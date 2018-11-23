Купить стаж для пенсии можно будет по сниженной цене

На днях Госдума приняла в третьем чтении законопроект №506458-7, который регламентирует размер добровольных взносов в ПФР.

Поправки внесены в ст. 29 Федерального закона №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».

Речь идет о добровольном вступлении в правоотношения по ОПС, то есть возможности купить себе стаж для пенсии и пенсионные баллы.

Кто может купить баллы и стаж

Граждане имеют право самостоятельно уплачивать за себя или за других физических лиц страховые взносы в ПФР в целях увеличения страхового стажа и количества пенсионных баллов, требуемых для расчета размера будущей пенсии.

Добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию вправе:

граждане РФ, работающие за границей, в целях уплаты страховых взносов в ПФР за себя;

физлица в целях уплаты страховых взносов за другое физлицо, за которое не осуществляется уплата страховых взносов страхователем;

физлица в целях уплаты страховых взносов в ПФР за себя, проживающие на территории РФ, на которых не распространяется обязательное пенсионное страхование;

застрахованные лица, осуществляющие в качестве страхователей уплату страховых взносов в фиксированном размере, в части, превышающей этот размер, но в общей сложности не более размера, определяемого как произведение восьмикратного МРОТ и тарифа взносов.

Чтобы стать добровольцем, необходимо заполнить соответствующее заявление. Правила подачи заявления о добровольном вступлении в правоотношения по ОПС утверждены приказом Минтруда №462н от 31.05.2017 . Заявление является приложением к данному документу.

Почём баллы и стаж

В настоящее время действует норма, по которой минимальный размер добровольного взноса высчитывается как произведение двукратного МРОТ, установленного на начало года, и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз.

Таким образом, минимальный размер страховых взносов, уплачиваемый гражданами, добровольно вступившими в правоотношения по ОПС в 2018 году, составляет 59 211,36 руб. (9489*2*26%*12).

Принятый Госдумой законопроект вносит изменения в формулу расчета минимального взноса. Теперь он рассчитывается не из двух МРОТ, а из одного.

Таким образом, минимальный размер страховых взносов, уплачиваемый гражданами, добровольно вступившими в правоотношения по ОПС в 2019 году, составляет 29 779,20 руб. (11280*22%*12).

Это на 29 тыс. рублей меньше, чем взнос за 2018 год.

Сколько желающих

Замглавы Минтруда Алексей Черкасов, выступая на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, заявил, что этим институтом воспользовались более 2 тыс. человек. «Не очень привлекательно картина выглядит. Одна из причин - входной порог для вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. За 2017 год эта сумма была 46,8 тыс. рублей, за 2018 год - 59,2 тыс., достаточно существенная сумма», - отметил Черкасов.

Зачем нужны поправки

Законопроект был разработан с целью недопущения снижения привлекательности для граждан, прежде всего с невысокими доходами, определенного вышеназванным Федеральным законом механизма формирования пенсионных прав, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, законопроект призван создать для физических лиц, добровольно вступившим в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, максимально равные условия по уплате страховых взносов с индивидуальными предпринимателями,

Что еще поменялось

Принятый законопроект также вводит пропорциональный порядок расчета взноса при вступлении в добровольные правоотношения не с начала года.

Если заявление о добровольном вступлении по обязательному пенсионному страхованию подано в ПФР в течение расчетного периода, размер страховых взносов, подлежащих уплате за этот расчетный период (календарный год), определяется пропорционально количеству календарных месяцев, в которых лицо состояло в правоотношениях по ОПС. За неполный месяц размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца.