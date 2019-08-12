Вы готовы к тому, что инспекция спросит об индексации зарплат?

Фонд оплаты труда — основная статья расходов в компании, поэтому логично внимание бизнеса к вопросу индексации заработной платы. Однако эта тема интересна и государству. Да и сами сотрудники все чаще просят повысить им оклад. HRы такой ситуации находятся «между двух огней»: надо и сохранить лояльность работников, и защитить финансовые интересы компании.

Ст. 130 Трудового кодекса РФ гласит, что в систему гарантий по оплате труда должны входить меры, повышающие реальное содержание зарплаты. Одной из них является индексация в связи с ростом потребительских цен. Это указано в ст. 134 ТК РФ. Проводить ее надо так, как установлено в локальном нормативном акте компании, соглашениях и коллективном договоре. При этом закон не регулирует периодичность индексации, и непонятно, как часто ее делать.

Более того, раньше эксперты нашей компании однозначно считали, что индексировать зарплату необязательно. Такое мнение было основано на многочисленных проверках ГИТ, которые мы проходили со своими клиентами. Позиция инспекции же было такова: если в организации есть внутренний документ об индексации, то ее надо проводить, если нет — не нужно. Но судебная практика последних двух лет заставила изменить подход к вопросу.

Предписания инспекторов и судебные решения говорят о том, что, во-первых, локальный акт об индексации должен быть, во-вторых, корректировать зарплату необходимо. Кроме того, в нашей практике есть несколько кейсов, когда сами сотрудники обращаются в суд с иском по этому вопросу.

Напомню, что индексация должна проводиться в отношении абсолютно всех сотрудников и с применением одного коэффициента. Если компания утвердила ежегодную корректировку на 3%, то на этот процент и надо изменить оклад каждому работнику ежегодно. Здесь также важно знать, что индексация и salaryincrease— разные понятия, даже если вы повышаете зарплату абсолютно всему персоналу. Первое — это то, что требует закон, чтобы компенсировать инфляцию, второе — внутренняя политика компании для поддержания мотивации.

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При проверке ГИТ внимательно изучит документы и обяжет провести индексацию, если ее отдельно не было.

Но и провести ее надо тоже правильно. Прежде всего, создается внутренний документ об индексации. В нем необходимо отразить 2 главных параметра: периодичность индексации и ее размер. Как правило, ее делают ежегодной, хотя напомню, закон не дает четких требований.

Сложнее определить размер, так как оценить финансовое положение в следующем году бывает проблематично. А ст. 134 ТК РФ лишь просто говорит о повышении уровня зарплаты. Поэтому существует два подхода. В первом случае вы можете указать фиксированное значение — 1, 2, 3 %. Другой вариант — определить показатели, от которых будет зависеть процент. Утвердить их должна комиссия из числа сотрудников, а в корпоративном документе об индексации придется указывать сроки заседания комиссии и ее состав. В идеале, участвовать в ней должны руководство, сотрудники финансового департамента, HR-управления и представители работников. Затем надо подписать дополнительные соглашения к трудовым договорам со всеми сотрудниками об изменении зарплаты в связи с индексацией.

При этом я предлагаю сделать интервал в несколько дней между индексацией и salaryincrease.

Лучше первым этапом проиндексировать заработную плату, оформив все необходимые документы, а затем повышать оклады сотрудникам с учетом их достижений. Это поможет избежать возможных споров о том, какую же сумму надо было индексировать.

Для введения индексации может понадобиться немало согласований, и реализация проекта легко затянется на год. А инспекторы требуют ее уже сейчас, и рядовая проверка ГИТ — не самая большая опасность. Внеплановый «визит» после жалобы сотрудника таит не меньше рисков: необходимость подготовить все документы, возможный штраф и требование срочно увеличить оклады.

Так, недавно при проверке у одного из наших клиентов инспекция попросила предъявить все документы по индексации, пришлось делать более 30 000 копий, чтобы затем отвезти их в ГИТ.

Кстати, возможно, скоро увеличатся и компенсации за задержку зарплаты. Уже есть законопроект об увеличении компенсации с 1/150 до 1/100 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки. К таким «поворотам сюжета» надо быть готовым, а значит, действовать надо прямо сейчас.