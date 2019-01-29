Есть только шесть причин не принять декларацию по НДС

Вот они:

1. Нет документов, удостоверяющих личность физлица, который сдает декларацию.

2. Нет документов, подтверждающих полномочия этого физлица.

3. Неправильная форма или формат декларации.

4. Нет подписи руководителя и печати на бумажной декларации.

5. Нет усиленной ЭЦП в электронной декларации.

6. Декларацию отправили не в ту налоговую.

Что делать, если вам отказывают в приеме декларации по НДС — образец жалобы в прокуратуру

Как видите, нет в этом списке ничего такого, на что часто ссылаются налоговики при отказах. Нахождение не по юридическому адресу, большая доля вычетов, маленькая сумма налога при больших оборотах, признаки номинального руководителя, нестыковки с данными контрагента в АСК НДС — все это не повод не принимать декларацию.

А67-2598/2018, А67-9224/2017, Если вам отказывают по этим или другим причинам, знайте — налоговики нарушают закон и суд будет на вашей стороне, обширная судебная практика это подтверждает (дела А73-17697/2017 А67-3174/2018 , и это далеко не все).

По закону, прием декларации — это госуслуга, и вы имеете право ее получить.

Не повод отказать в приеме и ошибки в декларации. Во-первых, такой причины нет в регламенте, а во-вторых, чтобы найти в декларации ошибку и указать на нее, нужно сначала эту декларацию принять и провести по ней проверку. Проверить непринятую декларацию и найти в ней ошибки — это нонсенс. Пока декларацию не приняли, у инспекторов нет объекта проверки.

Подозрения налоговиков и их субъективное мнение о компании, руководителях и учредителях — тем более не повод. Есть подозрения? Проверяйте, копайте, находите доказательства, излагайте в актах, но декларацию примите.

Не принимают декларацию? Требуйте письменный мотивированный отказ, и пусть укажут конкретные пункты Административного регламента как основание.

Помните, что массовый беспредел чаще всего происходит из-за того, что бизнесмены не знают своих прав, не умеют читать законы и боятся противоречить чиновникам.