Образец допсоглашения по изменению ставки НДС

Эксперты подготовили шаблон, по которому можно вносить изменения в договоры с контрагентами.
С 1 января 2019 года ставка НДС увеличена до 20 %. Чтобы избежать споров с контрагентами о цене товара, работ и услуг, рекомендуется внести изменения в договоры, которыми будет регламентирована возможность увеличения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в одностороннем порядке стоимости товара пропорционально увеличению ставки НДС.
При этом изменённая стоимость товара будет применяться с даты вступления в силу изменений законодательства, касающегося увеличения ставки НДС.
Дополнительное соглашение №___
к договору №_____ от ___.___.201__г.
г. N «__» ________ 201_г.
Общество с ограниченной ответственностью «____________», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «____________», именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
именуемые совместно - Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Внести изменения в Договор № __ от __.__.201_г. (далее – Договор), дополнив раздел ____ пунктом _____ следующего содержания:
«В случае изменения ставок налога на добавленную стоимость, предусмотренных законодательством Российской Федерации, стоимость Продукции будет в одностороннем порядке увеличена Поставщиком пропорционально увеличению ставки НДС с таким расчетом, чтобы стоимость Продукции за вычетом НДС оставалась неизменной. Размер увеличенной в соответствии с настоящим пунктом стоимости Продукции применяется с даты вступления в силу изменений законодательства, касающихся увеличения ставки НДС».
2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными лицами Сторон и является неотъемлемой частью Договора №___ от __.__.201_г.
3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Сторона 1:
ООО «____________»
Сторона 2:
ООО «____________»
Генеральный директор
_______________ /____________ /
Генеральный директор
_______________ /____________ /