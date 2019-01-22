Добровольное страхование ИП в ФСС в 2019 году: сколько это стоит

Чтобы иметь право на получение пособий по больничному листу, ИП надо вступить в добровольные правоотношения с ФСС и уплатить взносы.

Как вступить

Адвокаты, ИП, нотариусы и иные лица, занимающиеся частной практикой, могут на добровольной основе вступить в отношения по обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Для этого они должны подать соответствующее заявление в ФСС и заплатить за себя фиксированный страховой взнос до начала года, когда они хотят получить право на страховое обеспечение.

Подать документы можно лично, по почте, в электронной форме через портал госуслуг, а также в МФЦ.

В течение трех рабочих дней с момента получения указанных документов ФСС присваивает обратившемуся гражданину регистрационный номер, код подчиненности, а также формирует уведомление о регистрации.

Утром деньги — вечером стулья

Для получения права на страховое обеспечение в 2019 году необходимо было вступить в добровольные правоотношения в 2018 году и до конца 2018 уплатить фиксированный страховой взнос. Если ИП этого не сделал, то право на получение пособий в 2019 году он не имеет.

Однако если зарегистрироваться и уплатить взносы до 31 декабря 2019 года, появится право на пособия в 2020 году.

В случае неуплаты страховых взносов за соответствующий календарный год в указанный срок, правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством считаются прекратившимися.

Сколько это стоит в 2019-ом

Стоимость страхового года определяется как произведение МРОТ, установленного федеральным законом, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов (2,9 %), увеличенное в 12 раз.

МРОТ по состоянию на 01.01.2019 установлен в размере 11 280,00 руб.

Таким образом, стоимость страхового года в 2019 году составляет: 3925 руб. 44 коп. (11280 руб. х 2,9% х 12).

Соответственно, эту сумму надо заплатить ИП и лицам, занимающимся частной практикой, до конца 2019 года, чтобы в 2020 году претендовать на больничные, декретные и детские пособия.

Сколько потом получишь

Для ИП-добровольцев средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия, принимается равным МРОТ, установленному

Средний дневной заработок определяется путем деления МРОТ, установленного на день наступления страхового случая, на число календарных дней каждого календарного месяца, на которые приходится страховой случай.

Посчитать размер своего пособия ИП-добровольцы могут с помощью сервиса на сайте ФСС.