«Ночной бухгалтер». Сколько стоит обналичка, объявили в ЦБ

Спойлер: немало... Картина дня в «НБ».

Тенденции в обналичке

Средняя комиссия за незаконное обналичивание — 14–15%. Об этом сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

Иногда доходит до 25 %, «когда это надо сегодня, сейчас, через час и большую сумму». Но это «эксклюзив», заявил Скобелкин.

(А вот в 95-м брали всего 2 %... У нас даже есть вырезка из газеты с объявлениями тех времен).

Обналичивание уходит из банковского сектора в торговлю. В Росфинмониторинге считают это большой проблемой.

Недавно мы размещали частное мнение о том, что творится в общепите.

Но то, что время «тупого обнала» закончилось, уверено большинство экспертов. Посмотрите, почему.

Рубрика «Куда пойти бухгалтеру, чтобы узнать свое ближайшее будущее?». Отвечаем — на конференцию «Открытые дни DIRECTUM». Зачем? Расскажем, возможна ли первичка, отчетность, регистры бухучета и авансовые отчеты без бумаги, и где это все хранить. А еще об искусственном интеллекте в бизнесе и практике рассмотрения электронных документов в судах. 16 апреля — Москва, 17 апреля — Санкт-Петербург, 18 апреля — еще 16 городов. Участие бесплатное, выбирайте свой город и регистрируйтесь.

Сколько стоит свести концы с концами

Росстат выяснил, какой доход нужен россиянам, чтобы купить самое необходимое.

В городах — минимум 60 тысяч, в селе — около 52-х.

А цены будут только расти, уверены эксперты. Маркировка в этом поможет.

А Минфин, кстати, не верит, что в ближайшие 17 лет рубль вырастет по отношению к доллару.

Про дробление

А вы знаете, что такое дробление бизнеса «по-московски»? Рассказывает налоговый эксперт Иван Кузнецов.

В столице дорого все, в том числе, дорого стоят и выездные налоговые проверки.

Еще больше кейсов по дроблению бизнеса обещают тут:

До бизнес-семинара налогового эксперта № 1 «Бизнес в эпоху перемен. Реальная оптимизация налогов. Версия 2.0» осталось всего 6 дней и 12 последних билетов. Для вас мы подготовили СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ — скидка 10 000 рублей на билет участника ЛЮБОЙ категории. Место проведения — пятизвездочная гостиница HILTON в самом сердце Москвы. И, конечно, вкуснейшие кофе-брейки в шикарном ресторане. Приходите!

Блиц новостей

— ЦЗН требует с работодателей отчеты о вакансиях, зато туда больше не надо сдавать отчеты о предпенсионерах;

— СБИС & Контур: бухгалтеры спорят, что лучше;

— Контролировать самозанятых будут мягче, чем обычный бизнес.

Ваша блиц-редакция