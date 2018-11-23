Когда налоговые долги предпринимателя за 2013 год не спишут по амнистии

Федеральным законом от 28.12.2017 № 436-ФЗ объявлена налоговая амнистия. Списанию подлежит налоговая недоимка предпринимателей, образовавшаяся на 01.01.2015.

ИП надеялся, что его долг по НДФЛ за 2013 год в сумме 12,5 млн. рублей спишут, но не тут-то было.

ВНП

МИФНС № 14 по Республике Татарстан в мае 2015 провела выездную проверку индивидуального предпринимателя за 2011–2013 годы, по итогам которой ему доначислено 7,8 млн руб. НДФЛ, и 4,7 млн. рублей — штраф и пени. Оспорить доначисления в УФНС не удалось.

Налоговики выставили требование об уплате налога, но таких денег на счете предпринимателя не оказалось.

Тогда МИФНС вынесла постановление о взыскании налоговой задолженности за счет имущества предпринимателя. Бизнесмен, не желая расставаться со своим имуществом и посчитав свои права нарушенными, обратился в суд (дело № А65-26432/2016).

Суды

Арбитражный суд Республики Татарстан отказал предпринимателю. Апелляция тоже не помогла.

Однако Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменены.

При этом суд кассационной инстанции исходил из того, что 29.12.2017 вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2017 № 436-ФЗ о налоговой амнистии, который улучшает положение ИП.

Напомним, пунктом 2 статьи 12 вышеназванного закона признаны безнадежными к взысканию и подлежащими списанию недоимка по налогам (за исключением НДПИ, акцизов и налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через границу РФ), задолженность по пеням, начисленным на указанную недоимку, и задолженность по штрафам, образовавшиеся на 01.01.2015 года, числящиеся на дату принятия налоговым органом в соответствии с данной статьей решения о списании признанных безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам за ИП, а также за лицами, утратившими статус ИП до даты принятия такого решения.

Предыдущие судебные инстанции рассматривали дело до вступления этого закона в силу. Поскольку постановление МИФНС о взыскании налоговой задолженности за счет имущества предпринимателя на момент рассмотрения кассационной жалобы не было исполнено, суд пришел к выводу, что состоявшиеся по настоящему делу судебные акты подлежат пересмотру в контексте обратной силы нового закона.

Верховный суд

Налоговики с таким решение кассационной инстанции не согласились и обратились в Верховный суд.

МИФНС указывает, что положения пункта 2 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2017 № 436-ФЗ истолкованы судом в смысле, противоречащем его концепции и буквальному содержанию.

Амнистия касается лишь недоимки, образовавшейся до 01.01.2015.

Задолженность же данного предпринимателя образовалась в связи с вынесением по решения от 26.05.2015 по результатам налоговой проверки и его вступлением в силу 03.08.2015. Поэтому положения статьи 12 Федерального закона от 28.12.2017 № 436-ФЗ применению не подлежат. Ведь на 01.01.2015 этой недоимки не было, а значит и списывать нечего.

По мнению суда кассационной инстанции, критерием для определения безнадежности задолженности в целях применения статьи 12 являются исключительно налоговые периоды до 2015 года. МИФНС указывает на ее ошибочность, поскольку для того чтобы квалифицировать задолженность как безнадежную, о ее наличии должно быть известно. А известно о ней стало только в 2015 году.

Позиция кассационного суда безотносительно к тому, когда налоговому органу стало известно о недоимке по налогам — до 01.01.2015 или после этой даты — лишает смысла проведение налоговых проверок либо представление налогоплательщиком налоговых деклараций за все годы, предшествующие 2015 году.

Верховный суд согласился с доводами налоговиков. Дело было передано на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ, которая накануне отменила постановление (определение) суда кассационной инстанции и оставить в силе постановление (определение) суда апелляционной инстанции.

Мнение Минфина

Минфин в письме № 03-02-08/63234 от 05.09.2018 рассмотрел ситуацию, когда ИП в ходе ВНП в 2016 году доначислили ЕНВД и НДС за 2012 — 2014 годы.

В письме говорится, что недоимка, выявленная по результатам выездной налоговой проверки после 01.01.2015 и образовавшаяся по состоянию на 01.01.2015, подпадает под действие части 2 статьи 12 Федерального закона № 436-ФЗ.

Поскольку суммы НДС и ЕНВД за IV квартал 2014 года подлежали уплате после 01.01.2015, то недоимки по состоянию на 01.01.2015 по указанным налогам не возникает. Следовательно, часть 2 статьи 12 Федерального закона № 436-ФЗ не распространяется на указанные недоимки.

То есть Минфин не возражает против списания недоимки по налогам, срок уплаты которых приходится на дату до 01.01.2015, даже если они были начислены после этой даты в ходе ВНП.