«Ночной бухгалтер». Сколько стоит обналичка, объявили в ЦБ

Спойлер: немало... Картина дня в «НБ».
Тенденции в обналичке
Средняя комиссия за незаконное обналичивание — 14–15%. Об этом сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.
Иногда доходит до 25 %, «когда это надо сегодня, сейчас, через час и большую сумму». Но это «эксклюзив», заявил Скобелкин.
(А вот в 95-м брали всего 2 %... У нас даже есть вырезка из газеты с объявлениями тех времен).
Обналичивание уходит из банковского сектора в торговлю. В Росфинмониторинге считают это большой проблемой.
Недавно мы размещали частное мнение о том, что творится в общепите.
Но то, что время «тупого обнала» закончилось, уверено большинство экспертов. Посмотрите, почему.
Рубрика «Куда пойти бухгалтеру, чтобы узнать свое ближайшее будущее?».
Отвечаем — на конференцию «Открытые дни DIRECTUM».
Зачем? Расскажем, возможна ли первичка, отчетность, регистры бухучета и авансовые отчеты без бумаги, и где это все хранить. А еще об искусственном интеллекте в бизнесе и практике рассмотрения электронных документов в судах.
16 апреля — Москва, 17 апреля — Санкт-Петербург, 18 апреля — еще 16 городов. Участие бесплатное, выбирайте свой город и регистрируйтесь.
Сколько стоит свести концы с концами
Росстат выяснил, какой доход нужен россиянам, чтобы купить самое необходимое.
В городах — минимум 60 тысяч, в селе — около 52-х.
А цены будут только расти, уверены эксперты. Маркировка в этом поможет.
А Минфин, кстати, не верит, что в ближайшие 17 лет рубль вырастет по отношению к доллару.
Про дробление
А вы знаете, что такое дробление бизнеса «по-московски»? Рассказывает налоговый эксперт Иван Кузнецов.
В столице дорого все, в том числе, дорого стоят и выездные налоговые проверки.
Еще больше кейсов по дроблению бизнеса обещают тут:
До бизнес-семинара налогового эксперта № 1 «Бизнес в эпоху перемен. Реальная оптимизация налогов. Версия 2.0» осталось всего 6 дней и 12 последних билетов.
Для вас мы подготовили СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ — скидка 10 000 рублей на билет участника ЛЮБОЙ категории.
Место проведения — пятизвездочная гостиница HILTON в самом сердце Москвы. И, конечно, вкуснейшие кофе-брейки в шикарном ресторане. Приходите!
Блиц новостей
— ЦЗН требует с работодателей отчеты о вакансиях, зато туда больше не надо сдавать отчеты о предпенсионерах;
— СБИС & Контур: бухгалтеры спорят, что лучше;
— Контролировать самозанятых будут мягче, чем обычный бизнес.
Ваша блиц-редакция