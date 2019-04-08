Взыщут ли недоимку компании с главбуха, суды стали решать по-разному

Как установлено статьей 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Суд по внутреннему убеждению решает важнейшие вопросы судопроизводства — о правах и обязанностях истца и ответчика.

Внутреннее убеждение суда это конечно хорошо, плохо то, что у каждого суда (судьи) имеется свое личное убеждение, которое часто не совпадает не только с убеждением других судов, но даже с положениями установленными законами.

Для наглядности приведу только два примера из обширной судебной практики:

Первый пример.Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 17 января 2019 г. N Ф04-6016/18 по делу N А75-14978/2016.

В деле о банкротстве закрытого акционерного общества «Запсибэнергострой» его конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с заявлением. Управляющий указал на причинение ответчиком убытков обществу вследствие начисления последнему по результатам налоговой проверки 15 598 226 руб. недоимки по налогам, 4 623 859 руб. пени и 390 180 руб. штрафа.

Определением суда и Постановление апелляционного суда, с незначительными изменениями, заявление удовлетворено.

В кассационной жалобе Ершов С.И. просил определение арбитражного суда и постановление апелляционного суда отменить, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявления управляющего.

По мнению Ершова С.И., судами не применены подлежащие применению нормы налогового законодательства, сделан неверный вывод о включении в состав убытков сумм недоимки по налогам и пени.

Суд кассационной инстанции, соглашаясь с выводами судов о наличии оснований для привлечения Ершова С.И. к ответственности, считает, что при определении размера убытков судами неправильно применены нормы материального права.

Кассационный суд указал, что судами не принято во внимание следующее.

В силу положения статьи 11 НК недоимкой признаётся сумма налога, сумма сбора или сумма страховых взносов, не уплаченная в установленный законодательством о налогах и сборах срок.

Пунктом 1 статьи 3 НК РФ предусмотрена обязанность каждого лица уплачивать законно установленные налоги и сборы.

Поскольку данная обязанность установлена законом и подлежит исполнению налогоплательщиком при соблюдении им изначально норм налогового законодательства, основания для квалификации доначисленных инспекцией сумм налогов на прибыль и на добавленную стоимость в качестве убытков отсутствуют.

Но оснований всех данных, в том числе процессуальных,

Второй пример. Арбитражный суд Свердловской области: Определение № А60-59392/20166 от 06.02.2019.

Арбитражный суд Свердловской области рассмотрел заявление конкурсного управляющего ООО «ТЕМП» о привлечении контролирующих должника к субсидиарной ответственности. Данное дело является продолжением всем известного дела по привлечению к ответственности главного бухгалтера Ахмадеевой Галины.

На «Клерке» уже публиковались материалы данного дела, поэтому не будем вдаваться в делали, а рассмотрим только внутреннее убеждение суда и ответственность к которой привлекли руководителя и главного бухгалтера.

Раннее, по итогам выездной налоговой проверки доначислены НДС и налог на прибыль в сумме 4467171 руб., пени — 653585 руб., штрафа — 374572 руб.

Суд делает вывод, что в результате неправомерных действий Ахмадеевой Г.Г. (гл.бух.) и Колпакова М.Г. (руководитель) причинены убытки обществу в сумме неуплаты налогов и неустойки, установленной в результате проведенной налоговой проверкой.

Таким образом, причинно-следственная связь между согласованными действиями Колпакова М.Г. и Ахмадиевой А.А. и наступившим вредом для должника выражается в том, что в результате действий, как руководителя должника и лицом, оказывающим бухгалтерские услуги, обществу по результату проверки доначислен налог, а также пени и штраф.

С учетом изложенного, при наличии необходимой совокупности элементов убытков, суд находит основания для взыскания с Колпакова М.Г. и Ахмадиевой А.А. суммы убытки с указанных лиц

Суд отказал в привлечении к субсидиарной ответственности, но решил взыскать убытки в сумме неуплаченного налога, штрафа и пени.

Вывод: в одном случае признали незаконным взыскание суммы налога и взыскали только штраф и пени, а в другом случае, суд решил взыскать и сумму налога.

Принцип единства судебной практики является одной из гарантий стабильности правоотношений: т.е. толкование правовых норм должно быть предсказуемым для их участников, законы должны действовать равно и одинаково для всех,

В случае судебного спора, необходимо участвовать в формировании внутреннего убеждения судьи путем предоставления выгодной вам судебной практики, а подобрать нужное решение суда можно всегда.