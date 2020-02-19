АСК НДС-3: как работает и кого проверят первыми

В последнее время ФНС обеляет целые отрасли через специальные хартии участников рынка. Этот механизм опробован уже на экспортерах зерна, рыбной отрасли, электронщиках, торговых сетях, фармацевтах. Основная цель налоговой службы понятна: уничтожить теневой рынок как явление. И для этого у ФНС России сегодня есть все необходимые инструменты. Все знают о существовании программных комплексов АСК НДС-2 и АСК НДС-3, но не до конца понимают механизм работы.

Что налоговикам дает АСК НДС-3

АСК НДС-3 позволяет налоговикам полностью автоматизировать процесс контроля за движением средств между счетами юридических и физических лиц и повысить его продуктивность с 10 до 100%.

Алгоритм интеллектуального поиска дает возможность автоматически выстраивать цепочки движения денег между юридическими и физическими лицами и видеть, в числе прочего, уплачен ли НДС в этих цепочках.

На практике это означает, что находить взаимозависимые компании и связанные с ними физические лица станет гораздо проще. Уловив разрыв в цепочке, программа подает сигнал, который должны уже дополнительно проверить сотрудники налоговой службы.

Уже сейчас в штате у налоговиков появилось новое подразделение, насчитывающее порядка 6 тысяч аналитиков.

Чем опасен АСК НДС-3

В 2018 году комплекс будет внедрен во всех субъектах страны и получит качественно новые возможности.

ВНИМАНИЕ! Программный комплекс АСК НДС-3 автоматически формирует отчет, который с ноября 2017 годя является достаточным основанием для возбуждения уголовного дела в случае, если сумма нарушений превышает установленный законом размер.

То есть если раньше для возбуждения уголовного дела Следственный комитет России должен был провести доследственную проверку, запросить встречные документы у контрагента, сверить данные и сделать выводы, то сейчас этого делать не требуется, инспектору ИФНС достаточно нажать одну кнопку.

Если программно-аналитический комплекс решит, что компания уклонилась от уплаты налогов, используя любую схему (будь то дробление фирмы, создание фирм — однодневок или цепочки посредников), то распечатка в руках инспектора сегодня уже является достаточным основанием для возбуждения уголовного дела.

Что такое экстерриториальные проверки

Кроме этого, у налоговиков появился новый инструмент — экстерриториальные проверки, благодаря которым договориться «по-хорошему» со своим налоговым инспектором больше не удастся, так как проверять предоставленные компанией данные будут работники ФНС из другой районной налоговой инспекции, а возможно даже из другого города, что существенно снижает возможность внеправового снижения налоговых рисков.

С особым вниманием с 2018 года ФНС планирует подходить к отслеживанию тендеров. Делать это предполагается с помощью отраслевых объединений участников рынка.

Отраслевой подход усиливают

В целом налоговики поменяли схему подхода к вопросам взимания налогов. Если раньше проверки касались отдельных крупных компаний, то с некоторых пор работа ведется по целым отраслям.

«Отраслевой подход к проведению проверок уже доказал свою эффективность в фармацевтической, ювелирной, алкогольной сферах экономики», — заявил начальник Контрольного управления ФНС Максим Чаликов на круглом столе с участниками рынка профессиональной уборки и технической эксплуатации.

В 2018 году все нововведения будут отрабатываться на клининговой отрасли. Необходимо помнить, что под угрозой оказываются и заказчики услуг клининга и технической эксплуатации зданий и сооружений, которые ранее избегали ответственности.

Отныне для ФНС заказчики также становятся «бенефициаром агрессивной налоговой оптимизации». ФНС уже составило список из около 8000 компаний отрасли, которые в 2018 году попадают под пристальный контроль. Все текущие контракты этих компаний оцениваются на предмет налоговой нагрузки, которая в клининге должна составлять более 30% от оборота.

Такая нагрузка обусловлена большим количеством ручного труда в составе затрат, который составляет от 70 до 95 процентов.

Все эти меры заставят отрасль фасилити (профессиональной уборки и технической эксплуатации) выйти из «тени» и работать вбелую с полной уплатой в бюджет государства необходимых фискальных платежей.

Крупнейшие клининговые компании уже объединись в Национальную ассоциацию Фасилити Операторов НАФО, которая разработала отраслевую Хартию и открыта для приема новых членов. НАФО также ведет большую разъяснительную и методическую работу, направленную на содействие Заказчикам в минимизации возможных проблем, связанных с проводимой ФНС кампанией.

Если в расходной части вашей компании нет затрат на услуги уборки и технической эксплуатации — вы счастливчик. В противном случае, необходимо провести ревизию имеющихся контрактов и провести переговоры с вашим контрагентом о гарантиях оплаты 100% налогов по заключенному контракту. Также следует поставить в известность службу безопасности компании — проверка поставщика услуг на налоговую добросовестность их задача.

Для добросовестных компаний, пользующихся услугами аутсорсинга по обслуживанию, угроза состоит в возможной потере вычета НДС из-за незаконных действий контрагентов. Налоговая может отказать в вычете на основании того, что контрагент имеет признаки однодневки.