Образец допсоглашения по изменению ставки НДС

Эксперты подготовили шаблон, по которому можно вносить изменения в договоры с контрагентами.

С 1 января 2019 года ставка НДС увеличена до 20 %. Чтобы избежать споров с контрагентами о цене товара, работ и услуг, рекомендуется внести изменения в договоры, которыми будет регламентирована возможность увеличения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в одностороннем порядке стоимости товара пропорционально увеличению ставки НДС.

При этом изменённая стоимость товара будет применяться с даты вступления в силу изменений законодательства, касающегося увеличения ставки НДС.