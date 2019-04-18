Налоги по юридической деятельности: что говорит Минфин

Ключевые разъяснения Минфина России в отношении юридической деятельности.

Общие вопросы

В случае заинтересованности налогоплательщика, плательщика страховых взносов — физического лица в предоставлении налоговым органом сведений о нем адвокату этот налогоплательщик (плательщик страховых взносов) вправе представить в налоговый орган в установленном порядке соответствующее согласие.

НДС

Местом реализации юридических и консультационных услуг, в том числе связанных с представлением интересов российского лица в иностранном государстве, оказываемых иностранным лицом российскому индивидуальному предпринимателю, признается территория Российской Федерации и такие услуги подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации.

Письмо от 18 февраля 2019 г. № 03-03-07/9950

Осуществляемая адвокатской палатой операция по реализации автомобиля признается объектом налогообложения НДС.

Налог на прибыль

Налогоплательщик вправе учесть понесенные им расходы на оплату услуг адвокатов при соответствии указанных расходов требованиям статьи 252 НК РФ и при условии, что они не поименованы в статье 270 НК РФ.

Письмо от 10 мая 2018 г. № 03-03-07/31147

Налогоплательщик вправе учесть понесенные им расходы на оплату услуг адвокатов, при соответствии указанных расходов требованиям статьи 252 НК РФ и при условии, что они не поименованы в статье 270 НК РФ.

Письмо от 18 февраля 2019 г. № 03-03-07/9950

Членские взносы в адвокатскую палату, поступившие от адвокатов — членов данной адвокатской палаты на содержание и ведение уставной деятельности, а также расходы, произведенные за счет указанных взносов, для целей налога на прибыль организаций не учитываются. Расходы, связанные с приобретением адвокатской палатой за счет членских взносов автомобиля, в целях налогообложения прибыли не учитываются. При реализации автомобиля выручка от реализации полностью включается в налоговую базу по налогу на прибыль организаций без уменьшения на стоимость его приобретения.

НДФЛ

Пунктом 7 статьи 25 Закона об адвокатской деятельности предусмотрено, что адвокат осуществляет профессиональные расходы на: 1) общие нужды адвокатской палаты в размерах и порядке, которые определяются собранием (конференцией) адвокатов; 2) содержание соответствующего адвокатского образования; 3) страхование профессиональной ответственности; 4) иные расходы, связанные с осуществлением адвокатской деятельности. Указанные расходы могут быть учтены в составе профессионального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц.

К иным расходам, связанным с осуществлением адвокатской деятельности, которые могут быть учтены в составе профессионального налогового вычета, могут быть отнесены расходы, непосредственно связанные с оказанием юридической помощи доверителю, в том числе расходы по проезду и проживанию, за пределами региона, в котором находится адвокатский кабинет, при наличии подтверждения их цели и соответствующих оправдательных документов.

Расходы на иные услуги, такие как пользование мобильной связью, интернетом и т.п. могут считаться относящимися к профессиональной деятельности адвоката только в той части, в отношении которой может иметься документальное подтверждение использования именно в указанных целях.

Что касается расходов на добровольное медицинское страхование и медицинскую помощь, а также на приобретение транспортного средства и повышение квалификации, то они не могут считаться непосредственно связанными с оказанием юридической помощи доверителю и на этом основании не могут быть учтены в составе профессионального налогового вычета.

Письмо от 25 января 2018 г. № 03-04-05/4446

Что касается расходов на приобретение и использование личного имущества (компьютерной техники, средств связи и т.д.) и на оплату услуг, связанных с квалифицированной электронной подписью, то они сами по себе не могут считаться расходами, непосредственно связанными с оказанием услуг по гражданско-правовым договорам, заключаемым адвокатом с доверителем, поскольку такое имущество и электронная подпись могут использоваться и в иных целях, не связанных ни с оказанием юридических услуг доверителю, ни с адвокатской деятельностью в целом.

В то же время, если какие-либо из вышеуказанных расходов адвоката непосредственно связаны с оказанием услуг в рамках соглашения с доверителем об оказании юридической помощи, при наличии документального подтверждения их размера и осуществления в указанных целях они могут быть учтены в составе профессионального налогового вычета.

Письмо от 20 сентября 2018 г. № 03-04-05/67461

Коллегия адвокатов в качестве налогового агента обязана в установленном порядке предоставлять адвокату профессиональный и стандартный налоговые вычеты при получении от него соответствующего письменного заявления.

Письмо от 25 апреля 2018 г. № 03-04-05/28247

Ситуация, когда расходы адвоката, связанные с осуществлением им адвокатской деятельности, больше получаемых от этой деятельности доходов, хотя и возможна, но в большей степени вероятность получения убытков характерна для деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, общий режим налогообложения доходов которого не предусматривает возможности учета таких убытков в последующих налоговых периодах.

Предложение о предоставлении адвокатам возможности получения профессионального налогового вычета в размере 20 процентов от суммы доходов от адвокатской деятельности в случае отсутствия документов, подтверждающих произведенные расходы, также не поддерживается, поскольку, во-первых, указанная норма может применяться только в случаях полного отсутствия документального подтверждения каких-либо расходов, чего в действительности у адвокатов не может быть и, во-вторых, не способствует прозрачности деятельности адвоката.

Письмо от 16 марта 2018 г. № 03-04-05/16656

Пересчет в рубли доходов в иностранной валюте, полученных адвокатами, учредившими адвокатское бюро, производится на дату перечисления сумм в иностранной валюте на счет адвоката.

Налог на самозанятых (НПД)

Положения Федерального закона N 422-ФЗ не предусматривают запрета на применение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» для физических лиц, оказывающих юридические услуги, при условии соблюдения норм указанного Федерального закона.

Письмо от 21 февраля 2019 г. № 03-11-11/11352

При этом согласно пункту 1 части 2 статьи 6 Закона N 422-ФЗ для целей Закона N 422-ФЗ не признаются объектом налогообложения доходы, получаемые в рамках трудовых отношений.

При этом выплату гонораров арбитрам за оказание услуг в процессе третейского разбирательства может производить постоянно действующее арбитражное учреждение, являющееся подразделением некоммерческой организации, с которой третейские судьи могут как состоять, так и не состоять в трудовых или гражданско-правовых отношениях. Для решения вопроса о возможности применения НПД в отношении деятельности третейского судьи (арбитра) требуется экспертиза соответствующих конкретных договорных отношений между организацией, третейскими судьями и сторонами арбитража

Письмо от 13 февраля 2019 г. № 03-11-11/8598

Арбитражные управляющие, получающие доходы в качестве вознаграждения, при проведении процедур банкротств не вправе применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Страховые взносы

Физическое лицо (заказчик), заключившее гражданско-правовой договор на оказание юридической услуги с другим физическим лицом (исполнителем) и производящее выплату ему вознаграждения по данному договору, является плательщиком страховых взносов с суммы такого вознаграждения.

Письмо от 3 декабря 2018 г. № 03-15-05/87233

Обязанность по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование у физического лица — адвоката сохраняется до момента снятия его с учета в налоговом органе в качестве адвоката.

Письмо от 10 сентября 2018 г. № 03-15-05/64489

Плательщик страховых взносов — адвокатское бюро обязано в установленный срок представлять в налоговый орган расчет по страховым взносам, в котором отражается информация о суммах выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений и по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, и о суммах исчисленных страховых взносов. В случае отсутствия у адвокатского бюро выплат в пользу физических лиц по таким договорам в течение того или иного расчетного (отчетного) периода адвокатское бюро обязано представить в установленный срок в налоговый орган расчет с нулевыми показателями.

Поскольку адвокатское бюро не является плательщиком страховых взносов с доходов адвокатов-партнеров, в базу для исчисления страховых взносов, которая отражается в расчете по страховым взносам, суммы доходов адвокатов-партнеров не включаются.

Письмо от 22 января 2019 г. № 03-15-03/3048

Положениями главы 34 НК РФ не предусмотрено освобождение плательщиков страховых взносов — адвокатов, являющихся пенсионерами, в том числе военными пенсионерами, от уплаты за себя страховых взносов, за исключением периодов, в частности, ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет и т.д., указанных в пунктах 1, 3, 6 — 8 части 1 статьи 12 Федерального закона N 400-ФЗ (пункт 7 статьи 430 НК РФ), а также за периоды, в которых приостановлен статус адвоката и в течение которых ими не осуществлялась соответствующая деятельность, при условии представления ими в налоговый орган по месту учета заявления об освобождении от уплаты страховых взносов и подтверждающих документов.

УСН

Адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, не вправе применять упрощенную систему налогообложения.

ККТ

Адвокатская деятельность не относится к оказанию услуг для целей законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в связи с чем у адвокатского образования при осуществлении такой деятельности отсутствует обязанность применять ККТ.

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