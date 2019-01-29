Как выбрать банк для РКО: обзор «Клерка»

Как не ошибиться с выбором тарифа РКО, определить надежность банка, какие новые технологии и нестандартные услуги действительно полезны?

1. Надежность банка В наше время нужно быть глупцом, чтобы не замечать, как несколько раз в месяц Центробанк отзывает лицензии у банков. Предпринимателям и организациям, которые держали деньги на счетах этих банков, не позавидуешь, ведь в отличие от клиентов физических лиц, их накопления были никак не застрахованы. Обычно у банков лишенных лицензий наблюдаются большие проблемы с ликвидностью, и это значит, что особо надеяться не на что, даже если выплата и произойдет, то ждать собственных денег придется несколько месяцев, а ожидание может поставить под вопрос существование бизнеса. Поэтому счета стоит открывать в банке из ТОП-20, или вообще из ТОП-10, например, в Альфа-банке или в Открытии. Лучше когда банк из ТОПа признан еще и системно значимым. Но РКО для банка должно быть одним из основных направлений деятельности! Выбрать подходящий банк по РКО можно, например, вот в этом независимом инструменте-калькуляторе. Продолжайте мониторить надежность банка даже после заключения договора, это поможет вовремя вывести денежные средства, не дожидаясь отзыва лицензии у банка и его банкротства. Подружитесь с сотрудниками банка, тогда вы сможете заранее получить информацию о его финансовой устойчивости.

2. Новые технологии С появлением мобильного и интернет-банков предприниматели появляются в банковских офисах все реже, и эта тенденция несомненно правильная. Но стоит заметить, что интернет-банк интернет-банку рознь. У одного интуитивно понятный интерфейс, есть много полезных функций, с другим — вечные проблемы. Обратите внимание, что до сих пор не все банки запустили мобильный банк для юрлиц (интернет-банк есть, а вот мобильного нет). Стоит идти за РКО туда, где идут в ногу со временем, например, в Форбанк или Тинькофф. Альфа-Банкпроводит расчеты внутри банка круглосуточно в режиме онлайн, что дает возможность ускорить оборот средств между партнерами и филиалами предприятия и проводить расчеты круглосуточно. Для организаций, занимающихся ВЭД, важно уточнить требования валютного контроля к оформлению документов и сроки оформления паспорта сделки, условия конвертации.

3. Перечень нестандартных услуг банка для РКО Для ИП на УСН 6% весьма актуально наличие бесплатной бухгалтерии, встроенной в интернет-банк, которая подскажет, когда и в каком размере заплатить фиксированные страховые взносы и даже сформирует декларацию. Тинькофф реализовал в рамках РКО конструктор сайтов. Клиент может самостоятельно создавать уникальные сайты за пару минут, запускать на них рекламу и собирать заявки абсолютно бесплатно. Эксперт Банк с помощью нестандартного зарплатного проекта может порадовать сотрудников, обслуживаемого у них предприятия повышением зарплаты на 6% за счет их начисления на остаток по счету карты. Интернет-банк Делобанка славится автоматическим заполнением реквизитов в платежках. Банк сам подставит реквизиты контрагента из истории операций или глобальной базы юридических лиц и ИП. Данные контрагентов можно загрузить из 1С. А бюджетные платежи создаются по заготовленным шаблонам. Юнистрим банк предлагает выгодный эквайринг: 0% при обороте до 150 000 рублей; от 1,4% свыше 150 000 рублей; бесплатную аренду терминала и его подключение от одного дня.

4. Снятие наличных Особо важен размер комиссии за переводы на карту, за снятие наличных. Здесь следует заранее спланировать ориентировочный размер средств, которые вы будете обналичивать, т.к. в разных банках комиссия напрямую зависит от него. Обратите внимание, что некоторые банки не берут комиссию за снятие денег вообще, зато снимают комиссию за зачисление денежных средств, а это не выгодно.

5. Выгодные предложения Бывает, предоставляют выгодные условия РКО при оплате сразу годового обслуживания, начисляют проценты на остаток по счету, ну, а про выгодные условия кредитования для клиентов банка и овердрафт даже говорить не стоит. Модульбанк трубит на сайте, что занял первое место по стоимости обслуживания для предпринимателей в рейтинге агентства «Марксвеб». Отрыв от ближайшего конкурента — в два раза. Проверить, так ли это на самом деле можно с помощью нового инструмента на «Клерке». Локобанк хорош предоставлением множественных бонусов от своих партнеров: для ИП бесплатно 1 год Контур.Эльба или на 3 месяца Контур.Бухгалтерия, Tilda изготовит для вас бесплатный сайт на тарифе Personal и предоставит домен и многое другое. Точка предлагает приехать к будущему клиенту самостоятельно и открыть счёт в любое удобное время. К тому же, чем больше вы пользуетесь Точкой, тем выгоднее для вас обслуживание, т.к. есть накопительная бальная система.