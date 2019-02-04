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Образец допсоглашения по изменению ставки НДС

Эксперты подготовили шаблон, по которому можно вносить изменения в договоры с контрагентами.

С 1 января 2019 года ставка НДС увеличена до 20 %. Чтобы избежать споров с контрагентами о цене товара, работ и услуг, рекомендуется внести изменения в договоры, которыми будет регламентирована возможность увеличения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в одностороннем порядке стоимости товара пропорционально увеличению ставки НДС.

При этом изменённая стоимость товара будет применяться с даты вступления в силу изменений законодательства, касающегося увеличения ставки НДС.

Дополнительное соглашение №___

к договору №_____ от ___.___.201__г.

 

г. N                                                                                                                                                                  «__» ________ 201_г.

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «____________», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице генерального директора __________________,   действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «____________», именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,

именуемые совместно - Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Внести изменения в Договор № __ от  __.__.201_г. (далее – Договор), дополнив раздел ____ пунктом  _____  следующего содержания:

«В случае изменения ставок налога на добавленную стоимость, предусмотренных законодательством Российской Федерации, стоимость Продукции будет в одностороннем порядке увеличена Поставщиком пропорционально увеличению ставки НДС с таким расчетом, чтобы стоимость Продукции за вычетом НДС оставалась неизменной.  Размер увеличенной в соответствии с настоящим пунктом стоимости Продукции применяется с даты вступления в силу изменений законодательства, касающихся увеличения ставки НДС».

2.  Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными лицами Сторон и является неотъемлемой частью Договора №___ от __.__.201_г.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.            

Сторона 1:        

ООО «____________»

 

Сторона 2:

ООО «____________»

 

Генеральный директор

_______________ /____________ /

 

Генеральный директор

_______________ /____________ / 

 

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