Что надо знать про 115-ФЗ, запросы банков и Росфинмониторинга

Многие предприниматели и физические лица могли наблюдать в интернете и средствах массовой информации бурное обсуждение вопроса блокировки счетов и приостановления банковских операций по счетам, даже если был осуществлен перевод денег на тысячу рублей.

У компаний и физических лиц возникает целый ряд вопросов.

Что такое легализация денежных средств, полученных преступным путем?

Часто банки присылают клиентам запросы с просьбой пояснить хозяйственную операцию со ссылкой на Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Но естественно, у многих формулировки банка вызывают, скорее, вопросы, чем конкретные ответы. Ведь, естественно, в подавляющем большинстве случаев речь не идет о терроризме.

Под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в Российском законодательстве понимается совершение действий, направленных на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствам и иным имуществом, приобретенным заведомо незаконным путем и полученным от таких видов преступлений, как незаконная торговля наркотиками, создание фирм-однодневок, финансовые мошенничества и другие действия.

Легализация преступных доходов представляет собой сложный процесс, включающий множество разнообразных сделок, совершаемых разнообразными методами.

Основные цели легализации доходов, полученных преступным путем следующие:

сокрытие следов происхождения доходов, полученных из нелегальных источников;

создание видимости законности получения доходов;

сокрытие лиц, извлекающих незаконные доходы и инициирующих сам процесс отмывания;

уклонение от уплаты налогов;

обеспечение удобного и оперативного доступа к денежным средствам, полученным из нелегальных источников. Создание условий для безопасного и комфортного потребления;

создание условий для безопасного инвестирования в легальный бизнес.

Поэтому банки и запрашивают дополнительную информацию.

Какую информацию может запрашивать Росфинмониторинг?

В законе от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не указан конкретный перечень предоставляемой информации.

Нужно сообщать в Росфинмониторинг о сделках с движимым имуществом на сумму 600 000 руб. и более – обычно такая информация сообщается банками. Например, если покупатель – физическое или юридическое лицо – приобретает в ювелирном магазине изделия на сумму 600 000 руб., то магазин обязан предоставить информацию об этом в Росфинмониторинг.

Кроме этого, если сумма по сделке купли-продажи недвижимости равна или превышает 3 млн руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 млн руб., или превышает ее, тогда об этом также нужно сообщить в Росфинмониторинг (п. 1.1 ст. 6 Закона № 115-ФЗ).

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ кредитные организации обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней со дня совершения операции сведения по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, совершаемым их клиентами.

Квалификация операции в качестве подлежащей обязательному контролю осуществляется на основании анализа всей имеющейся в кредитной организации информации, как предоставленной клиентом либо его представителем, так и полученной из иных источников информации, доступных кредитной организации на законных основаниях.

Как работает принцип «знай своего клиента»?

Приходя в банк, клиент сталкивается с тем, что банк запрашивает много дополнительной информации. Нужно и предоставить документы, и заполнить анкету, и т. д. KYC или Know Your Customer с английского языка переводится как «Знай своего клиента». За этим скрываются правила и процедуры идентификации и верификации (проверки) клиентов в банковской деятельности для оценки рисков, связанных с ними. Их цель – предотвращение отмывания денег и иной незаконной деятельности. Суть в том, что банки должны как можно лучше понимать бизнес своего клиента: чем он занимается, на каких рынках работает, с какими категориями клиентов и поставщиков взаимодействует, какие имеет обороты и т. д.

К обязательным процедурам идентификации относятся:

у физических лиц – граждан РФ уточняют ФИО, гражданство, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность;

у физлиц-иностранцев дополнительно запрашивают данные миграционной карты и подтверждения легального пребывания в РФ;

у российских юрлиц требуют представить название, правовую форму, ИНН, ОГРН, юридический адрес;

у иностранных юрлиц дополнительно запросят данные о регистрации в РФ (код и адрес), место и адрес регистрации в том иностранном государстве, к которому юрлицо относится;

у иностранной структуры без образования юрлица (например, траста) потребуют указать наименование, сведения о стране инкорпорации, коды регистрации в качестве налогоплательщика, данные о месте ведения основной деятельности, а также об имуществе в управлении и об учредителях и управляющих (ФИО и постоянный адрес).

Существует и упрощенная идентификация в следующих случаях:

выполняемая клиентом транзакция не подлежит особому контролю (по критериям, установленным законом № 115-ФЗ);

клиент не вызывает подозрений у работников банка;

транзакция не является необычной, с сомнительным экономическим смыслом, и не дает оснований предположить, что ее целью является избежание клиентом процедур полной проверки.

Также есть операции, которые вообще не подлежат идентификации:

денежные переводы без открытия счета на суммы в пределах 15 000 руб. Перечень исключений – товаров и услуг, на операции с которыми не распространяется освобождение от идентификации, устанавливает Правительство РФ;

покупка физлицом валюты на сумму (эквивалент) не более 40 000 руб.;

покупка физлицом изделий из драгметаллов и драгкамней в розницу на сумму (эквивалент) не более 40 000 руб. То же самое, но с применением физлицом электронных средств расчетов на сумму (эквивалент) до 100 000 руб.

Какую информацию о бенефициарах нужно предоставлять

Многие бенефициары хотят остаться «инкогнито». Но с 2017 года ужесточены требования к бенефициарам и теперь необходимы:

основания для признания физлица бенефициарным владельцем;

перечень мер (процедур), направленных на выявление и идентификацию организацией бенефициарных владельцев клиентов, включая перечень запрашиваемых у клиентов документов и другой информации;

основания для признания в качестве бенефициарного владельца единоличного исполнительного органа клиентаюридического лица при невозможности выявления бенефициарного владельца;

порядок принятия организацией решения о признании физического лица бенефициарным владельцем;

порядок фиксирования сведений, полученных в результате идентификации бенефициарного владельца.

Каким образом конкретно банки устанавливают информацию о бенефициарах? Тут все просто, банки используют отлаженные механизмы:

включение в договор с клиентами обязанности последних представлять сведения о бенефициарных владельцах;

анкетирование клиентов, позволяющее идентифицировать бенефициарных владельцев;

изучение учредительных документов клиентов-юридических лиц;

устный опрос клиентов с занесением информации в их анкету.

А вот если клиент не предоставит информацию о бенефициаре, то банк может или не пропустить операцию, или же приостановить операции по счетам.

Какие операции попадают под больший контроль со стороны банков

Существует ряд указаний ЦБ РФ 18-МР 5-МР , в которых обозначены наиболее рискованные операции. К таким операциям относятся:

фонд зарплаты сотрудников клиента установлен из расчета ниже официального прожиточного минимума;

по счету уплачивается НДФЛ, но не уплачиваются страховые взносы;

остатки денег на счете отсутствуют либо незначительны по сравнению с объемами операций, обычно проводимыми клиентом по счету;

основания платежей, производимых по счету клиента, не имеют отношения к затратам, присущим хозяйствующим субъектам, занимающимся заявленными клиентом при открытии/ведении счета видами деятельности;

отсутствует связь между основаниями преобладающих объемов зачисления денег на счет клиента и основаниями последующего их списания;

резко увеличиваются обороты по счету клиента, превышающие заявленные при открытии (ведении) счета;

со счета не производятся платежи в рамках ведения хозяйственной деятельности клиента (например, арендные платежи, платежи в счет уплаты коммунальных услуг, закупки канцелярских товаров и другие);

денежные средства зачисляются на счет клиента от контрагентов-покупателей по договорам за товары и услуги с выделением НДС и практически в полном объеме списываются клиентом в пользу контрагентов по объектам, не облагаемым НДС.

Также банк проверяет следующие признаки:

отношение объема получаемых за неделю наличных денежных средств к оборотам по банковским счетам клиента за соответствующий период составляет 30 и более процентов;

с даты создания юридического лица прошло менее двух лет;

деятельность клиента, в рамках которой производятся операции по зачислению денег на банковский счет и их списанию со счета, не создает у его владельца обязательств по уплате налогов либо налоговая нагрузка минимальна;

деньги поступают на банковский счет клиента от контрагентов, по счетам которых проводятся операции, имеющие признаки транзитных операций;

поступление от контрагента денежных средств на банковский счет клиента происходит с одновременным поступлением денежных средств от того же контрагента на банковские счета других клиентов;

денежные средства поступают на банковский счет клиента суммами, как правило, не превышающими 600 тыс. руб.

К рискам будут относиться также операции:

регулярное снятие наличных денег, как правило, ежедневно или в срок, не превышающий трех-пяти дней со дня их поступления;

снятие наличных денег осуществляется, как правило, в сумме, не превышающей 600 тыс. руб., либо в сумме, равной или незначительно меньшей размера максимального определенного кредитной организацией размера суммы наличных денежных средств, которая может выдаваться клиенту, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в течение одного операционного дня;

снятие наличных денежных средств осуществляется в конце операционного дня с последующим снятием наличных денежных средств в начале следующего операционного дня;

у клиента имеется нескольких корпоративных карт и с их использованием преимущественно осуществляются операции по получению наличных денежных средств.

Таким образом, не следует бояться блокировки 200 руб., которые вы перевели другу или «скинулись» на подарок. Перечень рискованных операций четко определен и банки действуют в соответствии со строгими стандартами.