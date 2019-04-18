Налоги по юридической деятельности: что говорит Минфин

Ключевые разъяснения Минфина России в отношении юридической деятельности.
Общие вопросыПисьмо от 13 июля 2018 г. № 03-02-08/48955
В случае заинтересованности налогоплательщика, плательщика страховых взносов — физического лица в предоставлении налоговым органом сведений о нем адвокату этот налогоплательщик (плательщик страховых взносов) вправе представить в налоговый орган в установленном порядке соответствующее согласие.
НДСПисьмо от 31 августа 2018 г. № 03-07-14/62214
Местом реализации юридических и консультационных услуг, в том числе связанных с представлением интересов российского лица в иностранном государстве, оказываемых иностранным лицом российскому индивидуальному предпринимателю, признается территория Российской Федерации и такие услуги подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации.
Письмо от 18 февраля 2019 г. № 03-03-07/9950
Осуществляемая адвокатской палатой операция по реализации автомобиля признается объектом налогообложения НДС.
Налог на прибыльПисьмо от 6 августа 2018 г. № 03-03-07/55113
Налогоплательщик вправе учесть понесенные им расходы на оплату услуг адвокатов при соответствии указанных расходов требованиям статьи 252 НК РФ и при условии, что они не поименованы в статье 270 НК РФ.
Письмо от 10 мая 2018 г. № 03-03-07/31147
Налогоплательщик вправе учесть понесенные им расходы на оплату услуг адвокатов, при соответствии указанных расходов требованиям статьи 252 НК РФ и при условии, что они не поименованы в статье 270 НК РФ.
Письмо от 18 февраля 2019 г. № 03-03-07/9950
Членские взносы в адвокатскую палату, поступившие от адвокатов — членов данной адвокатской палаты на содержание и ведение уставной деятельности, а также расходы, произведенные за счет указанных взносов, для целей налога на прибыль организаций не учитываются. Расходы, связанные с приобретением адвокатской палатой за счет членских взносов автомобиля, в целях налогообложения прибыли не учитываются. При реализации автомобиля выручка от реализации полностью включается в налоговую базу по налогу на прибыль организаций без уменьшения на стоимость его приобретения.
НДФЛПисьмо от 27 декабря 2018 г. № 03-04-05/95365
Пунктом 7 статьи 25 Закона об адвокатской деятельности предусмотрено, что адвокат осуществляет профессиональные расходы на: 1) общие нужды адвокатской палаты в размерах и порядке, которые определяются собранием (конференцией) адвокатов; 2) содержание соответствующего адвокатского образования; 3) страхование профессиональной ответственности; 4) иные расходы, связанные с осуществлением адвокатской деятельности. Указанные расходы могут быть учтены в составе профессионального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц.
К иным расходам, связанным с осуществлением адвокатской деятельности, которые могут быть учтены в составе профессионального налогового вычета, могут быть отнесены расходы, непосредственно связанные с оказанием юридической помощи доверителю, в том числе расходы по проезду и проживанию, за пределами региона, в котором находится адвокатский кабинет, при наличии подтверждения их цели и соответствующих оправдательных документов.
Расходы на иные услуги, такие как пользование мобильной связью, интернетом и т.п. могут считаться относящимися к профессиональной деятельности адвоката только в той части, в отношении которой может иметься документальное подтверждение использования именно в указанных целях.
Что касается расходов на добровольное медицинское страхование и медицинскую помощь, а также на приобретение транспортного средства и повышение квалификации, то они не могут считаться непосредственно связанными с оказанием юридической помощи доверителю и на этом основании не могут быть учтены в составе профессионального налогового вычета.
Письмо от 25 января 2018 г. № 03-04-05/4446
Что касается расходов на приобретение и использование личного имущества (компьютерной техники, средств связи и т.д.) и на оплату услуг, связанных с квалифицированной электронной подписью, то они сами по себе не могут считаться расходами, непосредственно связанными с оказанием услуг по гражданско-правовым договорам, заключаемым адвокатом с доверителем, поскольку такое имущество и электронная подпись могут использоваться и в иных целях, не связанных ни с оказанием юридических услуг доверителю, ни с адвокатской деятельностью в целом.
В то же время, если какие-либо из вышеуказанных расходов адвоката непосредственно связаны с оказанием услуг в рамках соглашения с доверителем об оказании юридической помощи, при наличии документального подтверждения их размера и осуществления в указанных целях они могут быть учтены в составе профессионального налогового вычета.
Письмо от 20 сентября 2018 г. № 03-04-05/67461
Коллегия адвокатов в качестве налогового агента обязана в установленном порядке предоставлять адвокату профессиональный и стандартный налоговые вычеты при получении от него соответствующего письменного заявления.
Письмо от 25 апреля 2018 г. № 03-04-05/28247
Ситуация, когда расходы адвоката, связанные с осуществлением им адвокатской деятельности, больше получаемых от этой деятельности доходов, хотя и возможна, но в большей степени вероятность получения убытков характерна для деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, общий режим налогообложения доходов которого не предусматривает возможности учета таких убытков в последующих налоговых периодах.
Предложение о предоставлении адвокатам возможности получения профессионального налогового вычета в размере 20 процентов от суммы доходов от адвокатской деятельности в случае отсутствия документов, подтверждающих произведенные расходы, также не поддерживается, поскольку, во-первых, указанная норма может применяться только в случаях полного отсутствия документального подтверждения каких-либо расходов, чего в действительности у адвокатов не может быть и, во-вторых, не способствует прозрачности деятельности адвоката.
Письмо от 16 марта 2018 г. № 03-04-05/16656
Пересчет в рубли доходов в иностранной валюте, полученных адвокатами, учредившими адвокатское бюро, производится на дату перечисления сумм в иностранной валюте на счет адвоката.
Налог на самозанятых (НПД)Письмо от 6 февраля 2019 г. № 03-11-11/6901
Положения Федерального закона N 422-ФЗ не предусматривают запрета на применение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» для физических лиц, оказывающих юридические услуги, при условии соблюдения норм указанного Федерального закона.
Письмо от 21 февраля 2019 г. № 03-11-11/11352
При этом согласно пункту 1 части 2 статьи 6 Закона N 422-ФЗ для целей Закона N 422-ФЗ не признаются объектом налогообложения доходы, получаемые в рамках трудовых отношений.
При этом выплату гонораров арбитрам за оказание услуг в процессе третейского разбирательства может производить постоянно действующее арбитражное учреждение, являющееся подразделением некоммерческой организации, с которой третейские судьи могут как состоять, так и не состоять в трудовых или гражданско-правовых отношениях. Для решения вопроса о возможности применения НПД в отношении деятельности третейского судьи (арбитра) требуется экспертиза соответствующих конкретных договорных отношений между организацией, третейскими судьями и сторонами арбитража
Письмо от 13 февраля 2019 г. № 03-11-11/8598
Арбитражные управляющие, получающие доходы в качестве вознаграждения, при проведении процедур банкротств не вправе применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
Страховые взносыПисьмо от 15 февраля 2018 г. № 03-15-05/9504
Физическое лицо (заказчик), заключившее гражданско-правовой договор на оказание юридической услуги с другим физическим лицом (исполнителем) и производящее выплату ему вознаграждения по данному договору, является плательщиком страховых взносов с суммы такого вознаграждения.
Письмо от 3 декабря 2018 г. № 03-15-05/87233
Обязанность по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование у физического лица — адвоката сохраняется до момента снятия его с учета в налоговом органе в качестве адвоката.
Письмо от 10 сентября 2018 г. № 03-15-05/64489
Плательщик страховых взносов — адвокатское бюро обязано в установленный срок представлять в налоговый орган расчет по страховым взносам, в котором отражается информация о суммах выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений и по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, и о суммах исчисленных страховых взносов. В случае отсутствия у адвокатского бюро выплат в пользу физических лиц по таким договорам в течение того или иного расчетного (отчетного) периода адвокатское бюро обязано представить в установленный срок в налоговый орган расчет с нулевыми показателями.
Поскольку адвокатское бюро не является плательщиком страховых взносов с доходов адвокатов-партнеров, в базу для исчисления страховых взносов, которая отражается в расчете по страховым взносам, суммы доходов адвокатов-партнеров не включаются.
Письмо от 22 января 2019 г. № 03-15-03/3048
Положениями главы 34 НК РФ не предусмотрено освобождение плательщиков страховых взносов — адвокатов, являющихся пенсионерами, в том числе военными пенсионерами, от уплаты за себя страховых взносов, за исключением периодов, в частности, ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет и т.д., указанных в пунктах 1, 3, 6 — 8 части 1 статьи 12 Федерального закона N 400-ФЗ (пункт 7 статьи 430 НК РФ), а также за периоды, в которых приостановлен статус адвоката и в течение которых ими не осуществлялась соответствующая деятельность, при условии представления ими в налоговый орган по месту учета заявления об освобождении от уплаты страховых взносов и подтверждающих документов.
УСНПисьмо от 6 июля 2018 г. № 03-11-11/47164
Адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, не вправе применять упрощенную систему налогообложения.
ККТПисьмо от 29 июня 2018 г. № 03-01-15/45074
Адвокатская деятельность не относится к оказанию услуг для целей законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в связи с чем у адвокатского образования при осуществлении такой деятельности отсутствует обязанность применять ККТ.
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