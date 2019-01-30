Инструкция для начинающих ИП на упрощенке 6 %

Завершился 2018 год, и пришло время годовой отчетности и уплаты налогов за прошедший год. Для тех предпринимателей, которые зарегистрировались в 2018 году, эти обязанности придется выполнять впервые. Чтобы предприниматель не растерялся, предлагаем небольшую инструкцию — шпаргалку.

Когда (крайний срок) Что сделать Сделано! 31.12.2018 Заплатить страховые взносы во внебюджетные фонды в фиксированном размере за 2018 год (если ИП зарегистрирован до 01.01.2018, то 26 545 руб. — ОПС и 5 840 руб. — ОМС) ✅ 30.04.2019 Сдать налоговую декларацию за 2018 год в налоговую инспекцию 30.04.2019 Заплатить налог (УСН) за 2018 год 01.07.2019 Заплатить взнос в ПФ РФ в размере 1% от суммы дохода, превышающей 300 000 руб., за 2018 год

Если вы только планируете зарегистрироваться как ИП, составить документы вам поможет сервис «Клерка».

В примерах для упрощения будем рассматривать ситуацию, когда:

ИП решил трудиться самостоятельно без привлечения работников;

Оплату за услуги ИП получает безналичными денежными средствами (ИП не принимает наличные денежные средства и ему не требуется применять ККТ);

ИП выбрал УСН с налоговой базой «доходы».

Что нужно не забыть сделать предпринимателю по итогам года?

1. Проверить, не превышен ли допустимый для применения УСН размер доходов за год. Если предельный размер превышен, то придется уплатить НДФЛ по ставке 13%, а также НДС и налог на имущество.

Если по итогам отчетного (налогового) периода «упрощенец» превысит лимит доходов, составляющий 150 млн. руб., он лишится права применять УСН (п. 4 ст. 346.13 НК РФ).

2. Проверить правильность и своевременность уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды. Если окажется, что взносы заплатить забыли в срок, то придется уплатить пени. Уменьшить сумму налога (УСН) на страховые взносы можно будет только в том периоде, когда фактически взносы будут оплачены.

3. Проверить, не предусмотрено ли освобождение от налогообложения для осуществляемой деятельности или пониженная налоговая ставка.

4. Проверить, отражены ли уплаченные в течение года суммы взносов и авансов в налоговой карточке. Провести сверку с налоговым органом. В случае, если выявится переплата за прошлые периоды, то текущий платеж можно будет уменьшить на сумму переплаты или вернуть его. Заявление на возврат переплаты можно подать в Личном кабинете налогоплательщика на сайте nalog.ru.

5. Оценить эффективность выбранной системы налогообложения для принятия решения об использовании ее в дальнейшем.

По умолчанию применяются следующие ставки:

6% — для налоговой базы «доходы»,

15% — для налоговой базы «доходы минус расходы».

Но региональные власти могут снизить налоговые ставки для отдельных видов деятельности. Например, в Свердловской области применяется ставка 0% для впервые зарегистрированных предпринимателей, осуществляющих такие виды деятельности:

класс «Производство пищевых продуктов»

класс «Производство одежды»

класс «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования»

класс «Производство мебели»

класс «Ремонт и монтаж машин и оборудования»

и ряд других видов деятельности.

Уточнить региональные особенности можно также на сайте nalog.ru.

Расчет страховых взносов в ПФ РФ и ФФОМС РФ за 2018 год

1) страховые взносы на обязательное пенсионное страхование:

— сумма фиксированного платежа за 2018 год составляет 26 545 руб. (за 2019 год — 29 354 руб., за 2020 год — 32 448 руб.). Такой платеж называется фиксированным, т.к. не зависит от величины полученного дохода;

— если доходы за год превысили 300 000 рублей, то, кроме фиксированного платежа, потребуется заплатить 1,0 % от суммы дохода, превышающей 300 000 рублей за год.

При этом размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за год не может быть больше, чем восемь фиксированных платежей (для 2018 года максимальная сумма составляет 26 545 руб. * 8 = 212 360 руб.).

Год Максимальная общая сумма взносов на ОПС (фиксированный платеж 1%) Максимальная величина дополнительного взноса (1%) 2018 212 360 руб. 185 815 руб. 2019 234 832 руб. 205 478 руб.

Сумма доходов для расчета величины 1%-го платежа определяется по данным декларации — строка 113 раздела 2.1.1 декларации по УСН (налоговая база — доходы).

2) размер страхового взноса на обязательное медицинское страхование за 2018 год составляет 5 840 рублей (за 2019 год — 6 884 рублей, за 2020 год — 8 426 рублей).

Если ИП зарегистрировался в течение года, то фиксированные страховые взносы пересчитываются пропорционально периоду деятельности. Например, ИП зарегистрировался 20 февраля 2018 года. В этом случае взносы надо рассчитать за 10 месяцев и 9 дней:

Сумма за 10 месяцев = (26545 5840) *10/12 = 26 987,50 руб.

Сумма за 9 дней февраля = ((26545 5840)/12) * 9/28 = 867,46 руб.

Итого за 2018 год = 27 854,96 руб.

Для расчета страховых взносов удобно воспользоваться нашим сервисом«Калькулятор расчета фиксированных страховых взносов».

Страховые взносы Сумма КБК Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере * 26 545,00 182 1 02 02140 06 1110 160 Страховые взносы на ОПС с доходов, превышающих 300 000 руб.** 1 000,00 182 1 02 02140 06 1110 160 Страховые взносы на ОПС, всего 27 545,00 182 1 02 02140 06 1110 160 Страховые взносы на ОМС* 5 840,00 182 1 02 02103 08 1013 160 Итого 33 385,00

Детали расчета:

Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере. 26 545,00 Страховые взносы на ОПС с доходов, превышающих 300 000 руб. (400 000,00 — 300 000.00) * 1,00% = 1 000,00 Страховые взносы на ОПС, всего 26 545,00 1 000,00 = 27 545,00 Страховые взносы на ОМС 5 840,00 Итого 26 545,00 1 000,00 5 840,00 = 33 385,00

Страховые взносы Сумма КБК Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере * 22 831,86 182 1 02 02140 06 1110 160 Страховые взносы на ОПС с доходов, превышающих 300 000 руб.** 1 000,00 182 1 02 02140 06 1110 160 Страховые взносы на ОПС, всего 23 831,86 182 1 02 02140 06 1110 160 Страховые взносы на ОМС* 5 023,10 182 1 02 02103 08 1013 160 Итого 28 854,96

Детали расчета:

Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере. (26 545,00 / 12) * 10 (26 545,00 / 12) * 9/28 = 22 831,86 Страховые взносы на ОПС с доходов, превышающих 300 000 руб. (400 000,00 — 300 000.00) * 1,00% = 1 000,00 Страховые взносы на ОПС, всего 22 831,86 1 000,00 = 23 831,86 Страховые взносы на ОМС (5 840,00 / 12) * 10 (5 840,00 / 12) * 9/28 = 5 023,10 Итого 22 831,86 1 000,00 5 023,10 = 28 854,96

Уплата страховых взносов ИП за 2018 год

Суммы страховых взносов за 2018 год (26 545 рублей и 5 840 рублей) должны быть уплачены ИП не позднее 31.12.2018. Страховые взносы можно было заплатить одной суммой или перечислять в бюджет частями равномерно в течение года. Менее болезненно расставаться с деньгами по частям, нежели одной суммой под Новый год, поэтому многие ИП уплачивают взносы по ¼ в квартал, уменьшая авансовые платежи по налогу. Страховые взносы, исчисленные с суммы, превышающей 300 000 рублей, уплачиваются не позднее 1 июля года, следующего за истекшим расчетным периодом (т.е. по итогам 2018 года крайний срок — 01.07.2019). Такой платеж уменьшит авансовые платежи по налогу 2019 года. Например, если заплатить такой взнос в апреле 2019 года, то он уменьшит сумму налога (УСН) за первое полугодие 2019 года по сроку уплаты 25.07.2019.

Составление декларации по УСН и уплата налога по итогам года

Сумма налога рассчитывается на основании книги учета доходов и расходов, в которую ИП на протяжении года заносил данные о полученных доходах и уплаченных страховых взносах.

Форма Книги утверждена Приказом Минфина России от 22.10.2012 N 135н «Об утверждении форм Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и Порядков их заполнения».

Пример отражения доходов в книге:

№ п/п Дата и номер первичного документа Содержание операции Доходы, учитываемые

при исчислении налоговой базы Расходы, учитываемые

при исчислении налоговой базы 1 2 3 4 5 1 20.03.2018 № 3 Предоплата по договору от 20.03.2018 № 1 30 000,00 2 25.03.2018 № 4 Предоплата по договору от 25.03.2018 № 2 40 000,00 3 26.03.2018 № 5 Предоплата по договору от 26.03.2018 № 3 50 000,00 Итого за I квартал 120 000,00 № п/п Дата и номер первичного документа Содержание операции Доходы, учитываемые

при исчислении налоговой базы Расходы, учитываемые

при исчислении налоговой базы 1 2 3 4 5 4 09.04.2018 № 10 Предоплата по договору от 09.04.2018 № 4 40 000,00 5 22.04.2018 № 6 Возврат предоплаты в связи с расторжением договора от 20.03.2018 № 1 — 30 000,00 Итого за II квартал 10 000,00 Итого за полугодие 130 000,00

Для целей исчисления «упрощенного» налога доходы считаются полученными на дату зачисления денежных средств на банковский счет. При возврате ранее полученных авансов сумма возврата отражается в Книге учета доходов и расходов со знаком «-» в том периоде, когда произведен возврат. Возвраты авансов уменьшат налоговую базу.

По мнению Минфина РФ, если аванс (предоплата по договору) возвращается покупателю в налоговом периоде, в котором у «упрощенца» не было доходов, то налоговую базу на сумму аванса уменьшить невозможно (Письма Минфина России от 30.07.2012 N 03-11-11/224, от 06.07.2012 N 03-11-11/204). Т.е. по итогам года сумма доходов не может оказаться < 0 в результате отражения операций по возврату авансов.

Не включаются в облагаемые доходы, в частности, следующие зачисления:

средства, полученные по договорам кредита или займа, а также средства, полученные в счет погашения таких заимствований; доходы, облагаемые по другим налоговым ставкам (дивиденды, купоны по облигациям и т.п.); доходы, облагаемые в рамках других систем налогообложения (НДФЛ, ЕНВД, патент и т.п.); поступления, которые по своей сути не являются доходами: денежные средства, полученные при возврате бракованного товара, денежные средства, ошибочно перечисленные контрагентом или ошибочно зачисленные банком на расчетный счет налогоплательщика, и т.п.

В декларации отражаются, в частности, суммы доходов с разбивкой по периодам, суммы уплаченных страховых взносов в течение года. ИП, применяющему УСН («доходы») понадобиться заполнить следующие листы декларации:

титульный лист,

раздел 1.1.,

раздел 2.1.1.

Все необходимые данные для заполнения декларации содержатся в книге учета доходов и расходов.

Как рассчитывается сумму платежа

Сумма налога по итогам года рассчитывается следующим образом:

Налог к доплате (возврату) = Налоговая база за год * 6% — уплаченные страховые взносы за налоговый период — авансовые платежи, уплаченные в текущем году ранее.

На «Клерке» есть калькулятор расчета платежей для налога УСН 6%.

Если сумма страховых взносов больше, чем сумма налога (авансовых платежей по налогу), то налог (авансовый платеж по налогу) не уплачивается. Например, платеж по УСН составил 10 000 руб., а уплачено страховых взносов на 13 000 руб., в этом случае УСН платить не нужно, но разница не компенсируется.

Если к концу года уровень доходов снижается, то может образоваться переплата по авансовым платежам. Сумму излишне уплаченного налога можно вернуть, а можно на эту сумму уменьшить следующий платеж по налогу (за 1 квартал 2019 года, например).

КБК для УСН «доходы» и «доходы минус расходы» в 2018–2019 годах

Вид платежа КБК для УСН «доходы» 6% КБК для УСН «доходы минус расходы» 15% Основной налог 182 1 05 01011 01 1000 110 182 1 05 01021 01 1000 110 Пени по налогу 182 1 05 01011 01 2100 110 182 1 05 01021 01 2100 110 Штрафы по налогу 182 1 05 01011 01 3000 110 182 1 05 01021 01 3000 110

Шаблон для заполнения платежного поручения можно сформировать с помощью сервиса на сайте nalog.ru: https://service.nalog.ru/payment/payment.html

Налог по итогам года подлежит уплате предпринимателем в бюджет — не позднее 30 апреля следующего года (для организаций установлен иной срок), т.е. за 2018 год налог нужно уплатить не позднее 30.04.2019.

Отчетность

1) ИП должен сдать налоговую декларацию за 2018 год в срок до 30.04.2019. Форма декларации утверждена Приказом ФНС России от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@.

2) Плательщики, не производящие выплат физическим лицам, освобождены от обязанности представлять расчет по страховым взносам.

3) ИП обязаны представлять статистическую отчетность в органы статистики.

Проверить, нужно ли вам сдавать отчетность и какую именно, можно вот тут: https://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes.

4) Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год индивидуальные предприниматели, привлекавшие в указанный период наемных работников, представляют не позднее 20 января текущего года. Таким образом, если ИП не привлекал в 2018 году к работе наемных работников, то отчет о среднесписочной численности по состоянию на 01.01.2019 сдавать не нужно.

Если нужно закрыть ИП, то на «Клерке» есть сервис, который поможет заполнить заявление.