Аноним, Вы писали:

msneg, Вы писали:

Аноним, Вы писали:

Что опять за страшилки?

 Когда выпускали АСК НДС-2, тоже никто не верил, что сработает у налоговиков. К сожалению...

 А откуда у вас вообще эта инфо, если налоговики сами отрицают, что АСК НДС-3 сущеСтвует? =)

 Инфа с nalog.ru- нет упоминаний , на БЕСПЛАТНЫХ вебинарах , на прямой вопрос про АСК НДС 3 отвечают, что нет такого и иные ОТКРЫТЫЕ источники информации.

 

А вы сами были на этих самых бесплатных вебинарах, или только по наслышке знаете? Да я вообще задумалась над тем, что эти "эксперты", скорее всего, просто эмоции нагоняют и делают громкие заявления только для того, чтобы побольше народу собрать на свои семинары. Не более того...

 Именно я и задавал работнику ФНС РФ ( камеральщику)  вопрос про АСК НДС 3 в конце 2017 года и она отрицала ее разработку, зато сообщила, что АСК НДС 2 расширяет свои функции планово. У меня есть и действующая ссылка на этот вебинар. Про эмоции соглашусь с Вами. Только остается вопрос: а сколько правды , а не домыслов , вообще исходит от этих "экспертов",

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Аноним
, Кемерово

Аноним, Вы писали:

Аноним, Вы писали:

msneg, Вы писали:

Аноним, Вы писали:

Погуглите АСК НДС 3. Его пришествие обещают уже несколько лет многие "эксперты", но только налоговики никогда не упоминают про такую систему.  Откуда у "экспертов" сведения о АСК НДС 3, связи в ФНС? Только вот скорее, что "эксперты" или путают с АИС налог 3 или обманывают. Вы что выбираете?


 А как вы хотите, чтобы налоговики вот прямо все про тестовую версию официально рассказали? Когда такое было? Они даже интервью по обычным вопросам дают, когда рак на горе свистит. 

 Наверное на это и расчет у "экспертов": никакой инфы нет, налоговики отрицают, а этот гуру уже знает и нам избранным посвящает. За такое не жалко не каких денег))). Только вот эту фишку нельзя же использовать вечно, еще в 2016 предвещали пришествие АСК НДС 3.

 

100% в точку! Туров об этом еще с середины 2016 года во все трубы трубит. =)))

 И не только он. Задайте в поисковой строке "АСК НДС 3". Не многие могут похвастаться, что не бравировали на семинарах "тайными знаниями" про АСК НДС 3. ХАЙП все это. У меня уже сформировался тест " эксперта": говорил или не говорил АСК НДС 3.  Потому что если говорил, то или не достаточно компетентен или шутник.

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Аноним
, Тюмень

Аноним, Вы писали:

Аноним, Вы писали:

 Именно я и задавал работнику ФНС РФ ( камеральщику)  вопрос про АСК НДС 3 в конце 2017 года и она отрицала ее разработку, зато сообщила, что АСК НДС 2 расширяет свои функции планово. У меня есть и действующая ссылка на этот вебинар. Про эмоции соглашусь с Вами. Только остается вопрос: а сколько правды , а не домыслов , вообще исходит от этих "экспертов",

 

Аск НДС-2 расширяет свои функции планово? Что тогда они еще хотят ввести в функции АСК НДС-2? А то меня вообще повеселило сообщение о том, что налоговики могут видеть все счета не только организаций и ИП, но и физлиц в режиме он-лайн. Бред какой-то... Как будто налогового кодекса вообще не существует, захотели счета Васи Пупкина посмотрели, опаньки и увидели, что он вчера по карточке купил в Ашане что-то на 3 тыс. рублей. =))))
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Аноним
, Воронеж
Не знаю, как насчёт реальности существования АСК НДС-3. Вбросы идут уже не первый год. Но то, что клинеры и эксплуатационщики всерьёз напуганы обещаниями налоргов взяться за отрасль фасилити, - реальность, данная в ощущения)) достаточно просто глянуть на число подписавших отраслевую Хартию,  которая появилась в ноябре. До хлеботорговцев с их полутора тысячами, конечно, далеко, но тенденция показательна - реестр обновляется еженедельно. Народ чувствует, что пришла пора вылезать на свет, если не хочешь совсем кануть во тьму 
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Аноним
, Москва

Аноним, Вы писали:

Аноним, Вы писали:  
А вы сами были на этих самых бесплатных вебинарах, или только по наслышке знаете? Да я вообще задумалась над тем, что эти "эксперты", скорее всего, просто эмоции нагоняют и делают громкие заявления только для того, чтобы побольше народу собрать на свои семинары. Не более того...

 Вопрос в том, что Ангелов семинаров не проводит, он всего лишь просто практик

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Аноним
, Москва

 

МОжно сколько угодно говорить про страшилки и успокаивать себя, а как быть с уже реальными делами? Человеку налогов доначислили на 220 млн за дробление бизнеса.

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Аноним

Аноним, Вы писали:

Аноним, В
Аск НДС-2 расширяет свои функции планово? Что тогда они еще хотят ввести в функции АСК НДС-2? А то меня вообще повеселило сообщение о том, что налоговики могут видеть все счета не только организаций и ИП, но и физлиц в режиме он-лайн. Бред какой-то... Как будто налогового кодекса вообще не существует, захотели счета Васи Пупкина посмотрели, опаньки и увидели, что он вчера по карточке купил в Ашане что-то на 3 тыс. рублей. =))))

 Про новый функции налоговики не рассказывают, так же  как и о 90 критериях рискоориентированного подхода . Это уже ДСП. Хотя "эксперты" то должны знать, пусть поведают нам.

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Аноним

Аноним, Вы писали:

Аноним, Вы писали:


 Именно я и задавал работнику ФНС РФ ( камеральщику)  вопрос про АСК НДС 3 в конце 2017 года и она отрицала ее разработку, зато сообщила, что АСК НДС 2 расширяет свои функции планово. У меня есть и действующая ссылка на этот вебинар. Про эмоции соглашусь с Вами. Только остается вопрос: а сколько правды , а не домыслов , вообще исходит от этих "экспертов",

 

Аск НДС-2 расширяет свои функции планово? Что тогда они еще хотят ввести в функции АСК НДС-2? А то меня вообще повеселило сообщение о том, что налоговики могут видеть все счета не только организаций и ИП, но и физлиц в режиме он-лайн. Бред какой-то... Как будто налогового кодекса вообще не существует, захотели счета Васи Пупкина посмотрели, опаньки и увидели, что он вчера по карточке купил в Ашане что-то на 3 тыс. рублей. =))))

 А статье нет инфы, что налоговики видят счет в режиме он-лайн. Как раз на вебинаре одного из операторов ЭДО сотрудник ФНС РФ контрольного блока сообщила, что служба в 2017 году автоматизировала обработку  и анализ банковский выписок выписок. Вот об этом говориться в статье.

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Аноним
, Челябинск
Ну дак это в этой статье нет этого. А по всему интернету как раз-таки про режим онлайн пишут... Особенно по физикам прикололо. По их счетам вообще-то должен быть мотивированный запрос, подписанный руководителем управы Фнс. 
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Аноним

Аноним, Вы писали:

Ну дак это в этой статье нет этого. А по всему интернету как раз-таки про режим онлайн пишут... Особенно по физикам прикололо. По их счетам вообще-то должен быть мотивированный запрос, подписанный руководителем управы Фнс. 

 А вот Вы про что! Ну так источники те же, что и про АСК НДС 3, наверное )

Клерк
bestiya7460
, Челябинск
Почитала комменты и думаю прямо кинется налоговая нам рассказывать, что у них там что то появилось, про физиков аналогично тож решат как им удобном, мы уже всей толпой историю с блокировками расчётных счетов наблюдали, любим мы сами себя успокаивать....
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